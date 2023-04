FOTO: Ziua Mondială a Tenisului de Masă sărbătorită la Reghin

Distribuie

Sala de Sport din Parcul Tineretului din Municipiul Reghin a găzduit sâmbătă, 22 aprilie un nou eveniment dedicat tenisului de masă organizat de Clubul Arena din Reghin. Peste 80 de concurenți au celebrat Ziua Mondială a Tenisului de Masă/ World Table Tennis Day, sărbătoare care din acest an este marcată în întreaga lume pe 23 aprilie, un binemeritat omagiu adus lui Ivor Montagu, organizatorul primelor Campionate Mondiale de tenis de masă din 1926 și fondatorul și primul președinte al ITTF.

Ediția din acest an a stat sub auspiciile ” Think Sustainably, Act Now!”, motto-ul din acest an a Zilei Mondiale a Tenisului de Masă. Astfel, peste 80 de împătimiți au tenisului de masă din județele Mureș, Cluj, Sibiu, Harghita, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Satu Mare, Neamț au fost protagoniștii Turneului B+Amara – Tour România care au concurat la patru categorii: Hobby, Avansați, Elite și Open la cele 15 mese puse la dispoziție de organizatori.

„Ca în fiecare an respectăm tradiția care spune că în luna aprilie marcăm și la Reghin Ziua Mondială a Tenisului de Masă. Se știe faptul că Reghinul a devenit un loc cunoscut în ce privește competițiile de tenis de masă, concursuri care de fiecare dată au generat un nivel calitativ. Nu a făcut excepție nici acest turneu, prilej pentru mine să-i felicit pe toți participanții, cu precădere pe câștigători”, ne-a declarat Kantor Imre Zoltan, reprezentantul Clubul Arena Reghin, organizatorul turneului.

Câștigătorii turneului

În urma unor partide aprig disputate s-au stabilit câștigătorii la cele patru categorii. Astfel, la secțiunea ”Hobby”, pe primul loc s-a situat Kolumban Levente din Târgu Mureș, urmat de George Pop, Sibiu (Locul 2), Ștefan Cioloca/Fulop Oscar, ambii din Reghin (Locurile 3-4).

La ”Avansați” pe primul loc s-a situat Lucian Pașca din Târgu Mureș urmat de Kulcsar Lorand, Sânpaul (Locul 2), Viorel Bălan, Bistrița/Csorbai Lorand, Sânpaul (Locurile 3-4).

Podiumul secțiunii ”Elite” a fost format din Moldovan Horvath Csaba, Târgu Mureș (Locul 1), Cristian Moldovan, Bistrița (Locul 2) și Dorel Nistor, Bistrița/Jozsa Zoltan, Ohorheiul Secuiesc (Locurile 3-4).

La cea de a patra secțiune, ”Open”, primul loc a fost obținut de Vasile Trandafir din Târgu Mureș, urmat de Marian Bădăluțâ, Bistrița (Locul 2) și Kiraly Florin, Satu Mare/Kolumban David, Târgu Mureș (Locurile 3-4).

Alin ZAHARIE