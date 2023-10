Contract de 4,3 milioane de lei pentru reabilitarea termică a sediului Muzeului Județean Mureș

Distribuie

Conducerea Consiliului Județean Mureș a atribuit, în data de 4 octombrie 2023, societății Navaho Alpins SRL Odorheiu Secuiesc, un contract în valoare de 4.382.023 de lei, fără TVA, pentru proiectarea și execuția lucrărilor din cadrul proiectului ”Renovare energetică a clădirii administrative a Muzeului Județean Mureș”, informează www.licitatiapublica.ro.

Detalii despre proiect

Proiectul este finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Operațiunea Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B2.2/1, runda 1, iar durata contractului va fi de 56 de luni.

”Proiectul „Renovare energetică a clădirii administrative a Muzeului Județean Mureș” presupune reabilitarea energetică a clădirii administrative și va integra aspectele necesare în ceea ce privește elementele cheie din Pactul Verde European și din strategiile europene și naționale relevante – eficiență energetică, schimbări climatice, eficiența resurselor, economie circulară. În plus, necesitatea proiectului se justifică și prin faptul că această construcție este activ folosită și costurile de mentenanță cresc odată cu trecerea timpului. Oportunitatea implementării proiectului a apărut în contextul dezvoltării politicilor Uniunii Europene, oferind ajutor financiar în ceea ce privește renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice”, se menționează în Caietul de sarcini al licitației, document aprobat de către Szász Zoltán-Tibor, administrator public al Județului Mureș.

Imobil vechi de cinci decenii

Clădirea administrativă a Muzeului Județean Mureș, instituție condusă de către Koppány Bulcsú Ötvös (foto), este situată în municipiul Târgu Mureș, strada Mărăști nr. 8/A, are regimul de înălțime subsol parțial plus parter plus trei etaje și a fost construită pe fundații continue din beton. Pereții portanți ai imobilului sunt din zidărie de cărămidă, planșeurile dintre nivele sunt din plăci prefabricate completate cu beton monolit și acoperișul este de tip terasă cu învelitoare din carton bituminos.

”Clădirea necesită lucrări de izolare a pereților și de modernizare a instalațiilor interioare precum și a anvelopei existente astfel: o mare parte a corpurilor de iluminat sunt încă de tip incandescent sau tub neon și se dorește schimbarea acestora cu corpuri de iluminat eficiente energetic tip LED; Clădirea a fost construită din zidărie de cărămidă de 40 de centimetri grosime, fără izolație la pereți, sau sub planșeul de la parter. Se dorește izolarea clădirii atât la pereți, cât și la soclu și planșeul de la parter; Izolația de pe acoperiș, membrana bituminoasă, este într-o stare constantă de degradare. Datorită fondurilor limitate ale Muzeului Județean, această izolație se peticește în zonele avariate, dar până în momentul de față nu s-a reușit realizarea unei izolații noi și durabile; Tâmplăriile existente sunt de tip termopan din PVC. Un procent ridicat din aceste tâmplării sunt degradate, accesoriile prezintă degradări și personalul întâmpină dificultăți în exploatarea acestora. Se dorește schimbarea tuturor tâmplăriilor exterioare; Tehnologia și modul de realizare a clădirii corespunde perioadei în care a fost construită, anul 1970, dar conform normelor și necesităților în vigoare sunt necesare o serie de lucrări de modernizare”, se mai menționează în același document.

Alex TOTH