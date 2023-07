Jordi Alba și Sergio Ramos, aproape de o reunire cu Lionel Messi la Inter Miami

Distribuie

MLS – campionatul Statelor Unite ale Americii de fotbal – a atras din nou atenția în această vară, după lovitura dată de Inter Miami pe piața transferurilor. Lionel Messi și-a încheiat socotelile cu PSG și a decis să nu ia calea Arabiei Saudite, precum Cristiano Ronaldo, Karim Benzema sau Kante.

Acesta a traversat oceanul și a ajuns în campionatul în care au evoluat în trecut Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney sau David Beckham. Cel din urmă este și patronul lui Lionel Messi – la Inter Miami.

Pentru Lionel Messi, Inter Miami reprezintă doar a 3-a echipă din cariera de seniori. Acesta și-a început junioratul la Grandoli, iar în 1995 a făcut pasul la Newell`s Old Boys. După 5 ani petrecuți la formația argentiniană, fostul balon de aur a fost achiziționat de Barcelona. Debutul la echipa mare a venit în anul 2004, iar de acolo restul este istorie. Până în 2021 Messi a marcat de 474 de ori în 520 de meciuri în tricoul catalan.

Acesta a reușit să câștige tot ce se putea cu Barcelona, iar pe plan individual a bifat premii peste premii. În 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 și 2021 a reușit să câștige Balonul de Aur.

Din păcate pentru suporterii de pe Camp Nou, Messi și-a încheiat socotelile cu Barca în 2021, atunci când a plecat la PSG – acolo unde s-a regăsit cu un fost rival de la Real Madrid, Sergio Ramos. Acum cei doi se pare că au toate șansele să evolueze din nou împreună, internaționalul spaniol fiind și el liber de contract. La fel ca în cazul lui Messi, o revenire a lui Ramos la clubul la care a scris istorie – Real Madrid – nu intră în calcule, așadar acesta este tentat de oferta lui David Beckham, care a evoluat și el atât pe Santiago Bernabeu, cât și în MLS.

Ajuns la 36 de ani, Lionel Messi pare să fi încheiat definitiv socotelile cu Barcelona, fiind dificil ca acesta să mai evolueze la cel mai înalt nivel, în LaLiga. Decarul naționalei Argentinei a reușit în iarnă să câștige și cel mai râvnit trofeu – Cupa Mondială. Acesta a fost decisiv în finala cu Franța și a marcat nu mai puțin de 3 goluri.

Busquets, Messi & Jordi Alba – noul trio din Miami?

Lionel Messi s-a reunit deja în Statele Unite cu un fost coechipier și bun prieten – Sergio Busquets. Legendarul mijlocaș defensiv în vârstă de 34 de ani a părăsit-o pe Barcelona fiind gata pentru a 2-a aventură din carieră, la nivel de seniori. Busquets a mai evoluat la juniori pentru Badia, Barbera Andalucia, Lleida și Jabac Terrassa, înainte de a fi achiziționat de catalani în anul 2005. Din 2008 și până în 2023 a jucat acesta la echipa mare a Barcelonei.

Acesta s-a retras anul trecut și de la naționala Spaniei, pentru care a marcat de 2 ori în cele 143 de apariții. Cei doi sunt în așteptarea unui alt fost coleg de la Barca – Jordi Alba. Fundașul stânga ajuns și el la 34 de ani a părăsit-o pe Barcelona în vară, echipă la care a evoluat din 2012. Alba a mai trecut pe la Valencia, Gimnastic și Cornella – în cariera de seniori.

”Am discutat cu familia mea și am ajuns la o decizie împreună. Când am spus că am vrut să rămân asta am simțit, însă este momentul să plec. Am fost la acest club 18 ani, este o jumătate din viața mea. După atât de mulți ani, câștigând totul, e greu să accepți faptul că pleci. Dar decizia este a mea, nu a fost impusă de nimeni. Clubul, președintele și restul mi-au oferit șansa de a rămâne.” a declarat Jordi Alba, cu privire la plecarea de pe Camp Nou.

Inter Miami, una din cele mai modeste formații din MLS

Inter Miami este un nume ce a apărut în fotbalul american abia în anul 2018. Clubul este deținut de David Beckham, Jorge Mas și Jose Mas și evoluează pe o arenă cu o capacitate de doar 18.000 de locuri. Încă de la înființare, gruparea din Miami a încercat să atragă nume mari, iar la echipă au evoluat până acum jucători precum Blaise Matuidi sau Gonzalo Higuain.

Deși la nivel de marketing echipa a dat o lovitură uriașă prin aducerea lui Lionel Messi, pe plan sportiv Inter Miami încă stă destul de rău. Clubul câștigă extrem de rar și se află pe ultimul loc în Conferința de Est. Deocamdată, în marea majoritate a partidelor programate în MLS, Inter Miami primește șansa a doua pe site-urile de pariuri sportive fotbal. Rămâne de văzut dacă Messi & Busquets, cu sau fără Jordi Alba și Sergio Ramos, pot redresa lucrurile la trupa lui David Beckham și, dacă da, cât de repede pot face acest lucru.