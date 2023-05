FOTO: CSU Târgu Mureș, campioană națională la volei junioare

Distribuie

Echipa de junioare a Clubului Sportiv Universitar (CSU) Târgu Mureș a devenit campioană națională a României. În ultimul meci al Turneului Final – Grupa Elită a Campionatului Național de Volei Junior Feminin, competiție desfășurată în perioada 17-21 mai în Sala de Sport ”Dr. Pongrácz Anton” a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” din Târgu Mureș, ”medicinistele” junioare au învins LPS Cluj-Napoca cu scorul 3-0 (25-15, 28-26, 25-13).

14 voleibaliste ”de aur”

La Turneul Final – Grupa Elită au participat echipele CSU Târgu Mureș, LPS Cluj Napoca, CSM București, CSȘ Focșani, CS Dinamo București și CTF Mihai I București, iar rezultatele ”medicinistelor” au fost următoarele: 3-1 cu CS Dinamo București, 2-3 cu CSM București, 3-0 cu CSȘ Focșani, 3-1 cu CTF Mihai I București și 3-0 cu LPS Cluj Napoca.

”Medicinistele” junioare au fost pregătite de István Bokor – antrenor principal, Milagres Paulo De Tarso – antrenor secund, Marius Silvaș – kinetoterapeut și preparator fizic și Tudor Trifu – asistent staff tehnic, iar lotul care a cucerit titlul național este alcătuit din următoarele sportive: Raluca Buran, Ștefania Cheluță, Maria Codreanu, Alexandra Colesnicov, Allegra-Naiana Dan, Melania Duțu, Antonia Gheți (căpitanul echipei), Dariana Ghimbășan, Maria Nicola Moraru, Elena-Daniela Nedelcu, Eliza Anamaria Pogor, Daria Georgiana Pria, Lea Szász și Alexandra Șumandea.

Trofeul de campioane a fost înmânat de către prof. dr. Leonard Azamfirei, rectorul UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș.

Potrivit Blogului Universității, în deschiderea festivității, prof. dr. Leonard Azamfirei a felicitat toate echipele participante la turneu și a subliniat faptul că, ”prin rolul său, așa cum îi stă bine oricărei universități, UMFST nu reprezintă doar o instituție de învățare, ci și un spațiu destinat activităților sportive și a relațiilor interumane generate de acestea.”

”Felicitări jucătoarelor, antrenorilor și echipei de management a Clubului. Mii de mulțumiri sponsorilor echipei! E pluribus unum!”, a transmis rectorul UMFST.

Viziune dublată de valoare și ambiție

Luni, 22 mai, directorul CSU Târgu Mureș, fosta jucătoare Adina Salaoru, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, că proaspătul titlu național este rezultatul unui proiect ambițios demarat în urmă cu doi ani.

”Am început acest proiect acum doi ani, când aici, la noi, a existat o echipă de A1 pe care din păcate a trebuit să o desființăm, din motive financiare. Ambiția mea a fost să reușim în primul rând să avem o stabilitate ca și club, pentru a putea demara un proiect nou, care să aibă continuitate și care să fie viabil din toate punctele de vedere. Am început acest proiect prin câteva măsuri administrative care au fost aplicate la nivelul clubului, iar de anul trecut ne-am ambiționat și ne-am propus câteva obiective. Am reușit, și le mulțumesc pe această cale tuturor cluburilor care au format jucătoarele care sunt la noi, pentru că noi suntem un Centru Național de Excelență ceea ce înseamnă că majoritatea jucătoarelor au fost transferate de la alte cluburi. Cele două obiective au fost să promovăm în Divizia A1, respectiv să ajungem la Turneul Final la Junioare. În privința primului obiectiv, deși în urma Turneului Final ne-am clasat pe locul 3 și doar primele două clasate au promovat, ni s-a acordat o șansă prin retragerea echipei de la Craiova, respectiv o posibilă retragere și a echipei din Bacău. Astfel, avem șansa să promovăm în Divizia A1, chiar dacă am avut un lot foarte tânăr. Am jucat cu o echipă formată din cinci junioare pe teren, ceea ce mă bucură și îmi deomonstrează că reușim să ne atingem un alt obiectiv al Centrului Național de Excelență, și anume formarea jucătoarelor autohtine”, a spus Adina Salaoru, care deține în palmaresul de jucătoare trei titluri de campioană națională (2015, 2016, 2017), o Cupă a României (2017), o finală de Liga Campionilor (2018) și distincția de voleibalista română a anului (2016).

Pepinieră pentru Lotul Național

Fostul căpitan al Echipei Naționale de Volei a României s-a declarat impresionată de atmosfera existentă la meciurile susținute de CSU Târgu Mureș pe toată durata Turneului Final – Grupa Elită a Campionatului Național de Volei Junior Feminin.

”A fost o atmosferă absolut extraordinară, în special în ultima zi. Sala a fost plină, am avut o galerie organizată, au fost persoane foarte importante care au participat la festivitatea de premiere, prilej cu care îi mulțumesc domnului rector al UMFST pentru că a participat și pentru că ne-a susținut din toate punctele de vedere. Am luat acest titlu după opt luni de muncă depusă și după foarte multe sacrificii din partea fetelor. Sunt foarte mândră de echipa tehnică, care a lucrat extraordinar de bine la Târgu Mureș și văd o diferență considerabilă dintre echipa care era în septembrie 2022 și cea de astăzi. Sper să demonstrăm în continuare că punem în continuare bazele jucătoarelor autohtone și că reușim să aducem la Târgu Mureș sportivele care sunt foarte talentate și care au potențial de a ajunge la nivel de senioare în competiții și la echipe foarte importante. E o onoare pentru noi deoarece avem deja trei sportive selecționate la Lotul Național de U19. În continuare, nu-mi doresc nimic altceva decât să reușim să asigurăm profesioniștilor mediul și cadrul necesar pentru dezvoltarea performanțelor la cel mai înalt nivel”, a mai spus Adina Salaoru.

International Volleyball Camp

În urmă cu un an, CSU Târgu Mureș a demarat, cu implicarea decisivă a Adinei Salaoru, un proiect de succes la Târgu Mureș, respectiv International Volleyball Camp.

”Proiectul se referă la formarea antrenorilor și aduce o contribuție formării jucătorilor profesioniști. Proiectul a pornit de la o ambiție personală, pentru că eu cred că România are potențial să aibă sportivi la cel mai înalt nivel. Eu am jucat la echipe cu foarte multe jucătoare străine și jucătoarele române au fost deseori considerate inferioare jucătoarelor din străinătate. Am încercat să aducem la Târgu Mureș cei mai buni profesioniști din acest domeniu”, a conchis directorul CSU Târgu Mureș.

Text: Alex TOTH

Foto: Daniel DIACONU