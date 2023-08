FOTOREPORTAJ: Cel mai bun gulaș, premiat la Pădurea Rotundă

Distribuie

Cadrul primitor al Pădurii Rotunde din municipiul Reghin continuă să fie unul ofertant pentru evenimentele organizate de municipalitatea reghineană menite să aducă momente de bună dispoziție pentru reghineni. Fie că vorbim de Ziua Copilului sau de Love Reghin Day and Night, Pădurea Rotundă a deveni locația binecunoscută de reghineni în ce privește distracția și momentele de bună dispoziție. Sub aceste auspicii, sâmbătă, 12 august, reghinenii au fost așteptați cu mic cu mare din nou la Pădurea Rotundă, locul unde Primăria Municipiului le-a pregătit evenimentul ”Family Retro Day”.

Atracția principală a zilei a fost concursul de gătit la ceaun la care s-au înscris 14 echipe. Instituții, firme, asociații sau chiar persoane fizice, cu toții au dorit să-și etaleze talentul la gătit. ”Tunete și fulgere” – Primăria Municipiului Reghin, ”Gulas Meșter”, ”La ceaunul vesel” – Școala Gimnazială ”Florea Bogdan”, ”Salvatorii” – Detașamentul de Pompieri Reghin, ”Hot Maior Team” – Școala Gimnazială ”Augustin Maior”, ”Ceaunatix”, ”Papa de la Apa” – Aquaserv Reghin, ”Gugu-Lyás”, ”Tentații gustoase”, ”Călăreții fără cai”, ”Ciobănașii” – S.C.D.C.O.C. – Reghin, ”Ceaune fierbinți”, ”Străinii”, ”Fasole Club Reghin” au fost echipele înscrise în concurs care s-au întrecut pentru cel mai gustos preparat culinar la ceaun.

„Ideea ne-a venit destul de simplu, doar că n-am știut să găsim locația potrivită pentru un asemenea tip de eveniment. Foarte mult ne concentrăm pe Pădurea Rotundă, vrem să o brenduim, deja am început cu ”Love Reghin Day and Night”. Încercăm să atragem cât mai multe evenimente, să nu lăsăm pădurea să se odihnească. Ne-a tresărit această idee cu acest concurs de gătit la ceaun, pe care am pus-o în practică și am dus-o cu bine la bun sfârșit. Ne era cumva frică la început să nu rămânem doar cu trei echipe înscrise în concurs, dar în cele din urmă am reușit să avem 14 echipe. Sunt echipe care aparțin atât instituțiilor din oraș, unităților de învățământ, firmelor, sau persoane fizice care au dorit să-și etașeze talentul la gătit. Oferta a fost una extrem de bogată, de la miel, pui până la vită, porc, inclusiv vânat. Toate cele necesare au fost asigurate de către echipele participante, lemn de foc, materia primă și binențeles rețeta proprie. Primăria a asigutat partea de premiere. Produsul finit a fost savurat de toți cei prezenți la Pădurea Rotunda”, ne-a declarat Márk Endre, primarul municipiului Reghin.

”Ceaunix”, echipa câștigătoare

După câteva ore în care echipele participante s-au străduit să prepare cel mai bun gulas, a venit și momentul adevărului, desemnarea câștigătorilor. Misiunea juriului a fost destul de dificilă, în condițiile în care fiecare echipă s-a întrecut pe sine.

Totuși, cum un concurs are nevoie de un câștigător, acesta a fost desemnat ”Ceaunix”, echipă avându-i ca și coordonatori culinari pe Mircea Boar și Călin Țintoșan. Locul 2 a fost obținut de echipa ”Gugu-lyas”, iar pe treapta a treia a podiumului s-a situat echipa ”Ciobănașii”. Au fost răsplătite cu Mențiuni echipele ”Salvatorii”, ”La ceaunul vesel”, ”Hot Maior Team” și ”Călăreții fără cal”.

Dacă prima parte a zilei a fost dedicată preparatelor culinare la ceaun, seara a venit rândul distracție grație unui retro party, unde lumea s-a distrat pe acordurile celor mai mari hituri ale anilor ’70, ’80 și ’90. „Idei avem, trebuie doar să vedem cum le putem pune în practică. Avem în plan să mai organizăm aici la Pădurea Rotundă încă un eveniment pengru tineri până la începerea școlii, un party la final de vacanță. Tinerii agreează foarte mult locația, le place mult zona asta. Ne bucurăm de acest lucru, de faptul că aleg să se distreze în orașul nostru”, a subliniat primarul municipiului Reghin.

Alin ZAHARIE