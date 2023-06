Liceul Silvic Gurghiu, partener oficial Tășuleasa Social

Distribuie

Asociația Tășuleasa Social a reușit mobilizarea a 3.000 de voluntari, protagoniștii unei acțiuni de curățenie generală pe mai multe sectoare de pe traseul ”Via Transilvanica”, acțiune desfășurată sâmbătă, 10 iunie, în cadrul proiectului ”Ziua Bună! – Ziua Voluntarilor Mici pe Via Transilvanica”.

„Proiectul se desfășoară pentru a șasea oară, de această dată prin comunitățile străbătute de ”Via Transilvanica” și are un puternic caracter educativ. Scopul principal este formarea de nuclee locale din elevi și profesori din școlile din proximitatea ”Via Transilvanica” ca aceștia să se familiarizeze cu tot ceea ce înseamnă Via Transilvanica: drumeți, borne, marcaje, obiective turistice, natură”, au precizat reprezentanții Tășuleasa Social.

Printre cele 35 de școli participante în cadrul proiectului ”Ziua Bună! – Ziua Voluntarilor Mici pe Via Transilvanica” s-a numărat și Liceul Silvic Gurghiu, devenit cu acest prilej partener oficial Tășuleasa Social. Un merit în acest sens îl au elevii Dorin Suceava și Rareș Suceava și profesorul Claudiu Cristian Opriș care au participat la o sesiune de instruire în cursul lunii mai de către Asociația Tășuleasa Social.

„Liceul Silvic din Gurghiu a devenit oficial partener Tășuleasa Social! Astfel, în perioada 19-21 mai, elevii Dorin Suceava și Rareș Suceava, coordonați de domnul profesor Opriș Claudiu Cristian, au participat la atelierele de turism și ecologie desfășurate în campusul asociației în cadrul proiectului „Ziua Bună! – Ziua voluntarilor mici pe Via Transilvanica”. Aceste sesiuni de instruire s-au concretizat în data de 10 iunie, când o echipă inimoasă din liceul nostru a participat la ecologizarea porțiunii din traseul Via Transilvanica care aparține de comuna noastră, între bornele MS 027 și MS 035, adică nu mai puțin de 9 kilometri. Cu sprijinul acestor elevi și a domnilor profesori Botoi Alexandru, Opriș Claudiu Cristian și al directorului Mîndru Marcel, am adus și noi o contribuție la ecologizarea și promovarea proiectului Via Transilvanica!”, au precizat reprezentanții Liceului Silvic Gurghiu.

Via Transilvanica, proiect al Asociației Tășuleasa Social inițiat în anul 2018, reprezintă un traseu turistic și de pelerinaj de 1.400 de kilometri care pornește din Bucovina, de la Putna, străbate Transilvania și se încheie la Drobeta Turnu Severin. În județul Mureș, Via Transilvanica însumează o lungime aproximativ 150 de kilometri și străbate comunele Brâncovenești, Ideciu de Jos, Solovăstru, Gurghiu, Hodac, Ibă – nești, Chiheriu de Jos, Eremitu, Sovata, Vânători, Saschiz, Apold, Albești, Sighișoara și Daneș.

Sursă foto: Facebook Liceul Silvic Gurghiu

Alin ZAHARIE