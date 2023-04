The man make a smoke rings in the car. Evening night time

Tineri de 20 de ani prinși drogați la volan Distribuie În cursul zilei de ieri polițiștii mureșeni au oprit în trafic doi tineri și, datorită faptului că din mașinile lor se simțea miros de substanțe psihoactive, aceștia au fost testați și s-au ales cu dosar penal. Este vorba de un tânăr de 22 de ani care a consumat canabis și unul de 21 ani găsit sub influența metamfetaminei. ”Poliţiştii rutieri din Reghin, au oprit, în trafic, în afara localității Deda, un autoturism condus de tânăr de 22 de ani, din comuna Gălăuţaş. Întrucât acesta emana miros de substanțe psihoactive, şoferul a fost condus la spital, pentru testări, iar în urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că acesta ar fi consumat cannabis. În cursul serii, poliţiştii de la Secția 6 Brâncovenești au oprit, în trafic, în Vălenii de Mureș, un autoturism condus de un tânăr, de 21 de ani, din Toplița. Întrucât din autoturismul menționat se simțea miros de droguri, tânărul fost transportat la spital, pentru a fi testat, rezultatul fiind pozitiv la metamfetamină”, se arată într-un comunicat transmis de IPJ Mureș. Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Biroului Rutier Reghin, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive. Foto: https://ro.depositphotos.com/home.html

