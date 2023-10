Halloween-ul sărbătorit alături de căței

Distribuie

În spiritul autohtonizării tradițiilor occidentale, mureșenii au devenit tot mai entuziasmați la gândul serbării Halloween-ului, cutumă de sorginte celtică care se sărbătorește anual la data de 31 octombrie. Deghizați în fel și fel de costumații ingenioase, mureșenii iubitori ai experiențelor excentrice s-au adunat sâmbătă, 28 octombrie, în fața localului 112 Cofee & Co, situat pe strada Enescu, spre a petrece împreună momente ilariante subsumate tradițiilor internaționale. „Este al doilea an în care organizăm acest eveniment. Am vrut ca oamenii să fie cât mai aproape de cățeii lor, am vrut să fie mai haios. Anul trecut am organizat <<Halloween pentru căței>>, atunci întreaga activitate a fost dedicată cățeilor. Anul acesta avem o nouă abordare, evenimentul fiind destinat cățeilor și oamenilor deopotrivă. A avut loc un concurs de frumusețe, în cadrul căruia participanții au fost cei care au jurizat costumațiile, câștigătorul fiind ales prin votul publicului. Câștigătorii au fost premiați cu produse artizanale”, au declarat pentru cotidianul zi de zi, Vas Attila și Horvath Kriszta, organizatorii evenimentului.

Concurs de costumații

Evenimentul intitulat „Pup-up Haloween”, organizat de 112 Cofee & Co și Attiteam, în parteneriat cu Ford Mureș, s-a diferențiat de restul petrecerilor organizate pe această tematică printr-un element de noutate, anume costumizarea canină. Desigur, nici costumațiile participanților nu au fost sustrase de la atenția și admirația publicului încântat de aceste manifestări ale creativității. În cadrul evenimentului s-a organizat un concurs prin intermediul căruia au fost premiate cele mai ingenioase și nonconformiste ținute. „Ne-am inspirat de pe Pinterest, dar și din filmele horror în ceea ce privește machiajele. Fetele și-au dorit foarte mult să se costumeze în aceste personaje și atunci eu le-am ajutat. Suntem iubitori de animale, și am venit aici mai ales pentru conceptul de incluziune canină. Ne-am simțit foarte bine la acest eveniment și cu siguranța vom mai veni și la anul”, a declarat mama fetelor care au obținut premiile I și II în cadrul concursului, Balog Andrea și Balog Zsofia.

Se pare că nu doar natura este cea care se costumează în fel și fel de ținute arămii, ci și oamenii iubitori ai provocărilor vestimentare, motiv pentru care strada Enescu din seara de 28 octombrie părea să fie alternativa mureșeană a tărâmului din povestea „Alice în Țara Minunilor”. Decorului înspăimântător, desprins parcă din lumi străine universului nostru firesc, a fost completat de personajele interpretate cu multă pricepere și tact de participanții care, ghidați fiind de magia evenimentului, au reușit să însuflețescă o lume imaginară, dând contur creativității lor infinite.

„Am aflat de pe Facebook despre acest eveniment. Este un eveniment superb, nouă ne place foarte mult tematica. Eu recomand să susținem evenimente de genul acesta, sunt foarte distractive”, a fost impresia lui Adam, unul dintre participanți.

Activități, delicii și meșteșuguri

Pe lângă concursul costumațiilor, organizatorii evenimentului i-au așteptat pe invitați cu o suită de alte activități distractive, precum Roata norocului, unde au avut șansa de a câștiga premii diverse, tombola și o încăpere de Fotobox. Gama deliciilor culinare a fost subsumată aromelor autentice ale toamnei, preparatele din dovleac fiind principalele gustări ale zilei, alături de castane, biscuiți, covrigei, precum și Shot-uri Bloody Brain (pentru adulți).

La eveniment au fost prezenți și o seamă de meșteșugari care au comercializat produse subsumate tematicii evenimentului, adaptându-se decorativ întregului tablou peisagistic.

„Noi producem și comercializăm lumânări artizanale de tip desert, ceea ce este un concept nou. Acum cinci ani a apărut în America, iar în Europa nu prea este dezvoltat acest concept la momentul de față. Lumânările sunt realizate din ceară de soia, 100% natural. Beneficiile acestor lumânări constau în durabilitatea de ardere, care este mult mai lungă, iar absorbția de parfum este mult mai mare. Aceste lumânări conțin până la 10% parfum. Oamenii sunt foarte deschiși la acest nou concept, dar sunt puțin confuzi deoarece lumânările arată și miros ca un desert. Avem foarte multe produse care miros ca o prăjitură. Ne promovăm la eveimente cum este și cel de astăzi, dar avem și un site. Facem livrări în toată țara”, a explicat fondatorul Lily’s handcraft, Engi Roland.

Mădălina ROHAN