Poezia tineretului la Târgu Mureș

Poezia este o artă care, din cele mai vechi timpuri, a jucat un rol important în comunitățile de oameni. La Târgu Mureș se organizează periodic un eveniment numit ”Open Mic Poetry”, un loc în care tinerii scriitori își pot prezenta creațiile într-un spațiu safe, în fața altor artiști și oameni pasionați de poezie, eveniment ce a ajuns deja la cea de a treia ediție.

”Am participat la mai multe astfel de evenimente în Cluj și Chișinău, și pot spune că atmosfera și oamenii sunt minunați. În Târgu Mureș nu am observat niciun loc în care poeții să se poată exprima, fără a fi judecați, și în care să fie ascultați și promovați, și atunci am spus că trebuie sa fie și la noi în oraș un astfel de loc. Țin să menționez că ideea de eveniment mi-a venit de la dna. Lena Chilari.” declară Nicoleta Arhiliuc, organizatoarea evenimentului.

Scrierea unei poezii e ca mersul la psiholog

Pentru mulți oameni scrisul este un mecanism de refulare. Am dorit să aflăm ce însemnă poezia pentru cei care o scriu, și de ce ne încurajează să o facem și noi. ”Scrierea unei poezii e ca mersul la psiholog. Cumva problemele mele mi le rezolvam tot eu fiindcă le vedeam scrise pe foaie. În momentul în care scrii te poți descărca de anumite greutăți și poți vedea problema și trăirile dintr-un cu totul alt punct de vedere. O poezie sună total diferit în momentul în care o citești în gând, și în momentul în care o citești cu voce tare în fața unui public. Pentru mine poezia este singurul loc în care pot fi eu, așa cum sunt. Poeta din mine sunt eu fără filtre”, explică Nicoleta.

Poeți în devenire

Am observat până acum ce înseamnă poezia și de ce este scrisă. Totuși, de unde se începe? ”Să fiu sinceră, una din cele mai mari frici ale mele când am început să organizez era că eu nu cunosc lume din Târgu Mureș care să scrie poezie, și nu știam dacă va veni lumea la ceva de genul acesta, nu prea știam lume care să scrie și dacă vor avea curajul să-și citească creațiile în fața unui public. Pot spune că sunt deosebit de încântată, și mă bucur nespus să văd că lumea tot vine, și că au curajul și încrederea să se arate pe ei fără filtre. În creație te arăți aşa cum ești în realitate. Și mă mai bucur că am reușit să creăm un spațiu safe, unde nu te judecă nimeni, și unde te poți exprima”, continuă Nicoleta.

Aceasta va organiza și un atelier de scriere de poezii care va fi ”locul ideal pentru cei care vor vrea să învețe să scrie” în data de 21 mai, de la ora 17:00 la Le Club, strada Târgului, nr. 15.

Text: Mihai FURNEA

Foto: Ionuț Stoinea și Diana Drăghiță