INTERVIU: Sezon cu obiective curajoase la FC ASA Târgu Mureș U15

Alex Boroș, antrenor al echipei FC ASA Târgu Mureș U15, a acordat un interviu cotidianului Zi de Zi cu privire la echipa pe care o antrenează. Cu acest prilej, Alex Boroș a dezvăluit care sunt principalele obiective și provocări ale noului sezon competițional.

Reporter: Care sunt obiectivele tale principale pentru echipa ta în acest sezon?

Alex Boroș: Obiectivul principal pe care eu îl doresc pentru echipa aceasta de Under 15 este de a putea în sezonul următor să ajungem în primele trei locuri în campionat și dacă se va putea bonus să ajungem pe locul I, pentru a câștiga, iar apoi vom merge în faza următoare pe zonă.

Rep.: Care metodă de antrenament consideri că este cea mai eficientă pentru dezvoltarea jucătorilor la această vârstă?

A.B.: Cea mai bună metodă, din punctul meu de vedere, pe care eu o pun în momentul de față în aplicare, este de a fi prieten cu copilașii, dar în același timp, să fiu puțin și dur. Nu poți să pui doar duritate și frică în antrenamente, să strigi la ei, pentru că nu vei avea rezultate.

Rep.: Care sunt principalele calități pe care le cauți și pe care încerci să le scoți în evidență?

A.B.: Principalele calități pe care încerc să le scot mereu în evidență sunt motivația și ambiția, pentru că fără aceste lucruri, nu ai cum să faci un sport de performanță.

Rep.: Cum lucrezi cu copiii pentru a le îmbunătăți atât calitățile tehnice, cât și aspectele tactice ale jocului?

A.B.: Din punctul meu de vedere, cea mai bună metodă constă în joculețe, în conexiunea și prietenia dintre jucători, dar și dintre jucător și antrenor. Trebuie neapărat să faci cât mai multe joculețe ca să poți să le stârnești interesul față de antrenamente și față de fotbal.

Rep.: Cum promovezi fair-play-ul și comportamentul sportiv în echipă?

A.B.: De obicei, fair-play-ul se poate aplica între jucători și față de adversari. În primul rând, trebuie să dea mâna neapărat cu adversarul în cazul în care se întâmplă ceva. Într-un sport colectiv și într-un sport de contact se întâmplă să pui piciorul mai mult decât ar trebui și aici intervine rolul arbitrului, care de aceea este în fotbal, să arbitreze, să ia decizia. În același timp, trebuie să dea mâna cu ei și să meargă mai departe. Prima dată se învață teoretic aceste detalii, iar mai apoi practic, pe terenul de fotbal.

Rep.: Ce activități sau proiecte derulezi în afara competițiilor sau a antrenamentelor pentru a se dezvolta tot mai mult?

A.B.: Încerc pe cât de mult posibil să merg cu copilașii la mai multe meciuri de fotbal. De exemplu la seniori, unde avem plăcerea de a avea echipă mare, la Liga a IV-a, la ASA Târgu Mureș, pentru a vedea puțin ce înseamnă fotbalul de performanță, ce înseamnă seniorat, ei fiind încă copilași la Republicani, încă nu au o idee. Se uită doar la televizor și îl văd pe Messi și Ronaldo sau alți jucători care sunt la un alt nivel. Dar încerc pe cât posibil să îi duc la cât mai multe meciuri la echipa de seniori, pentru a vedea cam cu ce se mănâncă fotbalul.

Rep.: Care sunt principalele provocări pe care le întâmpini în antrenarea lor?

A.B.: Cred că principala provocare este înțelegerea. În echipa mea sunt și persoane de etnie maghiară și comunicarea între antrenori și jucători este puțin mai complicată, din cauza limbii. Dar încerc să le traduc, să le zic în limba maghiară sau să pun un copilaș care știe atât limba română, cât și limba maghiară, să le spună și lor, pentru a înțelege cât mai bine ceea ce au de făcut. O altă provocare sunt și părinții. Într-un fel, părinții vor mai mult să joace fotbal, decât unii copii. Se implică prea mult poate, dar îi și înțeleg, pentru că își doresc performanță pentru copiii lor.

Rep.: Dă-mi câteva exemple de succese individuale sau colective ale copiilor pe care îi antrenezi.

A.B.: În primul rând, eu am luat această echipă la mijlocul lui martie, în pauza competițională și returul campionatului se relua destul de devreme și ce pot să spun este că, am făcut un test de evaluare pe parte individuală la fiecare jucător, iar cu timpul, prin luna aprilie, am observat făcând din nou un test, că au mai multe progrese și toate calitățile pe care trebuie să le aibă în acest domeniu al fotbalului.

Rep.: Ce competiții vă așteaptă și la ce evenimente vreți să participați în viitor?

A.B.: În viitorul apropiat ne așteaptă un turneu în luna august, încă nu știu exact data, trebuie să vorbesc și cu domnul președinte, iar pe urmă, bineînțeles, campionatul de la Republicani, din luna septembrie, la care trebuie neapărat să câștigăm, să ajungem măcar pe primele trei locuri, sau desigur pe primul loc pentru a merge la faza zonală.

A consemnat Diana CĂRBUREAN