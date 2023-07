Târgul educaţional EDUMFST văzut din perspectiva unui elev de liceu

Distribuie

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade” din Târgu Mureș a organizat sâmbătă, 8 iulie 2023, la Shopping City Mall Târgu Mureș, a doua ediție a Târgului Educațional EDUMFST. Sloganul evenimentului a fost „Hai să ne cunoaștem!”.

„Târgul Educațional a oferit viitorilor studenți oportunitatea de a interacționa direct cu studenții și cadrele didactice prezente la standurile facultăților de Medicină, Medicină în Limba Engleză, Medicină Dentară, Farmacie, Inginerie și Tehnologia Informației, Științe și Litere „Petru Maior” și Facultatea de Economie și Drept, de a se familiariza cu oferta educațională pentru anul 2023-2024 și de a vedea ce program de studii li se potrivește”, au precizat organizatorii.

Târgul educaţional văzut din perspectiva unui elev de liceu

Chiar dacă sunt încă doar în clasa a X-a, sunt deja preocupat de ce voi face după terminarea liceului deoarece nu doresc să las pe ultima sută de metri pregătirea pentru un eventual examen de admitere. Mai mult decât atât, chiar dacă nu voi da un examen, este bine să-ţi faci o idee despre ce studii doreşti să urmezi pentru a putea aprofunda anumite materii. Am mers la evenimentul organizat de UMFST pentru a discuta cu studenţii şi cadrele didactice şi a afla de la ei de ce eu, un elev de liceu, aş alege programele de studiu ale acestei instituții de învăţământ superior.

Profesii bine plătite

Facultăţile din cadrul Universităţii au fost organizate în patru standuri. La primul stand am discutat cu reprezentanţii Facultăţii de Economie şi Drept şi ai Facultăţii de Farmacie.

„Acum doi ani am modernizat masiv programele de studii pe care le avem în cadrul Facultăţii noastre, am introdus programe noi de masterat, am diversificat curricula, ne-am axat pe partea de digitalizare, pe impactul acesteia asupra activităţii în zona pe care noi o gestionăm şi am modernizat procesul de învăţare, atât on-line, cât şi on-site. Noi avem două palete de programe, avem dreptul şi administraţia publică în zona juridică, unde îi pregătim pe studenţi să acceadă la zona de profesii liberale şi administraţie, şi avem programele economice, contabilitate, finanţe-bănci, management, turism şi servicii, programe care pregătesc studenţii noştri pentru o gamă de profesii fie pe componenta de profesii liberale, fie pe componenta antreprenorială. Absolvenţii noştri se pot regăsi într-o gamă largă de profesii care se află şi în momentul de faţă în top 10 cele mai bine plătite din România”, a explicat decanul Facultăţii de Economie şi Drept, Daniel Ştefan.

La acelaşi stand am discutat şi cu o studentă de la Facultatea de Farmacie. „Recomand oricărui elev de liceu să vină la noi pentru că profesia de farmacist este una nobilă, care îţi oferă foarte multe posibilităţi de angajare după absolvire. De asemenea, poţi să ajuţi oamenii și să faci ceva pentru a le schimba viaţa. Facultatea de Farmacie oferă toate posibilităţile materiale ca să poţi face asta şi să te dezvolţi profesional într-un mediu modern”, ne-a spus Ioana Popoviciu.

Viaţă studenţească şi implicare în comunitate

La al doilea stand am avut prilejul să stau de vorbă cu doi viitori medici, deocamdată studenţi la Medicină Generală şi Medicină Militară, care îmbină studiul cu activităţile specifice unui mediu studenţesc, congrese, Liga Studenţilor, dar şi proiecte pentru comunitate.

„Medicina Militară este un profil care te pregăteşte şi educaţional, şi pe plan personal pentru că este o carieră militară care inspiră respect, profesionalism şi mândrie. Organizăm, de asemenea, multe proiecte, mediate de Liga Studenţilor, precum Marisiensis, Universitatea de Vară, simularea examenului de admitere şi multe altele”, ne-a spus Sergiu Bugnariu, student la Medicină Militară.

„Pentru cine este interesat să se dezvolte atât pe plan profesional şi consideră că are o relaţie bună cu comunitatea, UMFST este cel mai indicat loc. Există programe de burse Erasmus care îţi dau posibilitatea să studiezi în străinătate pentru o perioadă, diverse alte burse pentru practica de vară, pentru cercetare. De asemenea, tot prin intermediul Ligii Studenţilor, studenţii pot participa la diverse proiecte atât în serviciul comunităţii, cât şi academice”, a completat Ioana Aspru, studentă la Medicină Generală.

Cei care aduc zâmbetul pe faţa oamenilor

La standul cu numărul trei am stat de vorbă cu o studentă de la Facultatea de Medicină Dentară. Chiar dacă marea majoritate a oamenilor se gândesc cu o oarecare teamă când vine vorba de a merge la dentist, o dantură sănătoasă duce la un zâmbet frumos, mai ales atunci când studenţii de la stomatologie se implică şi în partea de prevenţie.

„UMFST ne oferă cele mai bune condiţii de studiu şi cele mai bune standarde. La Medicină Dentară avem trei limbi de predare, română, maghiară şi engleză, iar la specializarea de Tehnică Dentară avem o filieră nouă la Bistriţa, cu 30 de locuri. Recomand specializarea de Medicină Dentară pentru că, până la urmă, noi suntem cei care aducem zâmbetul pe fața oamenilor. Noi din anul IV muncim direct pe pacienţi şi atunci putem şti că nu vom avea eşecuri în momentul în care terminăm. Medicina, în general, este o meserie nobilă. De exemplu, noi avem un proiect Micul Dentist în cadrul căruia mergem în şcoli pentru a oferi cursuri de profilaxie copiilor mai mici. Ne dorim să dezvoltăm acest proiect şi pentru cei mai în vârstă deoarece igiena dentară este importantă”, ne-a explicat studenta Daiana Iepure.

De la tăbliţe cerate la maşini care merg cu apă

La ultimul stand i-am întâlnit pe reprezentanţii Facultăţii de Ştiinţe și Litere „Petru Maior” şi ai Facultăţii de Inginerie şi Tehnologia Informaţiei. Poate părea că cele două facultăţi nu au prea multe în comun, dar am aflat că nu este aşa.

„A fi student nu înseamnă doar a fi prezent fizic la cursuri, înseamnă şi foarte multă implicare şi noi urmărim la Facultatea noastră acest aspect, urmărim implicarea studenţilor atât în procesul de învăţământ, cât şi în procesul de cercetare şi de voluntariat. Abordările facultăţii noastre sunt cât se poate de pragmatice, de exemplu, sloganul nostru la specializarea de Istorie este „Istoria se face altfel la UMFST”, adică istoria nu este doar despre date şi domnitori, este despre implicare, este despre a participa. Chiar mă bucur că aici, la stand, suntem alături de colegii de la Facultatea de Inginerie pentru că suntem într-o antiteză între trecutul foarte îndepărtat în care noi studiem ingineria romană când se desena și se scria pe tăbliţe cerate şi de partea celaltă avem realitatea virtuală şi robotica. Proiectul nostru pe termen lung este construirea viitorului pornind de la trecut”, a spus lect. univ. dr. Fabian Istvan, profesor de istorie.

La aceeaşi masă am avut prilejul să văd cu ce se ocupă studenţii de la Inginerie care au adus la târg şi un roboţel şi o maşinuţă care foloseşte apa pe post de combustibil.

„Aş recomanda această Facultate pentru că se investeşte foarte mult în viitorul nostru, avem foarte multe echipamente, laboratoarele sunt bine echipate, investindu-se foarte mulţi bani. Practic, poţi învăţa direct pe ce vei lucra după terminarea studiilor. De exemplu, avem aici un roboţel care este conectat la bluetooth şi pe care îl putem controla de pe o aplicaţie. Totodată avem o maşinuţă care foloseşte electroliza pentru a fi alimentată şi are şi un panou solar”, ne-a explicat studentul Alexandru Vultur.

Examenul de admitere la UMFST G.E. Palade Târgu Mureș va avea loc în data de 23 iulie 2023, iar înscrierile online se vor desfășura în perioada 15 – 20 iulie 2023.

Adrian MURARIU

Foto: Alin PETRE

Articol publicat în ediția de luni, 11 iulie a cotidianului Zi de Zi