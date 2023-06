Tot ce trebuie să știi despre noul Samsung S23 Ultra

Distribuie

Flagship-urile sunt într-un loc ciudat în aceste zile. În fiecare an, producătorii împing limita cu privire la ceea ce poate face un smartphone. Senzori mai mari, afișaje mai îndrăznețe, ray tracing mobil, înregistrare video 8K… Într-adevăr, cerul este limita.

Dar, pe măsură ce fișele cu specificații devin mai mari, la fel și etichetele de preț, iar într-o lume în care 95% dintre utilizatori își pot satisface nevoile prin telefoane la vânzare cu mult mai puțin de 2000 de lei, merită cu adevărat să investești într-un dispozitiv flagship?

Este nevoie de un dispozitiv precum Samsung Galaxy S23 Ultra pentru a-ți aminti ce este atât de distractiv la smartphone-urile premium. Da, aceasta este o actualizare sigură față de anul trecut, cu un design practic identic cu predecesorul său, Samsung Galaxy S22 Ultra. Și da, prețul acela de peste 5000 de lei va fi cu siguranță greu de suportat pentru cumpărători, mai ales într-o lume devastată de inflație și, nu tocmai întâmplător, de valorile de schimb reduse.

Dar dacă ești un utilizator cu putere de cumpărare, poate dorești să începi să-ți numeri bănuții, deoarece S23 Ultra este unul dintre cele mai impresionante dispozitive apărute în ultima vreme.

Pe scurt, iată care sunt avantajele și dezavantajele acestui telefon:

Pro

Designul Samsung rămâne inegalabil;

Afișajul, chiar dacă este neschimbat față de anul trecut, este încă cel mai bun de pe piață;

Durată de viață a bateriei de peste o zi la o încărcare completă;

Camera Samsung surprinde niște fotografii incredibile, toate oferindu-ți libertate creativă;

Cel mai bun suport software în joc.

Contra

Dacă dorești o privire captivantă asupra viitorului smartphone-urilor, acest model nu-ți oferă o perspectivă prea diferită;

Încărcarea de 45 W este mai slabă față de ce oferă concurența și doar un grup selectat de încărcătoare specifice poate ajunge la aceasta;

Ca de obicei, Samsung are câteva erori de rezolvat la cameră.

Samsung Galaxy S23 Ultra: Disponibilitate și rețea

După cum te-ai aștepta de la un dispozitiv Samsung, S23 Ultra este disponibil în mare parte din lume. Anul acesta, compania a renunțat cu totul la modelele obișnuite Exynos. Dacă achiziționezi un model deblocat direct prin Samsung – sau prin retaileri precum de încredere – ar trebui să îl poți duce practic în orice rețea, cu suport complet pentru 5G.

Din păcate, ofertele de schimb ale Samsung nu sunt deosebit de impresionante în acest an, așa că dacă vrei să cumperi dispozitivul la un preț cât mai bun, vânează reducerile din magazinele online.

Design și afișare de excepție pe noul Samsung Galaxy S23 Ultra

Dacă vrei să fii sigur că S23 Ultra are, în esență, un upgrade minor, nu există niciun alt aspect unde să fie mai evident decât atunci când vine vorba de design. Practic, Samsung și-a luat seria Note întreruptă și a adaptat-o într-un flagship principal de succes. A fost un design grozav chiar de la S22 Ultra și așa rămâne și un an mai târziu, dar nu reprezintă o nouă intrare interesantă – mai ales dacă ai cumpărat un telefon nou în ultimul an.

Acest aspect ar putea fi hardware-ul preferat din ultimii câțiva ani al multor utilizatori. Dacă Samsung lucrează la o strategie „dacă nu s-a stricat, nu-l repara”, ar trebui să continue să avanseze, deoarece, sincer, acest dispozitiv este o încântare de ținut în mâini.

În esență, nu s-a schimbat mare lucru în ultimele douăsprezece luni. Galaxy S23 Ultra își păstrează sticla mată în spate – nou actualizată la Gorilla Glass Victus 2 – lentilele camerei asemănătoare cu niște insule, cadrul metalic și S Pen-ul integrat.

Alături de predecesorul său, este aproape imposibil să faci diferența dintre cele două telefoane. În afară de câțiva indicatori mici care sugerează că aceste modele nu sunt identice – și anume, focalizarea automată laser nevăzută pe Samsung S23 Ultra – niciun consumator mediu nu ar observa o diferență.

Există o largă varietate de culori, de la crem, la verde, negru, lavandă, gri, albastru și roșu. Finisajul mat este, de asemenea, excelent – oferă un nivel ridicat de aderență și ascunde marea majoritate a amprentelor digitale și a petelor și, sincer, fiecare companie care utilizează sticlă alunecoasă și grasă ar fi inteligentă să adopte varianta mată.

Toate acestea fiind spuse, există totuși utilizatori care consideră cadrul metalic mai puțin fermecător. Dacă preferi să folosești noul Samsung Galaxy S23 Ultra fără carcasă – este suficient de mare așa cum este – cadrul acumulează rapid pete și uleiuri de pe mâini. Producătorii de smartphone-uri găsesc acest tip de material mai premium decât metalul mat sau mătuit, dar pentru mulți utilizatori poate părea o variantă mai potrivită pe noul model.

Deci, ce este nou anul acesta? Ei bine, în afară de culori, Samsung a rafinat marginile telefonului, îndreptând întregul cadru pentru a facilita scrierea cu S Pen, rezultând suprafețe mai plate atât pentru partea din față, cât și pentru spatele dispozitivului. Asta nu înseamnă că brandul a renunțat definitiv la ecranele curbate.