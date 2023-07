Cei mai buni dintre cei buni laureați la Gala The Voices of Business Awards

Echipa revistei Transilvania Business a premiat, pentru a doua oară consecutiv, performerii economiei mureșene, la cea de-a doua ediție a Galei The Voices of Business Awards Mureș. Evenimentul, organizat de revista Transilvania Business împreună cu Asociația Culturală a Festivalurilor și Conferințelor din Transilvania a avut și o componentă culturală, artiști târgumureșeni fiind laureați cu trofeul The Voices of Business, cu sprijinul Primăriei Municipiului Târgu Mureș. Gala The Voices of Business Awards 2023 – Mureș a fost susținută de: IRUM & MAVIPROD, Primăria Municipiului Târgu Mureș și DP World – parteneri gold, Alfa Software, CMC Grup, DAW Bența România, E.ON Energie România, Goldring, Valserv – parteneri silver, AAGES, Clini Lab, Geiger, Instgaz, Clinica Vethub și Justice Security Services – parteneri bronze. Evenimentul a fost transmis live de BCD Video & Live Streaming din sala Europa Ballroom.

Evenimentul prezentat de Alexandra Cotoi de la Ardeal TV a fost deschis de Aurelian Grama, fondatorul revistei Transilvania.

“Bucuros că ne revedem, bucuros că după un tur de 30 de companii la Ziua Grâului, printre 700 de fermieri, împreună cu echipa Zi de Zi și Transilvania Business am schimbat ia de jurnalist cu costumul de business, încântat că rezultatele financiare ale multora dintre dvs. sunt pe un trend sănătos, cu speranțe mari că mediul de business românesc va căpăta consistență și ne vom impune nu doar acasă, ci și în Europa de Est și Centrală și încet-încet vom juca în Europa și în Asia și în întreaga lume”, a fost o parte din mesajul său.

Din partea autorităților publice a fost prezentă Mara Togănel, prefectul jud. Mureș.

“Mă bucur că ne reîntâlnim la acest frumos și extrem de util eveniment. Să încep prin a felicita echipa care ne aduce împreună, să vă felicit pe dvs. pentru ceea ce faceți zi de zi pentru dvs. și pentru comunitate și să vă mulțumesc pentru că dincolo de activitatea dvs. nu ezitați toți sau fiecare dintre dvs. să întoarceți în comunitate o parte din plusvaloarea pe care ne-o dorim cu toții”, a felicitat prefectul.

Totodată, Mara Togănel a fost distinsă cu trofeul The Voices of Business pentru sprijinul acordat proiectelor de responsabilitate sociale derulate în județ și pentru implicarea elegantă în viața comunității.

Grupul MAVI – excelența în cercetare-dezvoltare

La fel ca anul trecut, Grupul de firme IRUM – MAVI este partener al evenimentului. Începând cu 1998, MAVIPROD devine acționar majoritar al SC IRUM SA, producător de utilaje forestiere TAF, precum și alte utilaje pentru exploatarea și prelucrarea lemnului, precum și de utilaje agricole.

“Mă bucur să mă aflu astăzi aici la un eveniment deosebit, eveniment în care am avut încredere de la început. Fiind un eveniment despre mediul economic, despre afaceri, orice promovare, orice punctare a acestei zone, este foarte important, are un rol în dezvoltarea societății. Proiectul IRUM are deja peste 30 de ani, deci putem spune că are o anumită vechime. El, de la început, a fost creat în ideea de a demonstra că și noi, românii, putem să facem lucruri serioase, lucruri pe termen lung, lucruri cu impact în primul rând pentru comunitatea locală și, pe urmă, sigur că și pentru cea națională. Este un business de familie creat împreună cu soția. Mai nou, avem lângă noi și băiatul, care este manager de dezvoltare pentru tot grupul. Ne străduim prin Centrul de Cercetare-Dezvoltare iFOR să ieșim pe piață cu produse care să satisfacă nevoile anumitor zone din agricultură sau din industria forestieră. Ușor-ușor vrem să depășim și granițele României și să consolidăm această afacere”, a arătat Mircea Oltean, CEO al IRUM.

DP World pune Transilvania pe harta mondială a logisticii

Dubai Ports (DP) World este partener gold al Transilvania Business pentru Galele The Voices of Business Awards. Compania a anunțat, anul trecut, lansarea noului său proiect inovator în România: un terminal intermodal și un hub logistic în Decea, lângă orașul Aiud din județul Alba. La nivel global, DP World deține 190 de terminale, pe toate continentele și în toate țările, iar 100.000 de angajați sunt la dispoziția clienților. DP World activează în Europa în 20 de locații, în toate țările din Europa, unde deține nouă terminale de containere cu acces la mare, nouă terminale de containere in land, și două două terminale multipurpose. În România, DP World operează terminalul de containere din Portul Constanța începând cu 2004, asigurând conexiunea cu porturile de la trei mări, conexiuni feroviare și, de asemenea, rutiere. Totodată, prin dezvoltarea terminalului de la Dornești, DP World asigură preluarea celei mai mari părți a volumelor de mărfuri din Ucraina, iar prin terminalul din Aiud va conecta toată regiunea Transilvaniei cu portul Constanța.

Despre proiect a vorbit Răzvan Filimon, Logistics Sales Manager DP World, care l-a avut alături și pe Alexandru Crăciun, Head of Marketing and Governmental Affairs.

“Terminalul intermodal Aiud poate oferi o legătură directă cu Europa de Vest, cu alte trei mări – Marea Baltică, Marea Nordului și Marea Adriatică, și anume cu terminalele din Rotterdam, Antwerp și Copper, unde avem operațiuni în momentul de față. În terminalul Aiud vorbim despre 87.000m² de platformă unde se vor manipula containere. Avem o legătură directă cu linia de cale ferată electrificată. Mai mult decât atât, în faza doi o să ne dezvoltăm pe partea de logistică, pentru că tot terminalul face parte dintr-un parc logistic de 120.000m². În afară de faptul că poate opera containere, terminalul Aiud este un antrepozit vamal. Vă puteți baza pe noi ca parteneri pentru a putea să preluăm toate necesitățile dumnevoastră logistice, de importuri și exporturi”, a adăugat Răzvan Filimon.

DAW Bența România, investitor în producție

Partener al galelor este, totodată, DAW Bența România, producător și furnizor de materiale de finisaj și protecție pentru clădiri, de la vopsele lavabile, în interior – exterior, albe sau colorate, lacuri și lazuri pentru lemn și metal, până la sisteme de termoizolații și tot ce ține de finisajele fațadelor, soluții epoxidice de protecție pentru pereți și patrdoseli și, nu în ultimul rând, sisteme speciale de renovare a clădirilor istorice.

“Compania DAW Bența este una dintre companiile suficient de vechi în mediul de afaceri local, a fost înființată acum 22 de ani. De la început și în prezent, sperăm cât mai mult și în viitor, ne ocupăm cu comercializarea de materiale pentru finisaj în construcții, în principiu vopsele, sisteme de termoizolații. Dacă la început afacerea a demarat mai degrabă pe partea de comercializare, în ultimii ani ne-am dezvoltat pe partea de producție, am extins gama de produse pe care o producem și o comercializăm. Una dintre ultimele investiții făcute de compania noastră a fost anul trecut – o nouă unitate de producție pentru un produs de finisaj, cărămizi aparente, unitate de producție care deja funcționează în plin. Cu toate că mediul construcțiilor, a materialelor de construcție suferă oarecum în acești ani, suntem optimiști. De fapt, lucrurile funcționează într-o măsură suficient de bună și din acest punct de vedere suntem și noi optimiști și continuăm investițiile pe care compania noastră le va face în unități de producție în principal și ulterior și în ce înseamnă comercializarea produselor”, a subliniat Radu Merdari, director executiv al companiei.

E.ON Energie România – promisiuni făcute clienților

Furnizorul integrat de gaze naturale și energie s-a alăturat galelor ca partener și în acest an.

„Prezența noastră aici noi o considerăm ca o reușită, ca o rezistență la ceea ce s-a întâmplat anul trecut și bănuiesc că mulți dintre voi ați simțit criza din energie. Cred că cu toții am fost impactați într-un fel sau altul. Venim după câteva luni, vreo 18 luni extrem de grele, în care, cum știți în business e bine să ai cumva o predictibilitate măcar o lună în față, noi am fost în momente în care nici măcar nu știam ce se întâmplă în minutele următoare, apropo de prețul energiei. Cu toate acestea, am reușit să ne păstrăm o promisiune pe care am făcut-o celor 3,4 milioane de clienți pe care îi avem, aceea de a le livra în continuare energie, fie gaz sau energie electrică. Ceea ce promitem în continuare este că vom fi un partener pentru toți clienții noștri în tranziția către energia regenerabilă, către energia verde”, a subliniat Ioan Șandru, director general adjunct, E.ON Energie România.

Goldring – 25 de ani de performanță pe piețele de capital

SSIF Goldring, un alt partener de cursă lungă, a fost premiată în mai multe rânduri, poate cea mai valoroasă distincție fiind „Intermediarul companiilor antreprenoriale la BVB” pe segmentul de acțiuni, în cadrul Galei „Performerii anului 2020”, organizată de Bursa de Valori București.

“E important să știți atunci când decideți să investiți în piața de capital, indiferent că o faceți în România sau pe piețele internaționale, să apelați la un broker autorizat. Pentru noi e important să apelați la noi, adică găsiți toate condițiile necesare în așa fel încât să avem o relație de de succes. Bineînțeles, nu o să vă lăsăm singuri. Avem servicii pentru clienți, inclusiv pentru cei care au un business și nu au timp să se uite către piețe, să transmită singuri ordine în tranzacționare, și administrăm portofoliile acestora”, a punctat Virgil Zahan, CEO și acționar Goldring, companie care a celebrat, în 19 iunie, 25 de ani de la primirea certificatului de înmaticulare.

În istoria Goldring, o bornă importantă o reprezintă diversificarea portofoliului în 2015 când societatea a listat prima firmă la Bursă, urmate de alte listări de succes.

“Nu am făcut doar listări de companii, ci și emisiuni de obligațiuni prin care am atras 200 de milioane de lei pentru pentru companiile din România”, a arătat Virgil Zahan.

Acesta i-a sfătuit pe oamenii de afaceri mureșeni să depună proiecte pentru atragerea de finanțări prin PNRR și prin Programul Tranziție Justă.

Valserv – furnizor de pardoseli sănătoase

Un alt partener de încredere este compania de top Valserv, lider de piată în domeniul comercializării și distribuției pardoselilor din lemn stratificat premium la nivel național. Compania este prezentă în Sibiu, Cluj și Timișoara, iar în curând alte două locații noi în Oradea și Bistrița vor intra în circuitul Valserv. De asemenea, din luna iunie, Valserv este prezentă și în Iași în colaborare cu producătorul de uși și mobilier din lemn masiv Ama Impex.

Floris Amza, director de vânzări al companiei, a punctat următoarele: “De la comercializarea pardoselilor din clasicul lemn stratificat, ajungem în ziua de astăzi să inovăm împreună cu producătorul german ter Hürne și să oferim pardoseli din lemn hibrid, pardoseli din lemn stratificat, finisat cu uleiuri naturale din nucă și in, pardoseli organice și pardoseli din biominerale. Toate aceste pardoseli au o emblemă foarte importantă, mai ales pentru statul german și în Europa, Eco Institut și Blue Angel. De altfel, instituțiile publice din Germania și Europa nu permit să se monteze parchet sau mobilă fără să aibă aceste embleme. Ele arată că sunt 100% naturale, din produse ecologice și nu dăunează mediului”.

Speakerul a prezentat, pe scurt, un studiu al Organizației Mondiale a Sănătății, care spune că ne petrecem 90% din timpul nostru în interior, unde aerul este de la cinci până la opt ori mai poluat decât cel din exterior și asta se datorează umidității din încăperi care antrenează solvenții și alți compuși utilizați pentru fabricarea mobilierului și a pardoselilor.

“Avem aceste produse cu care ne mândrim și încercăm să le introducem cât mai mult în școli, instituții publice, mai ales că sunt foarte, foarte bune pentru copii care stau în sălile de clasă de la 5 la 6-7 ore, poate chiar chiar mai mult”, a conchis Floris Amza.

CMC Grup sau cum să manageriați riscurile

Partener de dată recentă al galelor este CMC GRUP. Din 1999 este într-un proces continuu de evoluție, de adaptare, de învătare, ducând activitatea inițială/ principală – brokerajul de asigurări – la un nivel superior. Dezvoltarea paletei de servicii de la brokerajul de asigurări la management de risc și, respectiv, la management de criză începută în 2014, după numeroase discuții practice și stagii internaționale de pregătire, completează perspectiva noastră de a fi/ deveni pentru orice client sau viitor client: partener de încredere în gestionarea riscurilor.

“Din interacțiunile cu mediul de business din România tind să cred că e mai mult risking management decât risk management, pentru că utilajele nu prea fac nimic decât dacă sunt în priză, controlate, gestionate sau mai puțin controlate de anumite persoane. Oamenii de afaceri sunt extrem de ocupați. Însă în momentul în care o zi frumoasă de lucru se transformă într-un eveniment nefericit, pe agenda de lucru apar patru noi și mari probleme: persoane vătămate, pagube materiale, poluare și afacerea întreruptă. Agenda pentru următoarele luni s-ar putea să fie rescrisă”, a spus Marius Maier, Manager General & Owner, la începutul prezentării.

Acesta a oferit mai multe exemple practice, care au arătat că planurile de management al riscului nu sunt niște mofturi.

“Managementul de risc ar trebui să ajute o companie să devină flexibilă, robustă și să poată fructifica oportunitățile, pentru că oportunități apar an de an. Managementul de risc ar trebui să fie un proces care să fie inclus în procesul de management, nu să fie un alt dosar care apare pe lângă cele pe care deja le aveți. Nivelul de risc s-ar putea să nu-l puteți reduce, dar s-ar putea să luați anumite măsuri care să reducă nivelul de vulnerabilitate”, a subliniat acesta.

Alfa Software crede în piața românească

Parteneră încă de anul trecut al galelor, ALFA SOFTWARE este o companie de IT cu capital privat românesc, cu o vechime de 25 de ani pe piață. Compania are sediul central în Cluj-Napoca, punct de lucru în Zalău și acoperire națională prin parteneri. Compania este furnizor de soluții ERP simple și practice, aplicații intuitive, ușor de folosit, modulare și customizabile, care cresc randamentul business-ului prin digitalizare.

“Suntem o firmă cu centrul de operațiuni la Cluj, lucrăm pentru piața românească, pentru care producem aplicații de management de business, de management al producției, de optimizare a logisticii, de optimizare a vânzărilor, salarizare ș.a.m.d. Am pornit ca o aplicație financiar-contabilă acum 30 de ani, după care, pe măsură ce companiile s-au dezvoltat și au început să apară departamente gen logistică, producție ș.a.m.d. ne-am diversificat și am încercat să acoperim și nevoile respective. Mergem pe ideea în care să replicăm din standardul testat, dar suntem deschiși și la a dezvolta pentru clienții noștri circuite dedicate de optimizare a fluxurilor de producție sau de logistică”, ne-a spus Claudiu Mîndru, director de vânzări al companiei.

Compania a furnizat soluții pentru firme din domenii precum producție, construcții, servicii, transporturi. “Sunt genul de industrii în care pariul cel mai mare este obținerea datelor, colectarea datelor din șantier, din hala de producție, de la șoferii care sunt plecați în țară sau afară în timp real. Odată colectate datele, am dezvoltat în ultimii trei-patru ani soluții pe zona de business intelligence. Vorbim, de fapt, de niște dashboard-uri în care definim indicatori a căror evoluție o monitorizăm în timp. Este o soluție gândită ca suport de management, suport în decizie, reflectarea evoluției companiei etc.”, a completat acesta.

În ultimii doi ani, compania a început să dezvolte și soluții pe zona de agribusiness.

Florăria Magnolia ne ajută să ne exprimăm sentimentele

Partener al evenimentului de acasă, Florăria Magnolia din Târgu Mureș este o florărie cu istoric lung, cu peste 19 ani de existență. Astăzi, este prezentă în oraș în două locații și se mândrește cu un număr de clienți în permanentă creștere. Scopul echipei Florăriei Magnolia este să ajute oamenii să-și exprime sentimentele față de persoanele dragi și să le dăruiască bucurii.

“Noi facem comerț cu flori prin florăriile noastre, însă de fapt, în spatele cifrelor sunt sentimentele și gândurile clienților noștri pe care le transmitem prin flori, atunci când cineva dorește să-și exprime admirația, respectul, aprecierea. Florile sunt cele care exprimă acest sentiment în cel mai sincer mod posibil. Poate ați observat și dvs. că atunci când întâmpinați o persoană dragă, zâmbetul ei este mai larg dacă o întâmpinați cu un fir de floare. Noi ne dorim să creștem, să transmitem și mai multe bucurii pe zi ce trece”, a menționat Kovacs Borbola, managerul florăriei Magnolia.

Premii pentru artiști, cu sprijinul Primăriei Târgu Mureș

Evenimentul The Voices of Business Awards Mureș, organizat de Asociația Culturală a Festivalurilor și Conferințelor din Transilvania în parteneriat cu revista Transilvania Business își propune, de asemenea, să stimuleze și să consolideze simbioza între activitățile culturale și mediul de afaceri din Mureș. De aceea, au fost premiați artiști care s-au remarcat în domeniile lor de activitate. Premiile au fost înmânate de către Florin Crăciun, director economic în cadrul Primăriei Municipiului Târgu Mureș.

“În primul rând felicit echipa Transilvania Business pentru organizarea acestui eveniment. Dvs., oamenilor de afaceri din municipiul Târgu Mureș țin să vă mulțumesc că faceți business în Târgu Mureș, aduceți plusvaloare în comunitatea noastră. Avem alocate sume destul de importante pentru activități culturale și parteneriate culturale în care premianții din seara asta și nu numai pot să își desfășoare activitatea și să aducă plusvaloare în domeniul cultural”, a spus Florin Crăciun, după înmânarea premiilor.

Artiștii premiați sunt:

Koszorus Krisztina, cunoscută și sub numele de Koszika, este o muziciană, vocalistă și compozitoare. Deși este absolventă a Academiei de Muzică „Gh. Dima“ – sectia Interpretare Vioară clasică, în suflet ea este vocalistă, și se simte cel mai bine în jazz cu influențe folclorice. Făcând parte dintr-o comunitate minoritară, a pus accent întotdeauna să conecteze culturi prin muzică, așa că ea cântă într-o varietate de limbi. Este o vocalistă de jazz triplu premiată, câștigătoare a premiilor Cea mai bună cântăreață, Cel mai bun vocalist, Cea mai bună compoziție și Cel mai bun solist vocal la festivaluri internaționale de jazz.

Horia Marchean este unul dintre cei mai dinamici şi mai promiţători tineri poeţi stabiliţi la Târgu Mureş. Horia Marchean este medic rezident la Clinica Psihiatrie II din Târgu Mureș. A absolvit Colegiul Național „Emil Racoviță” din Brașov, iar ulterior a absolvit Facultatea de Medicină a Universității „Transilvania” din Brașov. Pe lângă studiile de specialitate publicate, publică și literatură. Începe să scrie la 14 ani, influențat de Lovecraft, Barker și Herbert, în principiu proză scurtă. Începe să scrie poezie în timpul studiilor universitare, alternând rareori cu proza scurtă sau cu articole pe tema psihiatriei culturale sau sociale. Tematic, tratează idei religioase, filozofice și politice.



Hristina Doroftei a absolvit cursurile universitare, masterale şi doctorale ale Facultății de Litere a Universității „Petru Maior” din Târgu Mureș și este profesor la Liceul pedagogic Marin Preda din Odorheiu Secuiesc. A debutat în poezie cu volumul reflexie, Editura Junimea, Iași, 2014 (Premiul „Opera Prima” la Festivalul Internațional de Literatură Tudor Arghezi și „Premiul pentru debut” al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Mureș). A mai publicat volumul de poeme Mașina de cusut, Editura Cartea Românească, București, 2017 și cartea de eseuri Memoria zăbrelelor – eseu anti-uitare (având la bază teza de doctorat), Editura Arc, Chișinău, 2017.

În 19 iunie a lansat la Târgu Mureș volumul de poezii „Explozii controlate”, Ed. Tracus Arte, 2023.

Dorin Iliș Ioan, originar din Saschiz, este proaspăt absolvent al Universității de arte din Târgu Mureș. Este unul din protagoniștii documentarelor realizate de către Asociația Culturală a Festivalurilor și Conferințelor din Transilvania în cadrul evenimentului „Cu ochii larg deschiși”. „Îmi place să mă joc și mă surprind când se întâmplă foarte rar să rămân fără energie. Iubesc să învăț și să mă dezvolt în fiecare zi, sunt un om dedicat și loial”, se descrie tânărul.

Teona Toderel aparține noii generații artistice care aduce multiple provocări imaginii și mai ales picturii contemporane. Absolventă a Universității de Artă și Design din Cluj (2011-2014) și bursieră Erasmus în Izmir, Turcia (2013-2014), artista a reușit să găsească în studiile de profil, uneltele potrivite care să îi modeleze perspectiva și limbajul artistic. Opera ei poate fi descrisă printr-un concept propriu – „teonismul”, o metodă personală de invocare a realismului magic, în care lumea e dixată pe pânză, nu ca în tehnica plain air-ului, ci mai degrabă prin mijloace sintetice, specifice artei comtemporane.



După terminarea liceului, Ina Ioana Todoran s-a înscris la Facultatea de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, dorind să urmeze în paralel și cariera muzicală. Solista a moștenit talentul artistic din familie, bunicul său cântând la vioară, iar bunica sa fiind membră a corului bisericii. Cariera artistică a tinerei și talentatei interprete s-a aflat încă de la început sub semnul succesului, mărturie stând premiile obținute la concursurile de folclor, dintre care cel mai important este trofeul festivalului „Mamaia folclorică”.

Ovidiu Furnea a descoperit încă de mic dragostea față de cântecul popular și de jocurile tradiționale, datorită bunicilor și străbunicilor săi. În anul 2003 s-a înființat, la Ungheni, Ansambul folcloric Hora, iar de aici a pornit aventura sa oarecum oficială pe acest frumos drum al cântecului și jocului popular! A studiat la Școala Populară de Arte din Târgu Mureș, participând apoi la multe festivaluri concurs pentru tineri interpreți de muzică populară din țară, unde a obținut numeroase premii. În anul 2014 a reușit să înregistreze un album de muzică populară intitulat Eu Cânt Dorul Omului. Spune că datorită muzicii populare a legat multe prietenii prin țară și prin străinătate!

Sașa Pânzaru a absolvit Universitatea de Arte: licența în Actorie, în 2020, și masteratul în Arta actorului, în 2022. Ca actriță, activează în mediul independent. “Iubesc teatrul, atât de pe „scândură”, cât și de lângă ea și-mi doresc să mă dezvolt ca artist din cât mai multe puncte de vedere”, spune tânăra despre ea. Este și secretar literar P.R. la Teatrul Național din Târgu-Mureș, Compania Liviu Rebreanu.Scrie și vorbește despre teatru cu multă pasiune și curiozitate. Crede că arta este cadoul pe care oamenii l-au primit pentru a-și face viața mai frumoasă.

Makkai István – sculptor și artist vizual. Absolvent al Liceului de Arte din Târgu Mureș a studiat la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca între 2002-2006 și 2006-2008. Este membru al Asociației Artiștilor din România și al Breslei Miklós Barabás. Pe lângă creație, se ocupă și de sculptura în clădiri și restaurarea monumentelor.

Cei mai buni dintre cei buni

Învățând din experiența celor 14 ediții organizate în 2022 în județele din Banat și Transilvania, echipa TB a venit cu un format upgradat și mai corect de acordare a trofeelor The Voices of Business. Au fost luați în calcul atât indicatorii economici tradiționali, cât și potențialul de dezvoltare a firmelor, reziliența, anduranța, capacitatea lor de inovare, atenția acordată dezvoltării sustenabile.

Lista premianților a fost deschisă de E.ON ENERGIE ROMANIA, membră a Grupului german E.ON, furnizor integrat de gaze naturale, electricitate şi soluţii energetice având un portofoliu variat format din circa 3,4 milioane de clienţi, atât rezidenţiali, cât şi companii şi municipalităţi. Grupul E.ON este unul dintre liderii pieţei de energie, având în România o prezenţă consolidată de-a lungul a 18 ani.

Premiul a fost ridicat de Ioan Șandru, director general adjunct.

AZOMUREȘ este principalul producător de fertilizanți pentru agricultură, cu un portofoliu de produse care acoperă nevoile fermierilor din România, asigurând în același timp soluții de fertilizare și pentru agricultura altor țări. Compania ne-a dat vești bune privind reluarea producției la Ziua Grâului de la Seuca.

Ovidiu Maior, purtătorul de cuvânt al companiei, a spus că: “Acționarul principal al companiei ne-a permis să traversăm și să fim în continuare într-o traversare în această criză și de aceea țin să le mulțumesc foarte mult partenerilor noștri din Elveția. Suntem în viață și vom traversa această criză împreună cu dvs. și oamenii de afaceri din Mureș”.

DELGAZ GRID este o companie a grupului E.ON România, primul distribuitor integrat de energie electrică și gaze naturale din România. Compania operează o reţea de gaze naturale cu lungimea de peste 24.000 km, respectiv o reţea de electricitate de peste 83.000 km. Acestea deservesc, în total, circa 3 milioane de clienţi şi acoperă 20 de județe.

Anca Evoiu, director general adjunct al companiei Delgaz Grid Grid, a subliniat că: “Este prima dată când primesc un astfel de premiu în orașul natal, cu atât este mai îmbucurător. În seara aceasta preiau acest premiu în numele a peste 5.000 de colegi din Delgaz Grid, care cu profesionalism și cu foarte multă seriozitate vă aduc energia în case și în afaceri și vreau să cred că ne facem treaba foarte bine. Eu cred că acest premiu este o confirmare că ne facem treaba bine și îl datorăm și clienților noștri, cărora le mulțumim foarte mult”.

Compania MATEROM este o afacere românească de familie, dinamică, cu 25 de ani de experienţă. Ocupă locul 2 în topul firmelor distribuitoare de piese auto cu capital integral românesc. Grupul Materom cuprinde reprezentanțele: Mercedes-Benz, Skoda, Dacia, Renault, Nissan, Volkswagen. Materom face parte din alianța Nexus Automotive International și reprezintă conceptul de service NexusAuto în România.

“Unul dintre obiectivele noastre și viziunea este să contribuim la dezvoltarea mediului economic, social și spiritual din România, prin profesionalism, prin muncă și prin bune rezultate. Suntem de 25 de ani pe piață, prezenți în toate colțurile țării cu distribuția de piese auto. Reprezentăm un colectiv de peste 900 de colegi la nivel de grup și, bineînțeles, am trecut și granițele țării, având clienți și parteneri și din străinătate. Ne dorim să creștem și ne dorim să facem cunoscut orașul nostru din care a pornit ideea acestui business și să aducem un nume bun pentru Transilvania”, a fost mesajul Rodicăi Baciu – proprietar și director general adjunct.

CIS GAZ S.A. este unul dintre jucătorii importanți din industria de gaze naturale din România, iar în ultimii patru ani a fost implicată în unele dintre cele mai importante proiecte strategice incluse în „Planul de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport gaze naturale în perioada 2020 – 2029”, având drept beneficiar SNTGN Transgaz S.A. și Vestmoldtransgaz Republica Moldova. Premiul a fost ridicat de Florina Domniț.

Parte a grupului de firme Maviprod, IRUM este una dintre companiile de renume „Made in RO”, care se remarcă prin producția singurelor tractoare românești. Fabrica IRUM se întinde pe o suprafață de 175.000 m2, care cuprinde propriul Centru de Cercetare și Dezvoltare IFOR, dar și secțiile de producție integrate (prelucrări CNC, turnătorie, linie de tratament termic, sculărie, atelier sudură, vopsitorie). În anul 2018 compania a început un nou capitol, IRUM inițiind producția singurului Tractor Agricol Românesc de pe piață, după 10 ani de inactivitate în această industrie, sinergia dintre acestea fiind rezultatul produselor românești IRUM.

Trofeul a fost ridicat de către Mircea Oltean, CEO IRUM, căruia i s-a înmânat, de asemenea, distincția pentru MAVIPROD în numele directorului general al companiei, Violeta Oltean. Compania MAVIPROD a fost fondată în 1993 din capital integral privat, de către familia Oltean, specificul de bază al societății fiind comercializarea pieselor de schimb pentru utilajele agricole și forestiere. Prin calitatea serviciilor și respectul față de clienți, societatea a cunoscut o crestere constantă care ne-a permis să lărgim gama de produse și servicii oferite cuprinzând și sfera de utilaje industriale. Începând cu 1998 MAVIPROD devine acționar majoritar al SC IRUM SA.

DAW BENTA ROMANIA rămâne un etalon în viața investițională a județului Mureș, fiind singura companie care a inaugurat a treia unitate de producție în tot atâția ani, din 2019 încoace. Noua investiție – fabrica de cărămidă decorativă aparentă Meldorfer, edificată în mai puțin de doi ani și rezultat al unui efort financiar de 7 milioane de euro – și-a primit botezul în 1 noiembrie 2022. Premiul a fost înmânat directorului executiv Radu Merdari.

UNIPREST INSTAL este dezvoltatorul primului ecosistem dedicat exclusiv profesioniștilor în instalații, HVAC și echipamente de încălzire/răcire, din România. Firmele de execuție în instalații, distribuitorii și dezvoltatorii de proiecte rezidențiale, comerciale sau industriale au acces la un set de instrumente specializate: Uniprest Instal Digital, platforma digitală pentru managementul proiectelor de instalații, HVAC și sanitare.

Enikő Péter, Managing Director, s-a oprit, în discursul său, asupra evoluției pieței instalațiilor în contextul crizei din piața energiei. “40% din consumul de energie în Europa vine din încălzirea și răcirea clădirilor. În acest moment sunt mai multe proiecte europene pentru reducerea consumului de energie și reducerea gazelor cu efect de seră. Aceste reglementări impactează domeniul nostru, dar impactează investitorii și fiecare persoană care își dorește să-și reînnoiască un sistem de încălzire sau răcire. Suntem în pragul unor schimbări foarte mari și compania noastră vine în sprijinul profesioniștilor din instalații”, a spus aceasta.

CABLETEAM este o întreprindere care își desfășoară activitatea principală în domeniul productiei de cabluri electrice. Compania produce cabluri auto, cabluri de comandă și control, cabluri de comandă și semnal, cabluri de comandă și semnal ecranate, conductoare de cupru izolate în PVC, cordoane flexibile, cabluri de comandă și control standardizare, cabluri multimedia.

Călin Duşmănescu, Marketing Manager, a ridicat trofeul Cableteam.

Începând cu anul înființării sale, 1994, DAFCOCHIM s-a specializat în comercializarea produselor chimice pentru industrie. Pe măsură dezvoltării portofoliului de produse și creșterea volumului vânzărilor, a luat decizia de a împărți activitatea comercială astfel: DAFCOCHIM Distribution a preluat portofoliul de produse și comerțul cu produse chimice pentru industrie, inclusiv import, export. DAFCOCHIM Agro SRL a preluat întreg portofoliul de produse și comerțul cu produse pentru agricultură, respective produse pentru tratarea plantelor și îngrășăminte chimice. Fermierul Valentin Mărginean a fost reprezentantul companiei.

Compania ALIAT AUTO, componentă a grupului de firme MBO, activează în domeniul auto din România de la începutul anului 2000, având ca domeniu general de activitate “comercializarea, întreținerea și repararea autovehiculelor”. Pe parcursul anilor, ALIAT AUTO a devenit unul dintre cele mai cunoscute și apreciate centre auto, atât pe plan regional, cât și pe plan național. Și asta pentru că a investit continuu atât în echipamente, cât și în perfecționarea echipei.

Grupul ALIAT a fost distins cu două trofee, ridicate de Bogdan Pantea, Sales Manager, pentru ALIAT VW, respectiv Nagy Ede, director, pentru ALIAT AMS.

GEIGER TRANSILVANIA face parte din grupul de firmei Geiger, care aniversează anul acesta 100 de ani de activitate în Germania. În România, Geiger activează încă din 1994, în domeniul lucrărilor de infrastructură, agregate și betoane, construcții la cheie, proiecte de mediu.

Unul din proiectele de referință ale firmei, aflat în derulare în acest moment, este tronsonul de autostradă Chețani – Câmpia Turzii, pentru finalizarea căruia toți angajații Geiger depun eforturi extraordinare.

Trofeul i-a fost înmânat lui Janosi Barna – director regional.

COMPANIA AQUASERV S.A. a rezultat prin asocierea localităţii Târgu Mureş cu Consiliul Judeţean Mureş şi cu localităţile Sighişoara, Reghin, Luduş, Târnăveni, Iernut şi Cristuru Secuiesc, aceste localităţi reprezentând acţionariatul companiei. Compania se definește ca un operator în domeniul apei potabile şi al apelor uzate pe o arie lărgită de operare şi urmărește ca performanţele sale operaţionale şi financiare să o recomande ca o companie competitivă pe piaţa serviciilor publice de apă şi canalizare din Uniunea Europeană.

“Dezvoltarea unor ramuri noi de business impun un specific avocațial”, pledează avocatul târgumureșean VASILE COSTEA, subliniind că noile domenii economice – cum sunt IT-ul, cibernetica, robotica, medicina, inteligența artificială, ridică noi și complexe probleme juridice. Totodată, domnia sa a dezvoltat și o Cramă cu suflet la Sântu. Crama Sântu.

MATEROM AUTO EXPERT s-a înființat în anul 2011 cu denumirea de Auto Service MTR Plus cu scopul de a avea ca activitate de bază activitatea de reparații autovehicule. În anul 2018 s-au început negocierile cu Lion Victoria pentru preluarea facilităților de Reprezentanțe Auto Dacia, Renault și Nissan. În ianuarie 2019 s-a început activitatea în noile locații din Corunca ca Reprezentanță Dacia și Renault, în Târgu Mureș ca Reprezentanță Auto Nissan și atelier de caroserie.

Rodica Baciu – actionar si administrator – a primit trofeul.

Dincolo de locuințe, MAURER IMOBILIARE și-a propus să le ofere clienților săi un stil de viață. Comunitățile ridicate de Maurer Imobiliare în punctele cheie ale României ajung să arate ca adevărate orașe în interiorul orașelor, locuri ideale pentru familii tinere, oaze de liniște pentru vârstnici – oferind o atmosferă de unitate și comuniune.

Trofeul i-a fost înmânat directorului economic Bianca Ciorba.

Performanțele GOLDRING se reflectă, de asemenea, în volumele tranzacționate. Doar în 2022, Goldring, companie care anul acesta celebrează un sfert de secol de activitate, a intermediat tranzacții în valoare de aproape un miliard de lei la Bursa de Valori București, aflându-se în topul brokerilor de retail. Totodată, în ultimii cinci ani, Goldring a atras pentru companii aproximativ 40 de milioane de euro, devenind astfel unul din reperele importante pentru antreprenorii care își doresc să obțină finanțări prin intermediul pieței de capital.

Virgil Zahan, CEO și acționar, s-a întors pe podiumul virtual și în calitate de premiant.

Compania CLINI-LAB, aflată de mai mulți ani în topul firmelor mureșene, este un important furnizor de aparatură pentru sistemul de sănătate din România, partener al mai multor lideri mondiali din domeniul aparaturii medicale. În 2023, CLINI-LAB aniversează 30 de ani de activitate.

“Misiunea noastră este să acordăm servicii de calitate pentru toate laboratoarele private, lanțuri de laboratoare și spitale. Bineînțeles, reușim să facem treaba aceasta pentru că suntem întotdeauna receptivi la cerințele pieței și suntem deschiși la orice cerință pe care o au partenerii noștri în domeniul respectiv. Am prezentat recent în Timișoara o linie automată care deservește toate analizele de biochimie și imunologie. Este o automatizare care va fi un proiect de viitor pentru noi”, ne-a asigurat Porkolab Zsolt, director tehnic.

OPREA AVI COM este o companie dinamică, cu o experiență de 25 de ani în creșterea puilor de carne: o afacere de familie construită cu multă muncă, dedicare, perseverență și corectitudine. Comercializarea produselor sale, prin magazinele companiei, reprezintă încununarea întregului proces de producție și a tuturor eforturilor, iar aceste magazine sunt locul în care oferă carne de pui proaspătă, sănătoasă și hrănitoare clienților săi.

Trofeul a fost ridicat de directorul Emanuel Oprea.

NETT FRONT este o afacere de familie. Produce uși de mobilier înfoliate și vopsite din material MDF în mărimi atipice și standard, după preferințele clientului. Are capacitatea de a onora și comenzi în serie. Folosește materiale prime de cea mai înaltă calitate de la mărci cu renume mondială, respectiv cea mai nouă și performantă technologie din domeniu. Clienții săi sunt în centrul fiecărei decizii pe care o iau.

Compania a fost reprezentată de Bartha Andras – administrator.

MIRDATOD PROD este un producător de lactate din Ibănești. Compania a fost înființată de frații Mircea și David Todoran în 1994. Laptele utilizat pentru produsele sale este doar lapte românesc, colectat de la fermieri mureșeni de pe Valea Gurghiului, Valea Mureșului, Valea Beicii și din Harghita. Pentru sărarea și conservarea produselor, Mirdatod Prod folosește saramură de la Izvorul din Orșova. În prezent, compania deține două fabrici de lactate, la Ibănești și în Reghin. Pentru Telemeaua de Ibănești, compania a obținut de la Uniunea Europeană certificatul de produs cu „Denumire de Origine Protejată”.

“Acest premiu trebuie să-l dedic celor peste 4.000 de producători de lapte care ne valorifică laptele, celor peste 250 de angajați, consumatorilor care ne cumpără produsele. Telemeaua de Ibănești este în curs de certificare la nivel mondial. Prin asta o să punem harta României și a județului Mureș la nivel mondial și rog consumatorul să fie patriot, să cumpere produse fabricate cu materii prime românești”, a spus Nicu Bumb, directorul fabricii.

SUPERSERV AGROMEC este deținută de către Valentin Mărginean declarat în nenumărate rânduri Fermierul Anului în România. Pe peste 1400 de hectare cultivă grâu, porumb, rapiţă, floarea-soarelui şi soia. Fermierul a mizat pe agricultura de precizie. An de an, câştigul l-a redirecţionat spre investiţii.

Valentin Mărginean a revenit pentru a ridica propriul premiu pe podiumul virtual.

Compania INGRICOP este Dealer Autorizat ŠKODA și singurul Service Autorizat SEAT din Târgu Mureș, cu o experiență de 20 ani de activitate în domeniul auto. Scopul companiei este de a veni în întâmpinarea nevoilor clientului având la bază valori precum: service competent, calitate garantată, mobilitate maximă și cost eficient. La Ingricop, cei interesați de modelele ŠKODA vor găsi un dedicat domeniului auto, cu o experiență solidă în domeniul comercializării de autovehicule, componente și accesorii auto.

Diana Baciu – director dezvoltare vânzări a primit trofeul The Voices of Business în numele companiei.

Fondată în anul 1991, CALA este astăzi un nume de referință în industria tehnologiilor fără săpătură deschisă și oferă tehnologii și servicii complete atat în domeniul reabilitărilor de conducte, a retelelor deja existente, cât și în construcția de rețele noi. Dinamica dezvoltării supraterane urbane a determinat dezvoltarea subterană, iar nevoia de construire, reabilitare, extindere, intervenție rapidă la nivelul utilităţilor subterane a devenit o provocare pentru care s-a descoperit cea mai eficientă soluție, perfectată în ultimii 50 de ani: TEHNOLOGIA NO-DIG

Tânărul David Boca l-a suplinit cu brio pe directorul general Daniel Boca.

SEIV INSTAL are peste 15 ani de experiență în proiectare, consultanță și instalarea sistemelor de climatizare. Compania este reprezentant oficial Daikin și partener Premium Home Comfort Expert. Echipa SEIV Instal este certificată de Daikin și trece anual prin numeroase traininguri pentru a oferi cele mai bune soluții pentru casa, biroul și afacerea dvs.

Toni Ungureanu, CEO SEIV Instal, a ridicat trofeul.

Din 2002 pe piața românească, EURO NARCIS este unul dintre principalii distribuitori de elemente de elemente de fixare pentru construcții. Cu peste 3.500 de articole în portofoliul de produse, Euro Narcis deservește mai mult de 750 de clienți la nivel național. Prezent în magazinele clienților de peste două decenii, Euro Narcis își păstrează orientarea către client într-o piață competitivă și continuă să investească în oameni și în servicii de calitate.

HERLITZ ROMANIA care reprezintă brandurile Herlitz și Pelikan în România și în Republica Moldova, are o istorie de peste 30 de ani și este unul dintre principalii jucători în ceea ce privește industria de papetărie, a rechizitelor școlare și a instrumentelor de scris.

Ramonei Stoica, director economic, i s-a înmânat distincția The Voices of Business.

Înființată în anul 1990, AAGES proiectează și fabrică instalații de încălzire prin inducție pentru o gamă largă de aplicații.

Competența și experiența inginerilor de cercetare și proiectare ai companiei, dublate de înalta calitate și fiabilitatea remarcabilă ale sistemului său, au dus la o creștere susținută a firmei în ultimii 33 de ani.

Compania INSTGAZ este o afacere autohtonă cu o experiență de peste 20 ani având capital integral românesc. Își desfășoară activitatea din anul 2001 în domeniul Proiectării și Execuției Instalațiilor de Gaze Naturale, Electrice, Apă, Termice, Antiincendiu și Sanitare, fiind acreditată ANRE. Din anul 2022 din Grupul Instgaz face parte și Centrul Comercial UniversAll care reprezintă o Platformă Logistică și Imobiliară amenajată modern și pusă la dispoziția a numeroși Discounteri și Comercianți din jud. Mureș. La gala, compania a fost reprezentată de către Cătălin Șimon – director general, și Cătălin Blag, director general adjunct.

Bine adaptată exigenţelor tot mai ridicate din domeniul construcţiilor şi instalaţiilor, LAS PROM este un nume de referinţă pe un segment care presupune precizie, calificare, promptitudine, calitate a materialelor şi a lucrărilor. În completarea unei echipe de specialişti orientate către client şi cerinţele

pieţei, societatea Las Prom deţine echipamente de înaltă calitate

Distincția The Voices of Business a fost înmânată directorului general Marinel Dan.

JUSTICE SECURITY SERVICES a apărut dintr-o necesitate, aceea de a furniza servicii de securitate urmând cerințele actuale ale pieței de profil. Managementul companiei este mândru să aibă clienți companii multinaționale, ale căror cerințe complexe sunt în permanență satisfăcute printr-o soluționare imediată, creativă și completă a problemelor lor.

Ionuț Mailat, manager general, a ridicat trofeul.

Experienţa acumulată de-a lungul anilor a ajutat OLTEAN PRODLEMN să obțină rezultate bune într-un timp scurt şi respectand normele de mediu, să valorifice diferite tipuri de lemn din mai multe zone ale ţării. Compania are numeroşi angajati specializaţi în domeniu si un număr mare de utilaje performante pentru exploatări forestiere.

Compania a fost reprezentată de administratorul Tiberiu Oltean.

Înca de la fondarea ei, în februarie 2005, EVER GREEN CONSTRUCȚII a fost şi este un antreprenor tot mai experimentat, respectat, şi într-o continuă creștere. În afara contractelor de execuţie încheiate și de lucrările de construcţii propriu-zise, oferă şi servicii de consultanţă în domeniul construcţiilor, astfel încât beneficiarul să fie sfătuit şi informat asupra ultimelor tehnologii în construcţii, iar satisfacţia acestuia să fie deplină.

Trofeul i-a fost înmânat lui Cristian Decean, director general.

NAKITA este unul dintre cei mai performanți jucători de pe piața echipamentelor de protecția muncii din România, cu o experință de peste 30 de ani. Compania mureșeană produce mare parte din necesarul intern de echipamente de electrosecuritate, inclusiv pentru lucru la înălțime, și oferă soluții pentru tot spectrul protecției muncii.

Sipos Csaba a primit trofeul pentru compania NAKITA.

BS PAZĂ ȘI PROTECȚIE este una dintre cele mai mari firme de securitate din județul Mureș şi are ca obiect de activitate de la paza bunurilor şi obiectivelor cu efective umane până la servicii de escortă cu gardă de corp și consultanţă de specialitate. Experienţa acumulată de la înfiinţare, seriozitatea de care a dat dovadă în afaceri şi rezultatele obţinute prin calitatea şi eficienţa serviciilor prestate i-au asigurat parteneriatul cu peste 150 de firme păzite cu efective umane şi peste 1500 obiective cu contracte de prestări servicii pentru monitorizarea sistemelor de alarmare din Târgu Mureș.

Ileana Tămaș a reprezentat compania.

PRIMER ELECTRO, companie reper în domeniul prelucrării sticlei are peste 25 de ani de activitate. Investițiile în noi tehnologii, perfecționarea echipei și lărgirea portofoliului de produse au propulsat compania mureșeană – cunoscută sub denumirea ”Centru de Sticlă” – într-o poziție de top în rândul firmelor care au ca obiect de activitate prelucrarea sticlei.

Bako Brigitta – reprezentantul companiei a spus după ridicarea trofeului următoarele: “Aș dori doar să mulțumesc colegilor echipei Centrului de Sticlă pentru încredere și, nu în ultimul rând, clienților că ne acordă încrederea lor. Am dori și sperăm să ne putem dezvolta și în continuare”.

Societatea INSTA GRUP s-a înfiinţat în anul 1997. Activitatea societăţii a fost structurată pentru a asigura întreaga paletă de servicii în domeniul proiectării şi execuţiei instalaţiilor electrice, automatizare, sanitare, încălzire, rețele apă-canal, rețele fibră optică, construcţii civile şi industriale. Având o experienţă de peste 10 ani, politica societăţii este orientată către găsirea şi promovarea celor mai bune produse şi servicii care să permită satisfacerea cerinţelor clienţilor săi.

Marinel Rad, director general, a primit distincția The Voices of Business.

AEROPORTUL TÂRGU MUREȘ poartă denumirea Transilvania, o marcă recunoscută atât pe plan intern, cât și internațional. Așezarea geografică extrem de favorabilă a aeroportului atât prin poziționarea lui în mijlocul țării, cât și față de principalele capitale din regiune – Belgrad, Budapesta, București și Chișinău – este unul dintre principalele sale avantaje. Datorită amplasării favorabile în apropierea căii ferate, a Șoselei E60 și a viitoarei Autostrăzi Transilvania, aeroportul are oportunitatea de a deveni cel mai important nod de business, transport și turism din Transilvania.

Trofeul i-a fost înmânat lui Peti Andrei, președinte CA și director general.

IULIUS DAN SECURITY este o companie din Sântana de Mureș care oferă o paleta largă de servicii în domeniul securității persoanei și a bunurilor. Compania excelează prin servicii de calitate, oferind, totodată, consultanță la un standard ridicat clienților.

Ioan Mihuț, administrator, a primit distincția The Voices of Business.

FIZIONOVA este un centru de reabilitare în ortopedie-traumatologie complet, unic în regiune prin dotările și tehnicile de ultima generație folosite. Fizionova deține circuitul necesar unei recuperări complete, de la diagnosticare, tratamente ortobiologice, fizioterapie – cu aparatură ultramodernă, bazin pentru hidroterapie, sală de kinetoterapie, sală de forță și teren exterior de tartan, destinat antrenamentelor intense.

Koszorus Gabriel – administrator și manager al companiei a primit distincția.

Acum 8 ani deschideau prima sala 18 GYM din Târgu Mureș. Astăzi, compania mureșeană are 25 de săli, 8 saloane de beauty și o academie de Fitness.

Frații Vlad și Alexi Ronea au creat al doilea cel mai mare lanț de Săli de Fitness din România. Brand născut și păstrat în Târgu Mureș.

“Până în anul 2025, plănuim să ajungem numarul 1, cu un număr de 50 de săli”, a anunțat Vlad Ronea, fondator, după ridicarea trofeului.

ASORTAT PRODCOM este o companie românească cu capital integral privat înființată în anul 1995. Își desfășoară activitatea pe trei domenii, comerț cu ridicata – distribuție, fiind partener ai unor producători recunoscuți internațional, G.S.K., producători ai produselor de întreținere orală, Sensodyne, Paradontax, Corega, Aquafresh. Un alt partener important al companiei este Essity GmbH – producători ai renumitelor brand-uri Zewa, Libresse, Tena, Libero. Cel de-al doilea domeniu de activitate este consultanță în Management și Comerț exterior, iar cel de-al treilea domeniu este domeniul imobiliar. Deviza companiei este: Clienți mulțumiți, satisfacția companiei.

Florin Mesaroș, administrator, a transmis după înmânarea trofeului următoarele: “În primul rând, vreau să le mulțumesc organizatorilor că au ținut cont și de noi. Suntem o companie românească cu capital integral privat și suntem clienți serioși și distribuitori care vrem să credem că ne desfășurăm activitatea într-un mod deosebit”.

Și să încheiem într-o notă a frumuseții, trofeul The Voices of Business a fost înmânat și FLORĂRIEI MAGNOLIA, partener al evenimentului. Distincția i-a fost oferită doamnei Kovacs Borbala, managerul companiei. La Florăria Magnolia din Târgu Mureş te aşteaptă flori proaspete şi delicate, buchete de flori deosebite, aranjamente florale excepţionale şi cadouri minunate. Trimite flori în Târgu Mureş si serviciul de livrare buchete în Târgu Mureş al companiei te ajută să faci surprize elegante celor dragi. Magazinul deţine pe lângă spaţiul destinat florăriei o seră cu plante ornamentale de interior şi accesorii şi un depozit en-gros de flori tăiate.

Ligia VORO