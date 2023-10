Luteria reghineană, la un nou moment de sărbătoare

Distribuie

Casa Municipală de Cultură „Eugen Nicoară” din Reghin găzduiește în această seară (ora 18:00) concertul ”Sound Craft Music&Art Festival”. Despre acest important eveniment organiat de lutierii reghineni ne-a vorbit Claudiu Mare, vicepreședintele Asociației Artiștilor Lutieri din România.

Reporter: Care este istoria acestui eveniment?

Claudiu Mare: Dacă e să luăm toate evenimentele organizate începânde cu 2019, putem spune că suntem la cea de a patra ediție a acestui eveniment. Deși au avut denumiri diferite, ideea a fost mereu aceiași, de a promova sunetul instrumentelor fabricate la Reghin. Mulțumim pe această cale instrumentiștilor care vin de la București să cânte în cadrul acestui eveniment pe instrumentele fabricate la Reghin. Vorbim aici de nume importante de pe scena muzicală din România, Rafael Butaru – vioară, Radu Dunca – vioară, Horia Mihail – pian, Răzvan Suma – violoncel, Ella Bokor – violoncel, Adrian Vasile – violă şi Cătălina Filipescu, – violă cărora le suntem recunoscători că au ales să cânte cu instrumentele noastre, ceea ce reprezintă o mare realizare pentru noi. Atât concertul din acest an cât și cele din anii anteriori au fost susținute cu instrumentele construite aici la Reghin, fie că vorbim de vioară, violă sau violoncel.

Rep.: Pe lângă concertul de gală, publicul poate admira aceste instrumente în cadrul expoziției deschise la Casa Municipală de Cultură „Dr. Eugen Nicoară”.

C. M.: Expoziția a fost deschisă publicului în zilele de luni și marți, prilej pentru cei dornici să vadă pe viu aceste minunate instrumente, dar și pentru cei care au dorit să le testeze cum se zice. Au fost inclusiv potențiali clienți din țară, chiar și din străinătate care au dorit să se convingă pe viu de calitatea acestor instrumente. Spre bucuria noastră lucrurile încep să se miște, evenimentul se dovedește a fi unul extrem de benefic pentru comunitate, inclusiv în ce privește turismul și multe alte domenii care se pot lega prin intermediul acestei tradiții a fabricării instrumentelor muzicale.

Rep.: Este primul eveniment important după marele eveniment de la Cremona.

C. M.: Acest eveniment de la Reghin e cumva un fel de promovare locală a instrumentelor. Nu neapărat facem asta pentru noi, în condițiile în care noi nu aici ne valorificăm instrumentele, dar, prin această expoziție încercăm să facem un eveniment de ținută, de cel mai înalt nivel pentru locuitorii din Reghin. Prin prisma meseriei noastre avem contacte cu instrumentiști renumiți și dacă și ei sunt de acord și li se pare ok, atunci profităm de lucrul ăsta și îi aducem să cânte la Reghin pe acești mari instrumentiști.

Rep.: Cum a fost prezența lutierilor reghineni la Cremona?

C. M.: Cremona reprezintă modul de promovare a asociației pe plan mondial. Este unul dintre cele mai mari târguri, unde, deja se văd pași importanți, în sensul în care oamenii vin cu mult mai mare încredere la standul României. Nu mai sunt standuri izolate și împrășiate într-un spațiu expozițional imens ci sunt grupate și extrem de bine aranjate. Au fost prezenți 11 lutieri din cadrul asociației noastre care au expus în cele 8 standuri, respectiv instrumente din toate categoriile celor cu arcuș, vioară, violă, violoncel și contrabas. La expoziția de la Casa de Cultură din Reghin au expus aproape toți cei 20 de lutieri care fac parte din cadrul asociației. Dorim astfel să-i încurajăm și pe alții să vină alături de noi, să se înscrie în asociație. Tot legat de instrumentele fabricate la Reghin de către mebrii asociației noastre, ele au putut fi admirate pe întreaga durată a ediției din acest an a Festivalului Național „George Enescu”. La fel, și aici se văd semne pozitive, în sensul în care orchestre mari din lume au cântat cu instrumente fabricate de lutierii reghineni. Cum rezultatele au fost bune în anii trecuți când am fost solicități să oferim instrumente de concert, în special cele de dimensiuni mai mari, anul acesta au fost cumpărate trei contrabași de către Symphony Orchestra of India condusă de Zubin Mehta, unul din cei mai mari dirijori din lume. Este un lucru de care suntem extrem de mândri.

Rep.: La loc de cinste în cadrul expoziției sunt viorile construite de părintele lutieriei reghinene, Roman Boianciuc. La un așa trecut bogat, cum răspunde viitorul în ce privește luteria?

C. M.: Sunt semne de speranță în ce privește viitorul acestei tradiții. Sunt tineri lutieri care vin frumos din urmă. Îl amintesc aici pe Paul Bândilă, fiul unuia dintre colegii noștri care a a absolvit o școală de luterie în Anglia. Tot așa din famile este Andrei Vultur care acum este la studii în Belgia, la Bruxelles. Sperăm ca și alți tineri să prindă curaj să se aplece asupra acestei meserii și să vadă că se pot face lucruri foarte frumoase. Este o meserie rară pe care o poți duce la nivel de artă și pe care o poți dezvolta pe tot parcursul vieții.

A consemnat Alin ZAHARIE