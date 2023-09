VIDEO, FOTO: Început de an școlar cu emoții și bucurii la Clubul Copiilor din Reghin

Distribuie

Clubul Copiilor Reghin și-a deschis porțile luni, 25 septembrie pentru un nou an școlar. Botezul anului școlar 2023-2024 a fost dat în curtea Clubului Copiilor plină de părinți, profesori și de cei care în acest an vor parcurge cercurile pe care Palatul Copiilor Târgu Mureș, structura Reghin le oferă în acest an școlar.

Este vorba de un număr de opt cercuri, Informatică (prof. coordonator Dora Pașca), Cultură și civilizație engleză (prof. Bianca Someșan), Dand modern/contemporan (prof. Adina Ința), Atelierul fanteziei (prof. Maria Adela Mihuț), Ecologie și protecția mediului (prof. Nagy Zsuzsana Ivett), Muzică vocal-instrumentală (prof. Radu Rad), Carting (prof. Romulus Pop) și Machete /Artizanat (prof. Petre Mărginean).

Le urăm succes tuturor celor care au pășit cu bucurie și optimism în noul an școlar, cu speranța că vom auzi cât mai curând noi și frumoase rezultate obținute de Clubul Copiilor din Reghin în acest an școlar.

Alin ZAHARIE