Breaza, tradiție și continuitate la Festivalul Văii Mureșului

În 2022, comuna Breaza revenea în rândul comunităților din cadrul ADI Valea Mureșului implicate în organizarea festivalului de pe Platoul ”La Alei”, locul unde vizitatorii au putut descoperi o parte din tradițiile comunităților românești și maghiare din Breaza, Filpișul Mare și Filpișul Mic.

„Multe comune renunță, Breaza în schimb continuă să onoreze Festivalul Văii Mureșului. Facem asta deoarece consider că avem ceva de arătat și nu în ultimul rând, să nu se piardă tradițiile. Dacă nu avem grijă de această avuție, ea se pierde încet încet în timp. După o pauză destul de lungă, în 2022 am revenit ca și parte integrantă a festivalului. Consider că și ediția din acest an a festivalului este una reușită, chiar dacă prezența este sub cea înregistrată la edițiile antrerioare. Chiar și așa, consider benefică organizarea festivalului, și ce e foarte important, festivalul trăiește, merge înainte”, a declarat Deák Attila, primarul comunei Breaza.

Multiculturalitatea casei alegorice

În casa alegorică a comunei Breaza, vizitatorii au avut parte atât de tradițiile românești cât și de cele maghiare specifice satelor Breaza, Filpișul Mare și Filpișul Mic, grație obiectelor vechi puse la dispoziție de oameni inimoși care au fost și în acest an alături de primăria comunei. Cei care au trecut pragul casei și-au putut face o imagine despre portul popular, obiceiurile, cum trăiau oamenii odinioară, care le erau meșteșugurile celor din comuna Breaza.

„Casa alegorică Breaza de pe Platoul ”La Alei” este reprezentativă pentru cea ce are mai de valoare atât comunitatea românească cât și cea maghiară, tradiții prezentate cu cinste publicului prezent la festival. E foarte important să putem prezenta aceste tradiții, atât românești cât și ungurești specifice satelor aparținătoare comunei Breaza, asfel încât ele să nu se risipească, iar cei care vin după noi să știe că a existat o tradiție în comuna noastră, a existat un multiculturalism și ce e foarte important, a existat respectul reciproc. Casa este împodobită cu obiecte vechi, unele de peste un secol care atestă o parte din obiceiurile și modul de viață al locuitorilor comuneii Breaza. Un ajutor în ce privește pregătirea casei l-am avut din partea domnelor învățătoare de la școală. De asemenea, ne-a ajutat în amenajarea casei meșterul popular Gheorghe Pascu care a venit cu produsele sale, binecunoscutele sale cojoace, și nu în ultimul rând colegii de la primărie care ne-au ajutat și în ce privește partea de protocol”, a precizat Deák Attila.

La casa alegorică Breaza, la loc de cinste au fost expuse cojoacele făurite de Pascu Gheorghe Ioan, cojocar cu state vechi în zona Reghinului. Stabilit în Breaza în urmă cu mai bine de 45 de ani, Gheorghe Pascu se îndeletnicește cu această frumoasă meserie, cea de cojocar, dobândită de la părinți și bunici originari din satul Daia, comuna Apold, de lângă Sighișoara. După o perioadă în care a activat la tăbăcăria din cadrul Cooperativei Progresul din Reghin, Gheorghe Pascu decide în anul 1989 să meargă pe cont propriu, fapt pentru care își amenajează propriul atelier în Breaza, locul unde lucrează și în prezent.

Comuna Breaza nu s-a rezumat doar la prezentarea lucrurile tradiționale la casa alegorică, a fost reprezentată și în cadrul programului artistic al festivalului de Ansamblul de dansuri populare ”Járom” din Filpișul Mic. „Și în acest an comuna Breaza a fost reprezentată cu cinste la festival de Ansamblul de dansuri populare ”Járom” din Filpișul Mic coordonat de Simon Szabalcs. La fel ca și anul trecut, au fost extrem de bine primiți de către public, atât în ce privește dansurile populare românești, dar mai ales cele maghiare pe care le interpretează cu atâta plăcere”, a subliniat primarul comunei Breaza.

Alin ZAHARIE