Școala mureșeană. Grădinița și școala din satul Porumbeni: „Niciun copil lăsat în urmă – școală pentru toți, educație pentru fiecare”

Localitatea Porumbeni, atestată documentar din anul 1332, este situată la 9 km de orașul Târgu Mureș, localitate în care conviețuiesc aproximativ 660 de locuitori ce provin din mai multe etnii. Astfel, satul mureșean se bucură de o diversitate culturală frumoasă. Atrasă de multele proiecte cu și pentru copiii satului – proiecte inițiate de școala din localitate – am discutat cu doamna Mihaela Pop, director al acestei dedicate instituții.

Ajutoare externe pentru educație

„Clădirea în care funcționează astăzi școala a fost o casă de locuit, care fusese donată Parohiei reformate din sat. Ulterior, a fost donată școlii, pentru educarea copiilor din sat, pentru a nu mai face naveta în satul vecin, Voiniceni. Populația tânără a migrat la oraș, activitatea economică este, practic, inexistentă, drept urmare, elevii noștri provin din familii defavorizate. Unii părinți sunt nevoiți să plece în străinătate pentru a-și întreține familiile numeroase, iar marea majoritate se gospodăresc din venitul minim, de ajutor social. Dat fiind contextul social și economico-financiar, Parohia reformată, împreună cu un grup de olandezi inimoși, au contribuit substanțial la crearea condițiilor decente de învățare din școala de la Porumbeni. Au montat centrală termică, au modernizat pardoseala, pentru un confort termic și igienic normal al acestor copii, privați de aceste condiții acasă, în familie”, a relatat directorul școlii.

Valorile de la baza procesului de educare

Din spusele Mihaelei Pop, Școala Primară și Grădinița cu Program Normal din localitatea Porumbeni este una dintre cele 9 structuri ale Școlii Gimnaziale Ceuașu de Câmpie. Grădinița are două grupe, secția română, respectiv secția maghiară, cu un număr de 31 preșcolari în total. Clasele primare au un efectiv de 50 elevi. Secția română își desfășoară cursurile în două schimburi, în clase simultane, iar elevii secției maghiare sunt într-o clasă, de asemenea, regim simultan.

„Viziunea școlii noastre este „Niciun copil lăsat în urmă – școală pentru toți, educație pentru fiecare”. Școala, pe care eu o conduc de 2 ani, își propune să formeze un copil sănătos, deschis, sociabil, receptiv, cu capacități de adaptare, capabil să își depășească condiția mediului de proveniență, un cetățean cinstit, muncitor, cu valori morale, cu comportament civic adecvat”, a transmis directorul instituției.

Îndrumătorii de suflet ai copiilor

Cadrele didactice reprezintă etalonul educației pentru copiii pe care acestea îi formează, ele reprezentând temelia cunoștiințelor și valorilor pe care elevii și preșcolarii le vor obține de-a lungul anilor.

„Printr-un efort de echipă, cadrele didactice de aici se mobilizează, pentru a crea un climat educațional pozitiv, o atmosferă de echilibru, o relație de grijă față de copii, bazată pe afectivitate, empatie și prietenie, pentru a mobiliza copiii să vină cu drag la școală. Cu multă responsabilitate, inimoasele dăscălițe organizează activități educative, dar și extrașcolare, dezvoltând copiilor valori ca responsabilitatea socială, toleranța, diversitatea, incluziunea. Principiile după care se ghidează educatoarele și învățătoarele în demersul didactic sunt de a pune beneficiarii educaționali, preșcolarii și elevii, pe primul plan, de a acționa în interesul copiilor, de a-i include pe toți copiii în activități didactice ori extracurriculare, recreative”, a povestit Mihaela Pop.

În procesul instructiv-educativ se urmărește dezvoltarea competențelor de comunicare, sociale, civice, culturale, a-i învăța pe copii să învețe. Educatorii, conform spuselor directorului, se străduiesc, cu mult efort, să ridice nivelul de alfabetizare, să remedieze deficiențele de învățare, urmăresc dezvoltarea fizică, cognitivă și emoțională a preșcolarilor și elevilor, în ciuda faptului că nu au sprijin din partea familiilor acestora, a nivelului scăzut de trai și de educație.

O realitate tristă…

Deși unii părinți apreciază și participă la activitățile organizate de doamnele profesoare, școala se confruntă și cu situații în care copiii nu au fost trimiși la școală o perioadă de timp, fiind nevoiți să meargă la casele părinților, însoțiți de poliția locală, pentru a le aduce la cunoștință drepturile copiilor de a fi educați și responsabilitatea părinților lor de a contribui la educația copiilor și de a-i pregăti pentru cursuri.

„Avem avantajul că sunt câteva cadrele didactice titulare în școală, care cunosc situația de ani de zile și fac eforturi mari de a atrage copiii, de a preveni abandonul școlar. Au participat, alături de tot personalul didactic din Școala Ceuașu de Câmpie, la cursul de formare „Starea de bine în școală”, pentru a cunoaște cauzele abandonului școlar, pentru a găsi soluții de diminuare a abandonului școlar, pentru a crește starea de bine a profesorului, idei și intervenții la clasă și în școală, precum și alte programe de formare și dezvoltare personală. Le apreciez pe colegele mele pentru întraga activitate desfășurată de peste 10 ani la această unitate: Zolyomi Viorica, Peres Rozalia, Csiki Eva, mai apoi, Romașcanu Raluca, Mare Elena și alții, care și-au dat toată silința de a educa și forma acești copii, de a le crea o stare de bine la școală”, a adăugat directorul școlii.

Politicile școlii – educare prin frumos

Pentru o bună funcționare a instituției, doamna director Mihaela Pop a implementat o serie de politici ce urmăresc dezvoltarea, emanciparea elevului și preșcolarului.

„Am implementat „Educația pentru sănătate”, pentru a le dezvolta deprinderi igienico-sanitare, de a-i învăța să mănânce sănătos. Copiii își aduc pachețelul cu mâncare de acasă, au renunțat la mâncarea și băutura nesănătoasă. Totodată, am implementat și un moment de lectură, „Toată școala citește”, în cadrul căruia, săptămânal, preșcolarii și elevii citesc individual sau colectiv, pentru a le cultiva dragostea pentru citit, dezvoltându-le vorbirea corectă, comunicarea și alfabetizarea”, a detaliat Mihaela Pop.

Un lucru fascinant pentru mine a fost modul în care unitatea de învățământ este la zi cu toate evenimentele importane atât din viața comunității, cât și din planul național și internațional. Astfel, implicatele cadre didactice au sărbătorit alături de elevi Ziua Stării de Bine, Ziua Mondială a Educației, Ziua Mondială a Apei, a Pământului, Festivalul Toamnei, Ziua Internațională a copilului Proiect Educațional „Natura este viață, viața este natură”, 15 Ianuarie – Mihai Eminescu, Concurs interjudețean „Mărțișorul la români”, Atelier de lectură – Ziua Internațională a Lecturii, Asociația E.D.I.T. – Disney proiect preșcolar, „Clubul Meseriilor Rurale”-Proiect cu finanțare extrabugetară, Vizită la Biserica Reformată Porumbeni, „1 Iunie – Ziua copilului”, „Ziua biodiversității”-Activitate de ecologizare, Grădinițe prietenoase cu natura, Salvatori de semințe tradiționale românești, Excursie Dino Parc Râșnov, Expoziție și târg de Crăciun, Tabăra de vară „Comoara din grădina Școlii Porumbeni”, Ziua Internațională a Cititului Împreună.

Tabăra de vară „Comoara din Grădina Școlii Porumbeni”

Școala din Porumbeni, centru dedicat activităților educative

În anul școlar 2021-2022, cadrele didactice au participat la sezonul de primăvară din proiectul Clubul Meseriilor Rurale, propus și implementat de Fundația Noi Orizonturi Lupeni. În cadrul acestui sezon, în cadrul competiției de proiecte derulată în martie 2022, instituția a câștigat un premiu în valoare de 2000 lei pe care l-a folosit pentru a implementa un proiect de serviciu în folosul comunității.

„Activitățile derulate în cadrul proiectului intitulat „Plantele medicinale și sănătatea” au constat în recunoașterea și identificarea plantelor medicinale din flora spontană din comunitatea noastră, culegerea acestora, confecționarea de paturi de uscare a plantelor medicinale, uscarea acestora, ambalarea și etichetarea corectă pe baza unui catalog cu plante medicinale. De asemenea, copiii au preparat produse din plante medicinale: cremă de gălbenele, miere cu cătină, sirop de conuri și muguri de brad, sare de baie cu plante medicinale, limonadă și sirop de soc. Toate acestea au fost valorificate în cadrul unui târg – expoziție cu posibilitate de cumpărare, banii adunați au fost folosiți pentru a rasplăti munca copiilor cu suc și pizza”, a povestit directorul școlii.

O grădiniță prietenă cu natura

Totodată, instituția a organizat multiple tabere, precum Tabăra de vară „Sănătate din grădina Școlii Porumbeni”, dedicată copiilor și dezvoltării lor.

„Scopul principal al taberei este de a promova și încuraja multiplicarea și valorizarea semințelor tradiționale. Am desfășurat tabăra cu 15 copii din localitatea Porumbeni. Pe parcursul celor 4 zile de tabără am desfășurat activități specifice: vizite în grădina de legume cu scopul observării și identificării speciilor de legume plantate și cultivate în zona noastră precum și discuții despre modul de cultivare, activități de culegere a legumelor ajunse la maturitate, cu posibilitate de degustare; activități de extragere a semințelor, pregătirea pentru uscare și ambalare a acestora; activități de pregătire a unor produse tradiționale din legume și fructe și am realizat în ultima zi a taberei a unui târg de țară în cadrul căruia am promovat și valorificat semințele și produsele obținute, de asemenea cu posibilitate de degustare”, a transmis Mihaela Pop.

Proiectele anului școlar 2023 – 2024

Dedicarea cadrelor didactice și a conducerii școlii și grădiniței din localitatea Porumbeni se materializează prin amalgamul de proiecte pe care le întreprind an de an. Anul acesta școlar, instituția are în vizor alte două noi proiecte: „Cercul siguranței” și „Generate more impact – Eat4Change” Tușnad 2023.

„Primul proiect a luat naștere în urma participării la cursul de formare „Cercul siguranței” susținut de Asociația OvidiuRo. Vom organiza 4 zone emoționale (roșie, galbenă, verde și albastră) în formă de cerc pentru a identifica copilul emoția care o manifestă, modalitatea de a trece de la o emoție la alta și căutarea zonei în care se simte în siguranță”, a explicat directorul.

„Al doilea proiect presupune o tematica specială – alimentație sustenabilă și climate change -, dar despre subiect vom învăța la întâlnirea de la Tușnad, unde a fost selectat pentru a participa fizic liderul Clubului Meseriilor Rurale din unitate, Zolyomi Viorica, iar proiectul de Service Learning pe care îl vom face presupune cheltuieli de maximum 500 euro pe care să le avansăm noi și care vor fi decontate apoi de WWF Austria pe baza documentelor financiare. Cât vom cheltui efectiv, ține de fiecare dintre. Perioada de implementare a proiectului este noiembrie – februarie 2024”, a conchis Mihaela Pop.

Recent, instituția a câștigat un proiect din fonduri europene, PNRR, de dotare a școlilor cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale în valoare de 400.000 euro. În cadrul proiectului, până în luna decembrie a anului 2024, școala și grădinița din Porumbeni va fi dotată cu mobilier nou și materiale didactice în fiecare sală de clasă în valoare de 4.000 de euro, precum și cu dispozitive digitale având valoarea de 4.000 de euro.

Alexandra BORDAȘ