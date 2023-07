Ema Patrichi şi Bogdan Raţiu: manuale create cu gândul la elevi

Distribuie

Şase cadre didactice din Târgu-Mureş se regăsesc pe lista autorilor de manuale şcolare care au câştigat licitaţia organizată de Ministerul Educației.

Două dintre cadrele didactice recunoscute atât la nivel local, cât și național, Ema Patrichi, de la Şcoala Gimnazială „Dacia” și Bogdan Rațiu, de la Liceul Teoretic „Bolyai Farkas”, au realizat manuale care pot ajunge pe băncile elevilor din toamna acestui an. Bogdan Rațiu este profesor Merito din 2019, a primit distincția de cetățean de onoare al Târgu Mureșului (2022) și face parte din echipa care a elaborat manualul de Limba și literatura română, clasa a VI-a a editurii Paralela 45, iar Ema Patrichi, este profesor Merito, 2021 cu distincția Fabula de la Suseni (2021) și membru în echipa editurii Corint, care a realizat manualul de clasa I – Limbă și comunicare. De asemenea, Angela Blaga, colegiul Național Alexandru Papiu Ilarian a lucrat la manualul de informatică clasa a VI-a , Editura Cd Press precum şi Corina Istrate, Dora Măcean şi Manuela Koszorus care semnează manualul de Comunicare în Limba Română pentru clasa I la Editura EDU, toate cele trei fiind profesoare ale Gimnaziului „Dacia din Târgu-Mureş.

Astăzi vă prezentăm un interviu cu primii doi autori de manuale, urmând să vă prezentăm în materiale viitoare şi ceilalţi autori.

R: Ce ne puteți spune despre manualele pe care le-ați realizat?

E.P.: A fost o muncă de echipă alături de oameni minunați, colegele mele de la Proiectul MERITO, Laura Piroş şi Anca Tăut, și alte trei colege din țară: Daciana Oprițoiu, Irina Vasile și Raluca Voina. De asemenea, am avut parte și de susținerea prețioasă a oamenilor de la editură. Pentru mine a fost o oportunitate extraordinară de a învăța cum se concepe un manual, am devenit conștientă de foarte multe lucruri.

B.R.: Am avut bucuria să realizez împreună cu colegele mele, Diana Iacob, Cristina Cergan și Ioana Tămăian, un manual extrem de practic, care cuprinde o abordare a literaturii pe care toată lumea, cred, că o așteaptă, încadrându-se în paradigma dezvoltării personale a elevului. Noi sperăm că am coborât „marea literatură” în universul copiilor, iar gramatica am făcut-o să fie o experiență dinamică, ludică, senzațională pentru elevi.

R: Prin ce se deosebesc manualele dvs. de cele ce sunt deja pe piață?

E.P.: Manualul nostru de Comunicare în limba română pentru clasa întâi e realizat cu gândul la elevii noştri și la activitățile din clasa întâi din anii precedenți. Am avut în vedere aspecte care să uşureze şi munca învățătorului şi înțelegerea elevilor, am cuprins texte frumoase, cele mai multe scrise chiar de noi, exerciții variate, forme alternative de evaluare. Manualul e un instrument de lucru, dar şi o carte de căpătâi, îi învață pe copii scrierea de mână. Am ținut cont de ergonomia spațiului de citit şi scris şi de aceea am conceput pagini aerisite, frumos colorate, cu o grafică plăcută. Activitățile propuse sunt însoțite de exerciții interactive, de poveşti audio şi de filme care exemplifică scrierea de mână pentru fiecare literă.

B.R.: Când am pornit la drum ne-am gândit să fie o echipă echilibrată, formată din didacticieni și foarte buni practicieni. Ne-am găsit și am început să vedem soluții de transpunere a programei școlare. Vă spun că am reușit un lucru incredibil: am inclus peste 100 de texte literare, am propus pagini de receptare a literaturii care vizează să fundamenteze modul în care elevul înțelege un text, dar îl și provoacă pe acesta să apropie textul spre viața lui. Lecțiile de redactare nu au pretenția că elevul ar avea cunoștințele deja, ci totul este creat în trepte mici, pe care acesta le parcurge pentru a ajunge la teorie, mai precis la niște hărți conceptuale care să-l facă să rețină mai ușor informațiile. Dar, mai mult, credem că profesorii vor găsi foarte clar la noi în manual diferența dintre text explicativ și narativ-descriptiv, podcast cu autori contemporani, la gramatică, informație concentrată, logică, iar demersul de interpretare a unui text nu mai este fragmentat prin învățarea conceptelor, pentru că am creat lecții de sine stătătoare.

R: De ce v-ați dorit să realizați un manual?

B.R.: Eu am început cu auxiliare și în ultima perioadă am participat în diferite colective de autori pentru Evaluarea Națională, pentru Olimpiade, pentru gramatica limbii române, inclusiv cu ghiduri pentru pregătirea profesorilor de limba română sau a educatoarelor pentru concursurile de Titularizare și Definitivat. După aceste experiențe, mi-am dorit să construiesc un manual coerent, care să aibă răbdare cu elevul, să-i structureze mintea și să-l facă să aștepte să deschidă o nouă pagină din manual. Eu cred că așa a ieșit! Și eu și colegele mele ne-am dorit să fie pentru copilul viitorului, dar să-i deschidă o lume frumoasă cu povești, jocuri, grafice, scheme, momente în care elevul se gândește la el și la modul în care învață. Eu cred că elevii noștri intră într-un dialog autentic cu textele, că reușesc să creeze corelații între texte, între diferite lumi și „învață să învețe” pentru ora de română.

E.P.: Ca şi colegul meu, în anii trecuți am participat la conceperea unor auxiliare, caiete de vacanță şi culegeri pentru ciclul primar. Elaborarea unui manual a venit să-mi completeze acest portofoliu şi mă bucur că am avut ocazia să îmi folosesc experiența de la clasă pentru o carte atât de importantă.

R: Cum pot ajunge manualele realizate pe băncile elevilor?

E.P.: Colegii învățători din toată țara vor decide ce manual vor folosi în următorii ani şcolari la clasa întâi. Eu îi sfătuiesc să răsfoiască manualul Comunicare în limba română pentru clasa întâi apărut la Editura Corint, să îl analizeze, să vadă dacă se potriveşte viziunii lor, dar şi claselor pe care le au, elevilor lor. Venim în sprijinul colegilor şi cu planificarea conținutului, iar pentru elevi am conceput un caiet auxiliar care să le fie de ajutor în învățarea scrisului de mână.

B.R.: În această perioadă profesorii pot accesa manualedigitale.ro sau site-urile editurii și pot vedea manualul. Eu le propun colegilor mei să-l citească cu răbdare, să se gândească la elevii din clasă și, dacă au condus deja o generație de clasa a VI-a, să se gândească dacă vechiul manual le-a fost de ajutor, dacă i-a sprijinit să le formeze competențele, dacă au reușit să-l facă pe elev să evolueze. Dacă ei cred că manualul nostru îi va ajuta mai mult, îl pot alege și va apărea din toamnă pe băncile copiilor. Pentru că ne dorim să le fie cât mai ușor colegilor, am pregătit și ghidul manualului pentru profesori, dar și un auxiliar care să le ofere elevilor cele mai bune strategii de învățare eficientă, într-un demers care îl duce pe elev din ceea ce e obișnuit să facă înspre lumea cunoașterii.

S.V.