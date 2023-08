Povestea de succes a directorului IRUM, mureșeanul Mircea Oltean

Distribuie

Mircea Eugen Oltean, în vârstă de 65 de ani, de profesie inginer în domeniul construc­ţiilor de maşini, punea îm­preună cu soţia sa bazele companiei Mavi­prod în urmă cu 30 de ani, speculând la acel moment lipsa din piaţă a unui „vânzător“ pro­fe­sionist de piese şi accesorii în domeniul forestier şi agricol. Astăzi se bucură de succesul unei companii de utilajeforestiere și agricole de succes.

Povestea afacerii începe într-un apartament din Reghin, cu cinci produse oferite spre vânzare şi un singur angajat. De la cele cinci produse pe care Maviprod le comercializa în anul 1993, compania ajunge cinci ani mai târziu să vândă peste 3.000 de piese şi accesorii pentru utilaje forestiere şi agricole.

Invitat la podcastul „ Bursa de valori București ”, inginerul mureșean a vorbit deschis despre cum a preluat compania IRUM și cum a transformat-o dintr-o firmă falimentară într-o companie de succes.

Povestea lui începe de pe vremea când tânărul inginer Mircea Oltean a muncit ca angajat în cadrul fabricii IRUM până în anul 1993 când a demisionat și și-a înființat propria firmă (Maviprod) din dorința de a face ceva pentru țara sa. Șase ani mai târziu a preluat fosta fabrică comunistă IRUM pentru două milioane de mărci germane.

„Am preferat să ne întoarcem în țară pentru a demonstra că și aici se poate face ceva”

Cunoscutul inginer, originar din satul Jabelnița, aflat la mai puțin de șase kilometri de Reghin, și-a început călătoria în lumea utilajelor forestiere și agricole chiar după comunism. „Eu fac parte din istoria IRUM din 1999 când am intrat în posesia pachetului majoritar de acțiuni. Am văzut în perioada respectivă, după o vizită în Germania, cum ar trebui să stea lucrurile de fapt. Am realizat atunci că privatizarea este răspunsul la un viitor mai bun. Deși ni s-a dat ocazia (mie și soției mele) să rămânem acolo am preferat să ne întoarcem în țară pentru a demonstra că și aici se poate face ceva dacă îți dorești cu adevărat. Ne-am dorit să facem mai mult pentru cei de lângă noi”, a mărturisit mureșeanul în cadrul podcastului.

„M-am hotărât să merg la licitația IRUM pentru a face ceva în dezvoltarea acestui domeniu, licitație pe care am și câștigat-o la primul termen. Când am preluat eu firma cifrele arătau foarte rău, fiind practic vorba de o fabrică falimentară, însă acest lucru nu m-a oprit din drumul spre țelul pe care mi-l propusesem cu ani în urmă”, își mai amintește acesta.

Întrebat cu ce se diferențează IRUM față de concurență, inginerul Mircea Oltean a răspunsfără să stea prea mult pe gânduri că cea mai mare mândrie a lor (a celor din comapine) este faptul că au reușit să salveze un produs românesc, să îl îmbunătățească și să „satisfacă” nevoile pe o anumită parte economică a României, fiind vorba de industria forestieră. Apoi, a continuat spunând că raportul calitate-preț este de departe cel mai mai mare plus pe care îl are compania IRUM față de concurență, mulțumindu-se atât pe ei cât și pe clienții lor.

„Ne-am dorit să evoluăm”

„Imediat după privatizare ne-am dorit să evoluăm, însă calitatea a apărut mai târziu, abia după ce am reușit să ne modernizăm, chiar dacă ne-am dorit să o facem cât mai repede, tehnologia veche nu ne-a permis acest lucru. IRUM-ul era o fabrică destul de veche atunci când am preluat-o eu, deci utilajele erau destul de învechite. Dar cu timpul am reușit să ajungem unde ne-am propus”, a explicat el.

Din punctul de vedere al inginerului mureșean, cel mai important moment, care a și salvat compania într-o oarecare măsură, a fost atunci când au decis să intre și pe piața agricolă, nu numai pe cea forestieră. Un alt moment istoric în povestea IRUM a fost atunci când au scos pe piață primul tractor românesc, fiind un punct crucial pentru bunăstarea și sănătatea organizației.

În prezent, Mircea Oltean își continuă munca de director general al companiei alături de soția și fiul său, Andrei Oltean, care este și directorul de dezvoltare IRUM. Produsele lor ajung chiar și în America de sud și Africa, fiind considerate printre cele mai calitative din lume.