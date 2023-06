”Mureșul Imobiliar 2023”: ”Green Residence”, în dinamică permanentă

Distribuie

Cea de-a treia ediție a Conferinței ”Mureșul Imobiliar”, eveniment organizat de cotidianul Zi de Zi și revista economică Transilvania Business, a avut loc joi, 25 mai, în incinta Restaurantului ”Cocoșul de Aur” din Târgu Mureș.

Reprezentanți ai autorităților publice locale din municipiul Târgu Mureș și din comuna Sângeorgiu de Mureș, dezvoltatori imobiliari, arhitecți și alți profesioniști din domenii conexe construcțiilor au dezbătut, timp de aproape trei ore, într-un mod interactiv, atât proiecte de dezvoltare imobiliară și urbanistică, cât și aspecte legate de reglementări legislative, inovații și confort în domeniul imobiliar, infrastructură și chiar strategii și perspective de viitor.

Conferința ”Mureșul Imobiliar 2023”, transmisă live pe pagina de Facebook a cotidianului Zi de Zi și a revistei economice Transilvania Business, a fost organizată cu sprijinul următorilor parteneri: Fomco Imobiliare, Caparol, Daw Bența, Multinvest Group, Profelis, Bastion Luxury Residence, Villa Vinea, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” din Târgu Mureș, Arossa Center, Aliat, Maurer Residence Târgu Mureș, Grupul de Firme Astor-Valpet, Mammoth Stage, True Imobiliare, Home Adimag, Centrul de Sticlă, Atlas Sport, Therezia, Negro, Dauer, Concept 9, Lavandei Residence, Reta Com, BCD Video & Livestream și Pavel Belski, vocea care a asigurat reușita Garden Party-ului de după eveniment.

”Green Residence”, în dinamică permanentă

Szidónia Székely, director executiv al Fomco Imobiliare, companie care dezvoltă ”Green Residence”, unul din proiectele imobiliare de referință ale municipiului Târgu Mureș, a făcut o trecere în revistă a celor mai relevante informații cu privire la evoluția investiției.

”Față de anul trecut am reușit, ca evoluție a proiectului, să predăm în toamnă două imobile de P plus 10, cu 183 de apartamente care deja sunt finisate, mobilate, utilate și chiar locuite. Între timp, acum suntem la pasul în care pregătim recepția pentru încă două imobile care vor fi predate începând din iulie 2023. În paralel, ne-am apucat de încă două imobile, ceea ce este o avanpremieră în proiectul nostru, niciodată n-am avut patru imobile deodată în execuție”, a explicat Szidónia Székely.

”Apartamentele sunt locuite din 2018 și 2019, chiar primele imobile, iar feedback-urile întotdeauna au fost pozitive, iar pe această cale aș dori să le mulțumesc clienților pentru că am avut foarte, foarte multe recomandări. Chiar putem să spunem că 40% din vânzări care sunt și pe viitor sunt făcute din recomandări sau sunt chiar clienți existenți care revin la noi”, a adăugat reprezentanta companiei Fomco Imobiliare.

Speakerul a amintit, la capitolul dedicat greutăților, despre dificultățile întâmpinate de locatari la montarea contoarelor electrice și de gaze naturale din cauza procedurii ”destul de anevoioase și cu multe plimbări”.

”Ne-ar ajuta o procedură mai simplificată pe partea de utilități”, a subliniat Szidónia Székely.

Proiectul imobiliar dezvoltat de către compania Fomco Imobiliare este într-o continuă dinamică, astfel încât viitorii rezidenți să beneficieze de cât mai multe facilități ale traiului modern, de la locuri de parcare și grădiniță, la spații de recreere și sport.

”Noi, când am preluat acest proiect, am preluat doar două imobile și erau și autorizate doar două imobile. În timp am ajuns în faza în care am preluat tot proiectul și cu această ocazie am încercat să și reproiectăm multe lucruri din ele, care deja au fost autorizate în faza de PUZ. Acum chiar am ajuns în faza în care am oprit patru imobile de la autorizare ca să le putem aduce la un nivel mai înalt. Aici aș menționa problema locurilor de parcare unde dorim să construim o parcare supraetajată care ar fi practic peste proiectul autorizat, cu șase nivele aproximativ, 300 de locuri de parcare în plus, pe lângă acestea zone comerciale, am dori să introducem activități în aer liber, grădiniță privată – aici suntem în colaborare cu Multinvest care ne ajută să facem un proiect și mai frumos. Ca etapizare, proiectul nostru este planificat și ca plan de afacere și bugetare pe următorii 3-5 ani. Imobilul care este cu destinație la parter pentru o grădiniță, o sală de fitness și o cafenea este în a treia fază. Momentan, și din punct de vedere al organizării și al dezvoltării efective a șantierului am dori să finalizăm imobilele de zece etaje, ca să putem să dezafectăm zona locuită de construcție și ca ultima fază ar veni aceste zone comerciale”, a prezentat Szidónia Székely.

La final, directorul executiv al companiei Fomco Imobiliare a prezentat, în câteva cifre, ce înseamnă proiectul ”Green Residence”: ”Cu recepția de acum o să avem 538 de apartamente gata predate. În prima parte a PUZ-ului am avut autorizate 1.100 de apartamente, 1.100 de parcări, pe care prin noile PUZ-uri încercăm să le mai extindem.

Text: Sanda VIȚELAR, Ligia VORO & Alex TOTH

Foto: Paul VASIU