FOTO: Comuna Râciu, mai bogată cu patru Cetățeni de Onoare

Distribuie

Comuna Râciu îmbracă haina de sărbătoare în fiecare an cu ocazia praznicului Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, prilej pentru întreaga suflare să se adune cu mic cu mare la Târgul de Sfântul Ilie organizat anual în data de 20 iulie. Nu a făcut excepție nici acest an când târgul s-a umplut de lumea dornică să se bucure de un eveniment special organizat într-o zi de mare sărbătoare

„Târgul de Sfântul Ilie reprezintă cea mai importantă zi de peste an a comunei Râciu unde punem tot sufletul nostru în această sărbătoare care se desfășoară în comuna noastră în fiecare an de peste un secol. În fiecare an încercăm să aducem lucruri noi. Pe lângă talentații artiști din comună și din județ, aducem și artiști cunoscuți pe plan național. De asemenea, anul acesta avem și mai mulți meșteșugari față de anul trecut pentru că ținem foarte mult la tradiții și la meșteșugari din din zona noastră, din județul nostru și nu numai. De asemenea, avem și Cupa Râciului la box, și nu în ultimul rând ne vom și distra pe ritmurile melodiilor din anii 80-90-2000 în cadrul unui Retro Party pe cinste. Totul va culmina seara cu un un impresionat foc de artificii”, ne-a declarat Ciprian Belean, primarul comunei Râciu.

La sărbătoarea de suflet a comunei Râciu au unorat cu prezența numeroși oaspeți, începând cu oficialitățile județului în frunte cu prefectul Mara Togănel, reprezentanți din conducerea CJ Mureș, numeroși primari din județ, și nu în cele din urmă colegi liberali în frunte cu președintele PNL Mureș, Ciprian Dobre.

„Sunt mulți invitați pentru că asta înseamnă că oamenii ne iubesc și dacă noi iubim, dacă oferim iubire, primim la rândul nostrum iubire. Desigur, sunt și foarte mulți participanți la târg. Dacă anul trecut au fost între 4500 și 5000 de participanți, în acest an cred că o să depășim cu mult numărul de 5000 de participanți”, a spus primarul comunei Râciu.

Momentul culminat al deschiderii oficiale la reprezentat acordarea din partea Primăriei Comunei Râciu a distincției de ”Cetățean de Onoare” unor personalitățu marcante ale județului Mureș care și-au pus amprenta asupra dezvoltării, promovării și cunoașterii comunei Râciu.

Au primit importanta distincție dr. Cornel Sigmirean, Director și cercetător științific la Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” din Târgu Mureș, Nicolae Băciuț, director al Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național Mureș, Gheorghe Pop, artist plastic, prezenți la momentul festiv alături de gazde și oficialități.

Lista celor distinși cu titlul de ”Cetățean de Onoare” a fost completată de Alexandru Iuga, general (r) în cadrul Serviciului Român de Informații (SRI) și actualul director al Direcției Aprovizionare și Transport din cadrul Transgaz, care a lipsit din motive de sănătate.

Sărbătoarea de la Râciu a inclus în program și două momente de excepție, Festivalul-concurs național de folclor pentru tineri interpreți „In Memoriam Vasile Conțiu” și Festivalul Multicultural Itinerant ”Unitate in diversitate”, eveniment organizat de Asociația „Doruri Mureșene”, în parteneriat cu Primăria Râciu proiect cultural coordonat de Costi Dumitru, finanțat de Uniunea Europeană prin PNRR.

„Cu o zi în urmă am avut Festivalul-concurs „In Memorian Vasile Conțiu”, eveniment care se află la cea de-a 11-a ediție și care crește de la an la an. Anul acesta am avut 47 de concurenți care s-au înscris, iar după o preselecție au rămas 21 din care s-au ales câștigătorii. La acest festival se mai adaugă încă unul, Festivalul Multicultural Itinerant ”Unitate in diversitate”, un proiect de suflet pe care am reușit să-l facem împreună cu solistul Costi Dumitru. Dat fiind faptul că acest festival este finanțat prin PNRR, putem spune că am reușit să aducem fonduri europene ca să facem acest festival în cadrul Târgului de Sfântul Ilie. Acest festival este unul itinerant, el va fi organizat și cu ocazia sărbătorii Fiii Satului de la Ulieș în 20 august și Coasta Mare în data de 23 septembrie. Fără falsă modestie, cred că suntem singura comună din județ care a reușit să atragă fonduri europene pentru organizarea unui asemenea eveniment cultural de excepție”, a precizat primarul comunei Râciu.

Pe scena Târgului din Râciu au susținut recitaluri soliștii Vlăduța Lupău, Cristian Pomohaci, Ina Todoran, Ovidiu Furnea, Marian Suciu și Costi Dumitru. Programul artistic va fi întregit de soliștii Iulia Moldovan, Darius Bucur, Ansamblul de dansuri „Buzakalasz” din Valea Izvoarelor, Daria-Cristina Feurdean, Lorena Vlad, Cătălin-Ioan Gașpar, Ansamblul de Dansuri „Spice mureșene”, Grupul vocal „Zestrea Satului Dulcea”, Anca Manoilă Suciu, Diana-German Duma, Alexandra Togănel, Valerica Ianoși Marian, Ioan Naste, Mădălina Rus, Nelu Șopterean, Iulia Bucur și Ansamblul de Dansuri „Ardeleana”.

Alin ZAHARIE