Cu sinceritate despre droguri la Palatul Culturii din Târgu-Mureş

Aproximativ 600 de elevi din Târgu-Mureş au participat miercuri, 19 aprilie, la un eveniment organizat în cadrul proiectului „Fii avocat în şcoala ta”. Tema acestuia a fost consumul de droguri, mai exact efectele pe care acesta le poate avea asupra viitorului lor.

Invitaţii au fost Cătălin Ţone, şeful Serviciului Antidrog din Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, şi Sebastian, un tânăr de 22 de ani din judeţul Cluj care a reuşit în urmă cu 11 luni să iasă din lumea drogurilor.

„Ne-am propus în aceste prezentări să fim sinceri unul cu ceilalţi pentru că numai aşa putem trece peste probleme şi peste tentaţii”, a spus Cătălin Ţone în deschiderea evenimentului. Pe lângă prezentarea unor materiale video scurte dar directe cu privire la efectul consumului de stupefiante, povestea lui Sebastian a fost cea care a ajuns la elevi.

Cătălin Ţone

„Încerc să îmi pun în rând viaţa mea de acum, am 22 de ani, am fost dependent de droguri mai bine de 7 ani de zile. Mă aflu aici pentru că vreau să povestesc cum au început lucrurile şi de ce au început. Am avut o familie în care ai mei se certau, se băteau, eu nu înţelegeam prea bine. Ai mei au decis să se despartă când aveam 6-7 ani, apoi mama a cunoscut un alt bărbat, eu eram mai mămos şi cumva din momentul acela pe acasă pentru că simţeam că primeşte acel bărbat mai multă atenţie”, şi-a început acesta povestea.

Sebastian

Sebi a ajuns să trăiască mai mult prin parcuri, cu prieteni de ocazie, ascultând muzică şi dorindu-şi să fie apreciat. A început să fumeze la 12 ani, iar de la tutun la droguri a fost doar un pas. A ajuns să consume cam tot, marijuana, pastile, cristale, fura bani de acasă pentru a-şi procura şi a ajuns să fure şi haine de pe sârmele de uscat pentru a le vinde şi a face rost de bani. Anturajul a jucat un rol determinant în alegerile pe care le-a făcut şi mesajul său transmis elevilor a fost foarte clar.

„Mi-aş dori ca aceşti elevi să nu-şi lase viaţa dictată de ceea ce le spun alţii că este mai important pentru ei pentru că ceea ce vedem în mass media şi ceea ce ni se prezintă e mişto, e cool, e tare şi nu e ca şi cum nu e aşa, totul e fain la început, e super distracţie, dar nimeni nu ştie că plăteşti un preţ ulterior. Mesajul meu este să fie înţelepţi în ceea ce fac, deciziile pe care le iau acum le influenţează viaţa pe viitor”, a spus acesta.

Decanul Baroului Mureş, Viorel Gorea, a arătat că astfel de acţiuni ar trebui să facă parte din cotidian.

„Subiectul ales pentru activitatea de astăzi este conectat la realitatea de zi cu zi. Societatea românească are meteahna de a reacţiona în contratimp, dacă apare problemă gravă, facem ceva. Asemenea acţiuni ar trebui organizate periodic, ar trebui să facă parte din viaţa noastră de zi cu zi, nu să venim după ce evenimentele se întâmplă”, a declarat acesta.

Prezentă la eveniment, prefectul Judeţului Mureş, Mara Togănel, şi-a arătat toată susţinerea pentru asemenea proiectelor şi a declarat că, în judeţul Mureş, există o problemă reală în ceea ce priveşte consumul de droguri.

„Tema de astăzi este o temă de interes, este o temă care ne preocupă. Sunt foarte mult în mijlocul tinerilor şi merg în licee şi cunosc situaţia reală a consumului de droguri. Da, pot să afirm cu subiect şi predicat, în judeţul Mureş, între tinerii minori, consumul de droguri este o problemă”, a spus aceasta.

Cu prilejul întâlnirii de la Târgu-Mureş, Cătălin Ţone, a distribuit către şcoli mai multe exemplare din cartea sa, „Marijuana, zborul spre iad”, povestea unui tânăr consumator.

Sanda VIŢELAR

Foto: Instituţia Prefectului Judeţul Mureş