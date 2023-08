FOTO: Pro Etnica aduce excelenţa minorităţilor naţionale la Sighişoara

Distribuie

Mai aveţi timp astăzi şi mâine să ajungeţi la Sighişoara unde sute de artişti de toate entiile prezintă cu succes cea una dintre cele mai mari valori ale României, diversitatea.

Reprezentanţii celor 20 de minorităţi naţionale din România s-au reunit de joi, la Sighişoara, în cea de-a XIX-a ediţie a Festivalului Intercultural ProEtnica, cel mai mare festival interetnic din România, care se încheie duminică.

Trupa Mahala Rai Banda, condusă de violonistul şi compozitorul Aurel Ioniţă, care provine dintr-o familie de lăutari din satul Clejani, interpretează muzică cu influenţe balcanice şi reuşeşte să îmbine cultură roma cu influenţele moderne, astfel încât să ajungă la publicul larg. Trupa a apărut în urmă cu 20 de ani iar joi seara a reuşit să facă întreaga piaţă să danseze.

Mesajul principal pe care membrii formaţiei, aflaţi în premieră la Festivalul Intercultural ProEtnica, a fost unul de unitate, de frumos. „Am văzut foarte multe etnii, de aceea am şi spus la un moment dat ar trebui ca fiecare etnie să cânte pe limba respectivă. Istoria spune că am fost sub sclavie 800 şi ceva de ani. Eu cred – şi acum îmi pun în cap ONG-urile – că a fost un lucru bun, pentru că am trăit aici, împreună. Noi am învăţat de la voi, voi aţi învăţat de la noi. Sunt foarte multe melodii pe care le-am preluat din folclorul românesc şi le-am adus la un nivel comun în care cu toţii ne regăsim. Dacă vom ţine cont de tradiţii, de obiceiuri şi de religie nimic nu ne va dezbina, indiferent de vremurile care vor veni, Suntem cetăţeni români, de etnie romă şi ne mândrim cu acest lucru. Dacă vom fi mai uniţi şi vom avea mai mult respect faţă de semenii noştri, indiferent de ce etnie suntem, atunci vom reuşi. „Tradiţie, obiceiuri şi religie” – acesta este motto-ul nostru”, a transmis Aurel Ioniţă.

Ca în fiecare an, grecii sunt prezenţi într-un număr impresionant la Festival, cu nu mai puţin de 16 ansambluri.

Deputatul Dragoş Zisopol, preşedintele Uniunii Elene din România, a subliniat că festivalul ProEtnica a fost, este şi va rămâne o dorinţă a fiecărui dansator din cadrul UER, pentru că aici se întâlnesc cu prieteni dragi cu care s-au cunoscut de ani de zile, se schimbă generaţii, festival care, spune acesta, este un eveniment de excelenţă.

„Sunt lucruri extraordinare care se întâmplă aici şi meritele sunt deosebite ale organizatorului, ale domnului Volker Reiter, care este un om pe care nu-l poţi caracteriza în cuvinte, un om care s-a luptat pentru binele acestui festival, un om care a avut sprijinul din partea noastră – vorbesc în numele Uniunii Elene din România, pe care o coordonez în calitate de preşedinte şi de deputat din anul 2008. Este un eveniment de excelenţă acest eveniment, dovadă numărul mare al tinerilor care participă, al preşedinţilor care am făcut corp comun pentru ca acest festival să se desfăşoare în continuare, prin prezenţa noastră numeroasă şi prin respectul pe care îl purtăm culturii tuturor minorităţilor naţionale care îşi desfăşoară amplu activităţile într-o ţară atât de frumoasă cum este România şi înainte de toate primitoare”, a arătat Dragoş Zisopol.

Evenimentul continuă astăzi începând de la ora 11.00 pe scena din Piaţa Cetăţii.

Programul îl puteţi regăsi aici: https://proetnica.ro/sites/default/files/documents/2023/PROGRAM_ProEtnica_2023_1.pdf

Sanda VIŢELAR