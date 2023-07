Trash bag full of garbage on grey background. Space for text

Uite punga, nu e punga Distribuie Vineri după masă, municipiul Târgu-Mureş a găzduit o acţiune pe care ne este greu să o definim. Anunţată iniţial pe reţeaua de socializare Facebook pe 16 iulie, această acţiune părea la prima vedere o invitaţie la protest prin modul de formulare. Ulterior acesta s-a mai temperat. Consilierul local Claudiu Maior a organizat o acţiune „de conştientizare a populaţiei”, după propriile declaraţii cu privire la problemele legate de colectarea gunoaielor în municipiu Târgu-Mure. Acţiunea presupunea formarea unei coloane de maşini care să pornească din zona stadionului Transil, să parcurgă oraşul, iar în faţa primăriei Târgu-Mureş să fie lăsată o pungă de gunoi. „Nu este protest, în niciun caz nu ne vom opri nicăieri să blocăm oraşul şi singurul lucru pe care îl voi face eu personal va fi o punguţă pe care o voi lăsa în coşul de gunoi din faţa Primăriei”, a spus înaintea plecării de la stadionul Transil, Claudiu Maior. Pentru desfăşurarea acţiunii nu s-a cerut autorizaţie de la autorităţile competente, respectiv Primăria Târgu-Mureş. Cu toate acestea, poliţiştii şi jandarmi s-au aflat la datorie atât pe traseul ce a fost parcurs de coloană, cât şi în centrul oraşului. S-au strâns, după spusele organizatorului, 280 de maşini care au mers în coloană prin oraş cu o viteză aproximativă de 11 km la oră. Punctul culminant a fost reprezentat de punerea unei pungi cu gunoi în coşul din faţa primăriei Târgu-Mureş. La primire se aflau doi angajaţi ai societăţii care a fost desemnată să se ocupe temporar de colectarea gunoiului din municipiu care au şi extras punga cu pricina din coşul corespunzător. Sanda VIŢELAR Foto ilustrativ: https://ro.depositphotos.com/home.html

Share