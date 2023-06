FOTO: Casa Educației Reghin și-a aniversat cei 10 ani de activitate la Biserica Evanghelică din Batoș

Distribuie

Biserica Evanghelică din Batoș a găzduit sâmbătă, 24 iunie, un moment de bucurie pentru Asociația Casa Educației Reghin (CER) cu prilejul aniversării celor 10 ani de activitate. Povestea Casei Educaționale Reghin începe în 2013 când o mână de oameni inimoși au decis să-și unească forțele pentru viitorul generațiilor tinere din Ținutul Reghinului.

„Konrad Fischer, preot evanghelic din Germania a venit pe motocicletă în România. În periplul său a ajuns și la Uila, sat aparținător comunei Batoș. Descoperind aceste locuri prin anul 2000, s-a îndrăgostit de acest sat, el fiind de loc din Germania, fără nicio legătură cu meleagurile noastre. Întors în Germania, părintele Konrad Fischer le-a povestit prietenilor, majoritatea fiind preoți, despre Uila și astfel satului Uila i s-a dus vestea. Anul următor dr. Konrad Fischer a revenit la Uila cu mai mulți prieteni și una din necesitățile constatate aici a fost legată de transportul elevilor la școală. Pentru a se putea implica mai mult în ajuta comunitatea din Uila, cei din Germania aveau nevoie de o formă legală, fapt pentru care au înființat asociația Bildungswerk Weilau. Odată cu dezvoltarea implicării în comunitate, cei din Germania aveau nevoie de o organizație locală prin care să desfășoare proiecte și așa s-a ajuns la Casa Educației Reghin, înființată în 2013, Dr. Konrad Fischer fiind membru fondator, alături de Gerlinde Tămășan, arh. Klaus Birthler și Sorin Suciu”, ne-a povestit Ioan Göllner, președintele Asociației Casa Educației Reghin.

În decursul celor 10 ani de activitate, peste 100 de copii au beneficiat de ajutor și îndrumare în ce privește parcursul educațional prin acordarea de rechizite școlare, transport școlar și, nu în ultimul rând, burse de studiu. În ultima vreme activitățile CER s-au pliat pe dorințele exprimate chiar de către copiii din Batoș.

„În cadrul unei ședințe găzduită de casa parohială a bisericii evanghelice din Batoș în toamna lui 2021 am spus că trebuie să facem ceva, fapt pentru care am decis că vom face tot ceea ce nu se face la școală. Școala își face bine treaba, noi în schimb vrem să venim cu activități pentru copii care nu se fac la școală. Am început cu Ziua Recoltei, cu activități de Crăciun, acțiuni în care am încercat o apropiere a copiilor de biserică. Pe lângă asta, am început să întrebăm copiii ce activități șiar dori. Vrem un picnic, vrem să vizităm fabrica de oțet și suc de mere din Batoș, vrem să facem un concurs, și și așa s-au dezvoltat în timp toate activitățile noastre”, a precizat Ioan Göllner.

A venit și momentul aniversar, la care au asistat și oaspeți din Germania, Elsbeth și Hans Ruiner, Norbert Heuck, reprezentanți ai Asociației Bildungswerk Weilau, alături de membri din cadrul consiliului de conducere a Casei Educației Reghin.

„10 ani de Casa Educației Reghin nu puteau trece neobservați, fapt pentru care s-a organizat un moment aniversar la Biserica Evanghelică din Batoș, care a dat posibilitatea copiilor din Batoș să se manifeste artistic. Dorința noastră este să construim un centru educațional și cultural pentru toată comunitatea, respectiv toate cele patru sate, Uila, Goreni, Dedrad și Batoș, iar centrul să fie în ansamblul bisericesc din Batoș. Ce înseamnă centru? Un loc unde se pot desfășura activități, unde putem să ținem tabere tematice, de la grădinărit până la limba germană sau limba engleză. Asta este viziunea noastră pe viitor. Nu știu când se va concretiza momentan ca proiect. Prioritar pentru noi este să accesăm fonduri europene pentru restaurarea bisericii evanghelice. Datorită faptului că este un monument de categoria A, am cam avea șanse”, a menționat Ioan Göllner.

Text și foto: Alin ZAHARIE