VIDEO, FOTO: Magiunul, la un nou moment de sărbătoare la Iara de Mureș

Tradiția spune că în comuna Gornești, în satul Iara de Mureș, localnicii fac cel mai bun și mai tradițional magiun din zonă, produs pe care și-l etalează cu mândrie în fiecare lună septembrie cu ocazia Festivalului Magiunului. Nu a făcut excepție nici anul 2023 care a consemnat în perioada 15-17 septembrie cea de a XI-a ediție a sărbătorii de tradiție a celor din Iara de Mureș.

„Acest concept care stă la baza Festivalului Magiunului de la Iara de Mureș a pornit din Ungaria, mai exact din acestă localitate înfrățită cu Iara de Mureș, Demecser situată în nord-estul Ungariei, aproape de Nyíregyháza. În acestă localitate se organiza o sărbătoare tradițională, ”Festivalul verzei”. Până ce nu am ajuns acolo nu ne-am gândit ce diversitate de produse culinare, inclusiv partea de desert, se pot obține din varză. Atunci, și noi ne-am gândit ce-am putea face la Iara de Mureș, ceva care să aibă o legătură cu specificul acestui loc. Cum aici există un microclimat favorabil creșterii prunelor, tradiție care dăinuie de sute de ani, având și această îndeletnicire în ce privește producerea magiunului, s-a ajuns ca la Iara de Mureș să avem în fiecare an o sărbătoare tradițională dedicată acestui produs, ”Festivalul Magiunului” care, spre bucuria noastră în acest an a ajuns la cea de a XI-a ediție”, spune Kolcsár Gyula, primarul comunei Gornești.

Oaspeți din Demecser, Ungaria

Festivalul a fos deschis sâmbătă cu marșul Fanfarei Citrom Band din Demecser, Ungaria, localitate înfrățită cu Iara de Mureș, moment care a precedat deschiderea oficială la care au onorat cu prezența gazdele în frunte cu primarul Kolcsár Gyula, oaspeți din Ungaria în frunte cu Kiss Gyula, primarul orașului Demecser, precum și parlamentarii UDMR, Csep Andreea și Kolcsár Károly. Cu acest prilej au fost acordate Diplome de Onoare celor mai vârstinici și mai tineri locuitori din Iara de Mureș.

„Suntem foarte încântați că am ajuns la cea de a XI-a ediție a Festivalului Magiunului și bucuroși în același timp că am putut realiza acest eveniment cu ajutorul Consiliului Local Gornești, Consiliului Județean Mureș și a altor organizații non profit și nu în ultimul rând cu ajutorul oamenilor inimoși din Iara de Mureș care în fiecare an sunt trup și suflet de acest festival. Să nu uităm de oaspeții din Ungaria care ne onorează cu prezența în fiecare an, la loc de cinste fiind Fanfara orașului Demecser din Ungaria. Atât de mult le place la Iara de Mureș fapt pentru care și-au modificat programul din Ungaria numai ca să poată fi prezenți la Festivalul Magiunului din acest an”, a precizat primarul comunei Gornești.

Magiunul, parte din istoria locului

Producerea magiunului face parte din istoria locului, este de părere deputatul Kolcsár Károly, actualizată în fiecare toamnă cu ocazia Festivalului Magiunului. „Îmi aduc aminte de vremea copilăriei când, copil fiind, făceam acasă magiun. Eram de loc din Periș, aveam pruni acasă dar și cumpăram de aici de la Iara de Mureș. Erau atât prune bistrițene cât și prune „cu carne” cum le spuneam noi la care era necesară o altă tehnică prin care se făcea magiunul. Munca la făcutul magiunului dura aproape două, trei zile, și se făcea de regulă la sfârșitul săptămânii. Începea vinerea și se termina duminică. Important de știut este faptul că magiunul se facea cel mai bine într-un recipient din cupru, iar pe vremuri procesul nu era unul automatizat, ceea ce implica foarte mult efort fizic, fapt pentru care lucrul trebuia în așa fel împărțit la fiecare membru din familie ca să existe o continuitate în procesul de obținere a magiunului. Spre bucuria noastră, această tradiție este păstrată în continuare, inclusiv prin acest festival organizat la Iara de Mureș. Pe lângă consumul propriu, oamenii au început să producă magiun și pentru comercializare, lucru extrem de îmbucurători, fapt pentru care acest obicei nu doar că e viu, dar are și un viitor asigurat”, ne-a declarat deputatul Kolcsár Károly.

Produs nemaipomenit pentru consum

Printre cei implicați în organizarea Festivalului Magiunului se numără și familia Nagy Csaba și Annamária din Iara de Mureș, prezenți la vânzare cu tradiționalul magiun de Iara de Mureș.

„Suntem producători de magiun tradițional. Pentru acest festival ne pregătim cam de vreo două săptămâni bune. Datorită timpului, anul acesta la Iara de Mureș s-au făcut niște prune extraordinare. Astfel, împreună cu familia am început să facem magiunul din timp ca să avem pentru clienți. În ce privește procesul de producție, el începe în livada proprie cu partea de cules. Prunele trebuie să fie foarte bine coapte, cu miezul galben și să fie sănătoase. După aceea le ducem acasă, le spălăm și le punem la fiert. După ce se fierb cam o oră bună le dăm prin sită, le pasăm și le punem la foc moderat ca să se facă magiunul. Produsul final este o compoziție maro închis spre negru, foarte consistent, practic nu cade de pe linguriță linguriță sau din borcan. Are un gust dulce-acrișor și merge foarte bine la prăjituri sau cu pâine și o cană cu lapte. Procesul de fierbere a magiunului durează cam 12-14 ore. Depinde acum și de focul pe care-l punem pentru că se fierbe la foc cu lemne, iar la final rezultă un produs cremos, nici dulce, nici acrișor, practic un produs nemaipomenit pentru consum”, a precizat Nagy Annamária din Iara de Mureș.

Ornamentele de toamnă puse în valoare de Bereczki Enikő

În organizarea evenimentului s-a implicat și Bereczki Enikő, responsabilă și cu partea decorativă a Festivalului Magiunului de la Iara de Mureș.

„Sunt de loc din Târgu Mureș, dar rădăcinile le am aici la Iara de Mureș, satul părinților mei. Mă ocup cu ornamentele de toamnă care se potrivesc de minune cu Festivalul Magiunului de aici de la Iara de Mureș. De 16 ani mă ocup cu organizări de evenimente, în mare parte sunt și organizatorul acestui eveniment, doar că nu-mi place să ies în față fapt pentru care stau ceva mai retrasă. Ornamentele sunt o pasiunea de-a mea mai veche, respectiv decorurile de evenimente.Ca și materiale folosite, amintesc aici lemnul, florile uscate, materiale textile, scoarță de copac, iar modelele folosite sunt în mare parte concepute de mine. Vin la Festivalul Magiunului încă de la prima ediție, însoțit de întreaga familie. Cu toții ne aducem aportul pentru buna desfășurare a evenimentului”, ne-a povestit Bereczki Enikő.

Implicarea socială

Nu puteam încheia relatarea despre sărbătoarea magiunului fără a sublinia factorul social pe care evenimentul de la Iara de Mureș îl scoate în evidență. Dovadă stau cei care au decis să participe ca și expozanți la festival printre care și Magyarosi Mónika, administrator Pro Krisz Pekseg SRL din Glodeni, producător de fursecuri de casă.

„Suntem o societate care ne-am înființat anul trecut, dar ca și activitate am început în martie anul acesta. Suntem o întreprindere socială, ceea ce înseamnă că 90% din profit se redistribuie către un caz social. Noi ne-am înființat cu ajutorul unui proiect pe fonduri europene și condiția principală a fost acea de a direcționa profitul spre anumite cazuri sociale. Dorim să continuăm și după ce perioada de implementare a proiectului se va termina. Ne place ceea ce facem, vedem că avem un feedback pozitiv din partea oamenilor, faptul că produsele noastre sunt sunt foarte bune și și cine le dă gust poate să confirme acest lucru. Sunt aspecte care ne fac să ne dorim să continuăm și evident încercăm să creștem ca să ne putem extinde”, a precizat Magyarosi Mónika.

Alin ZAHARIE