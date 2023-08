FOTO/VIDEO: Unitate şi diversitate la Fii satului Ulieş

Distribuie

Satul Ulieş din comuna Râciu, judeţul Mureş a îmbrăcat duminică, 20 august, straie de sărbătoare. Cu mic, cu mare, fii şi fiicele satului s-au adunat în curtea Căminului Cultural pentru a sărbători alături de Asociația Culturală Doruri Mureșene, inițiatoarea și organizatoarea proiectului “Unitate în diversitate”.

Proiectul, organizat în parteneriat cu primăria Râciu și finanțat prin PNRR, presupune organizarea a 3 evenimente culturale pe raza comunei, din care unul central, în reședința comunei Râciu și care a avut loc deja pe 20 iulie, și două mai reduse ca și dimensiune în localitățile Ulieș în 20 august și Coasta Mare în 23 septembrie.

Ulieș un sat plin de viață

Deși, conform datelor de la ultimul referendum, satul Ulieș numără aproximativ 600 de locuitori, oamenii de aici sunt harnici și se implică cu trup și suflet în viața comunității. Dacă ne-am obișnuit să citim știri despre cum tinerii vor să plece la oraș sau chiar în străinătate, la Ulieș tinerii se întorc la viața rurală.

Și nu doar tinerii fac asta. Mariana Lazăr s-a întors în sat cu mult timp în urmă, în perioada 1998-2000 şi a început aici o afacere pe care a dezvoltat-o în timp.

„Eu am plecat din sat 76-77, am plecat în Târgu Mureș la liceu economic. După ce am terminat liceul economic m-am angajat şi am lucrat în oraş. Aşa era atunci. M-am întors în sat în anul 2000, cred, perioada aceea 1998-2000 şi mi-am deschis o afacere în casa bunicilor. Eu am avut meserie de barman/ospătar, deci lucrător în comerţ. Am deschis o mică afacere în domeniu, pe care și ziua de astăzi o am, mi-am făcut o construcție de la zero. Deci am dat jos anexele și din cărămidă mi-am construit un bar-magazin pe care în ziua de astăzi îl administrez”, ne-a povestit Mariana.

Satul s-a schimbat în timp şi chiar s-a dezvoltat. „La început, foarte mulți tineri au plecat în oraș exact așa cum am făcut și eu. Fiecare era dornic să plece în oraș. Acolo e da, acum încep să rămână mai mulţi tineri acasă. Avem tineri care au vite, avem tineri care se ocupă cu creșterea oilor, avem tineri care au ferme de porci. De exemplu, avem un băiat tânăr care are a dezvoltat o afacere catering, care duce și în oraș, face pâine, face fast-food-uri, face mâncare, deci duce la înmormântări, la nunţi, la botezuri care sunt mai mici, deci chiar dacă este un sat mic, da este viață și tineri care văd că acum viaţa în oraș e scumpă şi rămân și încep să lucrez pământ să crească animale”, ne-a mai spus Mariana Lazăr.

Aceasta ne-a povestit că în ultimii ani s-au făcut şi investiţii serioase în localitate de către Primăria Râciu şi că primarul comunei, Ciprian Belean, este mereu prezent şi reuşeşte să se ţină de cuvânt.

Drumurile sunt astfaltate, reţeau de apă a fost extinsă şi se lucrează în continuare în satul Ulieş, locuitorii aşteptând şi introducerea reţelei de canalizare.

„Trăim o zi frumoasă, am reuşit din bani europeni să facem târgul de Sf Ilie, să facem evenimentul acesta de la Ulieş şi apoi vom face şi la Coasta Mare. Sunt lucruri care se fac, drumul de pe vale este în curs de asflatare, s-a trecut deja de biserică mai este doar o porţiune mică de finalizat, sperăm ca până în toamnă să terminăm această investiţie care însumează cam 1,5 milioane de euro, am extins reţeaua de apă, mai avem un proiect pentru care urmează să facem licitaţia să asfaltăm de la şcoală în jos şi să ne unim cu Dealul Bunii şi Săcădat, 3,5 km. Sunt lucruri care se fac şi lucruri care se vor face. De aproape 3 ani de zile de când suntem cu această echipă la primărie suntem deschişi în faţa oamenilor. Uşa mea este mereu deschisă şi mereu cu o vorbă bună lucrurile se pot rezolva”, a spus Ciprian Belean.

Spectacol folcloric de excepţie pentru fii satului Ulieş

Proiectul sub umbrela căruia ulieşenii au sărbătorit duminică, 20 august, a fost iniţiat de Asociația Culturală Doruri Mureșene.

„Proiectul urmărește conservarea, valorificarea și promovarea patrimoniului cultural tradițional autentic, local și național, realizând o serie de trei evenimente reper, capabile să influențeze mentalitatea comunei Râciu, prin reafirmarea valorilor etno-folclorice la cele mai înalte standarde. Acordând o atenție sporită tineri generații, propunerea noastră urmărește în același timp să augmenteze și să rafineze mecanismele locale de educație etno-folclorică și de artă populară creând premisele necesare conservării autenticului. Nu în ultimul rând, designul și metodologia de implementare a activităților programate , conturează deschiderea către diversitate culturală și dorința noastră de a oferi șanse reale de afirmare tinerilor interpreți și creatori de artă populară, ne explică președinte-fondator al Asociației Culturale “Doruri Mureșene”, Costi Dumitru.

Spectacolul folcloric de la Ulieş a fost prezentat de Mihai Teodor Naşca iar pe scenă au urcat Nelu Şopterean, Lorena Vlad, Marius Ciprian Pop şi „Ceteraşii de la Cluj”, Ansamblul de dansuri „Jucăuşii de la Frata”, Daria Cristina Feurdean, Cătălin şi Ioan Gaspar, Ansamblul de dansuri „Ardeleanca”, Darius Bucur, Ioan Naste, Petru Naste, Georgiana Puşcaş, Costi Dumitru, Georgiana Moldovan, Adrian Arghir Cioată, Ana Maria Cioată, Mihai Poşteanu şi Grupul Vocal Folcloric Maris.

Sanda VIŢELAR

Foto/Video: Alin PETRE