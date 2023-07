Noutăți despre Concept 9 Residence, un complex pentru locatari cu standarde înalte

Distribuie

Concept 9 Residence reprezintă unul dintre proiectele de vârf ale Municipiului Târgu Mureș, demarat în 2021. La doi ani distanță de la deschiderea șantierului, primii locatari se vor muta aici, cel mai probabil, începând cu luna august a acestui an, în blocul A. Potrivit declarației lui Mircea Musgociu, la intervale de câte 2-3 luni vor fi finalizate și celelalte blocuri aflate într-un stadiu avansat de construcție. “Cu toate că pe perioada derulării șantierului din iulie 2021 și până în prezent am “prins” toate șocurile de pe piață imobiliară (războiul din Ucraina, creșterea prețurilor la materialele de construcții și a manoperei) vom reuși să livrăm toate apartamentele către clienții noștri pe parcursul acestui an. Creșterea prețurilor și a manoperei a dus la creșterea costurilor aferente/mp construit cu aproximativ 15-20%, însă această creștere nu va afecta prețul de vânzare cu care clienții noștri au contractat deja apartamentele”, ne-a declarat acesta.

Ușoara întârziere în finalizarea lucrărilor de execuție a fost generată de vremea capricioasă și de birocrație. “Există o întârziere la termenele de predare ale apartamentelor datorată în special vremii ploioase din ultimele luni, fapt care ne-a împiedicat să finalizăm lucrările de sistematizare exterioară și utilități, precum și din cauza întârzierii în emiterea unor avize din partea unor autorități/instituții locale. De asemenea, apartamentarea și operațiunile de cadastru durează peste 2 luni chiar și în condițiile în care plătim taxa de urgență”, a subliniat Mircea Musgociu.

Un nou standard de locuire

Concept 9 Residence introduce un nou standard de locuire, astfel încât clădirile proiectate oferă un număr mare de apartamente cu terase generoase, apartamente pe două nivele cu scară interioară, nu doar penthouse-uri la ultimul etaj, ca în majoritatea proiectelor. De aici rezultă și morfologia imobilelor, cu a doua jumătate a volumului tăiată într-un fel de diagonală, oferind 10-11 apartamente cu expunere și panoramă deosebită. Când vorbim de designul atribuit acestui ansamblu rezidențial, trebuie să facem referire la multitudinea de aspecte care conturează proiectul ca fiind unul deosebit, cum ar fi aspectul exterior, dat de arhitectura în sine, dar și de materialele de finisare, dintre care am remarca culoarea și textura tencuielilor decorative, de asemenea culoarea tâmplăriei, forma și culoarea ușilor de intrare în apartamente, finisajul lifturilor. “Cu toate vicisitudinile vremii, a creșterii prețului și manoperei, inerției autorităților, un lucru vă promit în mod sigur: calitatea construcției nu va suferi și toate amenajările exterioare și interioare vor fi premium. În acest sens menționez izolația termică realizată din cărămidă 30 cm plus vată minerală 15 cm, geamuri tripan, aer condiționat și video interfon cu acces de la distanță, de pe telefon, casa scării foarte generoasă (scară de 2.5 m lățime), lifturi Otis de ultima generație, parc destinat exclusiv pentru locatarii celor 3 imobile, iluminat arhitectural, supraveghere video și spațiu special destinat pentru pază, barieră acces auto cu recunoașterea numerelor de înmatriculare, lobby generos cu înălțime de 6 metri, etc. Îmi doresc ca toți cei care au achiziționat apartamente în ansamblul rezidențial Concept 9 să le prezinte cu mândrie familiei și prietenilor lor”, a adăugat Mircea Musgociu. Concept 9 Residence cuprinde trei Blocuri în prima etapă – A, B și C, cu un număr de 331 de apartamente. Intenția dezvoltatorului este de a ridica alte imobile, astfel încât, la finalul proiectului, să fie construite 1.500 de apartamente.