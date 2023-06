INTERVIU: Victor Nagy de la Gimnaziul ”Dacia”, Premiu Special la Olimpiada Națională ”Lectura ca abilitate de viață”

Distribuie

Victor Nagy, elev în clasa a VI-a la Școala Gimnazială ”Dacia” din Târgu Mureș a obținut un Premiu Special la Olimpiada Națională ”Lectura ca abilitate de viață”, competiție școlară care a avut loc în Constanța, în luna mai 2023. Premiul obținut este cu atât mai meritat cu cât Victor a încheiat proba orală cu punctaj maxim, impresionând toți membrii comisiei de evaluare.

Reporter: Pentru început, te rog să te prezinți în câteva cuvinte cititorilor Zi de Zi.

Victor Nagy: Mă cheamă Nagy Victor Alex, am 13 ani și sunt elev în clasa a VI-a A la Școala Gimnazială ”Dacia” din Târgu Mureș. Recent, am participat la Olimpiada ”Lectura ca abilitate de viață”, faza națională, unde am primit Premiu Special pentru ”o elaborare surprinzătoare a răspunsului” la etapa orală.

Rep.: În ce au constat probele de la olimpiadă?

V.N.: Olimpiada a fost împărțită în două probe. Cea scrisă, în care ni s-au dat texte la prima vedere și întrebări pe text pentru a vedea cât de bine putem înțelege un fragment dintr-o carte sau dintr-o povestire. Ni s-a solicitat și elaborarea unui răspuns cât mai bine structurat pe o temă aleasă aleatoriu, brusc, care să ne provoace un pic gândirea. Proba orală a constat în pregătirea unui răspuns la o întrebare pe care am primit-o atunci, cu puțin timp înainte de a începe să prezentăm răspunsul, pe baza unei cărți care a fost aleasă din timp și pe care ar fi trebuit să o citim ca să știm povestea și șirul acțiunilor care se întâmplă.

Rep.: Ce înseamnă pentru tine acest premiu?

V.N.: Mă gândesc că premiul acesta îmi arată meritele muncii pe care am depus-o și a momentelor în care am încercat să îmi dezvolt creativitatea și imaginația într-un mod coerent.

Rep.: Pe lângă imaginație e vorba și de multă lectură. Cum ți-ai descoperit pasiunea pentru citit?

V.N.: În familie, majoritatea membrilor citesc și au pasiunea pentru cărți. Și cum casa era plină de tomuri și de volume, am fost și eu determinat să încerc să citesc zilnic o pagină, două, trei, și în plus, povestirile părinților despre lectură mi-au trezit un soi de dorință de a continua să citesc și să mă dezvolt în plan creativ.

Rep.: Ce părere ai despre importanța lecturii?

V.N.: Pe lângă faptul că lectura dezvoltă creativitatea și imaginația, eu cred că ne ajută și ne determină creierul să gândească un șir de acțiuni și ne ajută să înțelegem mai bine sentimentele pe care le putem avea. Spre exemplu, când empatizăm cu un anume personaj sau, dimpotrivă, când mi se pare că a făcut o acțiune greșită sau că se poartă într-un mod nefiresc, ne dezvoltă și pe noi indirect. Să știm cum să acționăm în diferite ocazii sau ipostaze.

Rep.: Ce lecturi preferate ai?

V.N.: Îmi place să citesc în general, dar aș spune că deși majoritatea copiilor de vârsta mea care mai citesc ar alege niște cărți cu aventuri, care se întâmplă în lumi magice și cu creaturi nemaivăzute, eu am o atracție surprinzătoare pentru cărțile polițiste. Îmi place să citesc și misterul de acolo, să aflu cum s-a întâmplat, ce s-a întâmplat și să aflu șirul acțiunilor care o să se întâmple, care mă țin tot timpul cu sufletul la gură. Și finalul care este tot timpul neașteptat, mă determină să încep cartea și să continui să o citesc.

Rep.: Citești zilnic?

V.N.: Citesc mult. Citesc atunci când am sentimente puternice, indiferent de care ar fi. Îmi place să intru în lumea lecturii, să mă calmez în cazul în care sunt nervos sau să mă delectez mai mult cu lectura în momentele în care mă simt bine, calm. Îmi îmi place să citesc seara, înainte de culcare. Mi se pare mai benefic să întorc niște foi de carte decât să mă uit până târziu la televizor.

Rep.: Ce alte pasiuni mai ai în afară de școală?

V.N.: Pe lângă faptul că citesc, îmi place să desenez, să mă exprim sau să îmi dezvolt imaginația, reprezentând pe o foaie de hârtie toate ideile pe care le am. Și ca majoritatea copiilor, îmi place și mie să mă joc. Jocuri clasice, dar și cele electronice mă pasionează.

Rep.: Ai participat și la alte olimpiade școlare?

V.N.: Am fost anul trecut, în clasa a V-a, la Olimpiada de Limba și Literatura Română și în rest am fost la Olimpiadele Județene din Matematică.

Rep.: La ce liceu ți-ar plăcea să continui școala?

V.N.: Îmi doresc să învăț mai departe la Colegiul Național ”Alexandru Papiu Ilarian”, unde învață și sora mea, care e mulțumită de educația primită acolo.

Prof. Mihaela Șanta, directoare: ”E o plăcere și o încântare să lucrezi cu el”

La finalul interviului, prof. Mihaela Șanta, directoarea Școlii Gimnaziale ”Dacia” din Târgu Mureș, ne-a oferit o scurtă descriere a elevului Victor Nagy.

”Despre Victor, ce aș putea să spun decât faptul că este un copil extrem de silitor, de harnic, un copil care mă impresionează de fiecare dată prin maturitatea cu care gândește, prin profunzimea ideilor pe care le exprimă pentru un elev de clasa a VI-a. E un copil ambițios, cu care e o plăcere să lucrezi, înclinat spre foarte multe domenii, nu doar spre literatură și spre lectură, are și o gândire extrem de logică și asta îl face să fie bun și la Gramatică și la disciplinele exacte. E un copil premiat și la concursuri de Limba Română, dar și la concursuri de Matematică și performanțele lui vin încă din anii anteriori, cel puțin la Limba Română a participat și în anul școlar precedent la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română unde s-a descurcat foarte bine. E o plăcere și o încântare să lucrezi cu el, mă încarcă pozitiv un astfel de copil și sper din suflet să continue în aceeași direcție și în aceeași manieră”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, directoarea Școlii Gimnaziale ”Dacia” din Târgu Mureș.

A consemnat Alex TOTH