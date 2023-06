LIVE: Conferință de presă despre Zilele Târgumureșene 2023

Distribuie

Conducerea Primăriei Municipiului Târgu Mureș organizează luni, 12 mai, de la ora 12.00, o conferință de presă despre ediția din acest an a Zilelor Orașului.

”În baza privilegiului acordat de Regele Matia în 1482, Târgu Mureșului i s-a permis să organizeze trei târguri pe an, dintre care, unul la sfârșitul lunii iunie. Am revenit la această tradiție istorică în 2021 și am decis să organizăm Zilele Orașului în ultimul weekend din luna iunie a fiecărui an. Așadar, vă invităm luni, 12 iunie 2023, ora 12.00, la Cetate, la o conferință de presă prilejuită de cea de-a XXVI-a ediții a Zilelor Târgumureșene, care se vor desfășura în perioada 22 – 25 iunie 2023. Vor participa primarul Soós Zoltán, Portik Vilmos și György Alexandru, viceprimari”, a informat vineri, 9 iunie, Serviciul Relații Interne și Internaționale din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Mureș.

Conferința de presă va fi transmisă live pe pagina de Facebook a cotidianului Zi de Zi, precum și pe site-ul www.zi-de-zi.ro.

(Redacția)