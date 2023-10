VIDEO, FOTO: Patinoar sintetic deschis la Rușii Munți

Distribuie

Primăria și Consiliul Local al comunei Rușii Munți au făcut un nou pas în ce privește asigurarea condițiilor de petrecere a timpului liber pentru cei tineri. În acest context se înscrie și deschiderea patinoarului sintetic în comună Rușii Munți, eveniment consumat luni, 30 octombrie în imediată apropiere a Sălii de Sport din comună, locația care va găzdui patinoarul.

Este vorba de o investiție realizătă din fonduri locale, una extrem de utilă și necesară pentru cei tineri. Patinoarul nu necesită apă, curent electric sau alte utilități, singură grijă fiind curățirea periodică a suprafeței de patinat.

Chiș Bălan Ilie, primarul comunei Rușii Munți

„La insistența consilierilor locali am decis să facem și un patinoar sintetic în comună Rușii Munți. După ce în luna iunie am dat drumul la un parc de agrement în localitatea Morăreni, a venit acum rândul să deschidem acest patinoar sintetic artificial. Cred că este o noutate în județ un asemenea patinoar pentru tineret și pentru diverse activități sportive și distractive. Meritul este în primul rând al consilierilor, am cinci consilieri cadre didactice care au tot insistat până am găsit fonduri în bugetul local că să putem realiza această investiție, zic eu destul de utilă pentru tinerii din comună, pentru copii, să vină la patinoar, să nu stea prin discoteci, să consume droguri și alte lucruri negative. Pentru ei acest patinoar este o bună oportunitate de relaxare și diastracție”, a precizat Ilie Chiș Bălan, primarul comunei Rușii Munți.

Programul de funcționare

Programul patinoarului pentru perioada 30.10 – 5.11.2023, perioadă de vacanță, este de luni până duminică, după cum urmează: 14.30 -15.00: vânzare bilete, proceduri tehnice, 15.00-16.30: tură de patinaj, 16.30-17.00: vânzare bilete, proceduri tehnice, 17.00-18.30 tură de patinaj.

„Dat fiind faptul că este vacanță la copii, patinoarul va fi deschis în fiecare zi de la orele 15, cu două serii, o oră și 30 de minute pentru patinaj, o jumătate de oră pentru curățirea patinoarului și schimbarea patinelor, după care urmează seria a două de patinat de o oră și jumătate. Începând cu săptămâna viitoare programul va fi de patru zile pe săptămână, respectiv joi, vineri, sâmbătă și duminică de la orele 15:00”, a precizar primarul comunei Rușii Munți.

Tarife

Tarifele de acces sunt următoarele: 10 lei/tură pentru copii cu vârstă până la 14 ani, respectiv 15 lei/tură pentru copiii cu vârstă de minim 14 ani și adultți. În tariful de acces este inclus și costul de închiriere a patinelor, de 5 lei/pereche. Accesul pe patinoar se face doar cu patinele închiriate și cu respectarea regulamentului de funcționare a patinoarului.

„Pentru o serie de o oră și jumătate de patinat tariful este de 10 lei la copii și 15 lei la adulți, aici intrând și chiria pentru patine. Nu este posibil că fiecare să vină cu patinele proprii, decât cu patinele care se pot folosi pentru acest tip de patinoar sintetic care are la bază plăci modulare de ebonită care sunt destul de pretențioase, fapt pentru care trebuie să respectăm regulamentele și tehnică de folosire a acestui patinoar. Cei care poatinează trebuie să o facă în același sens, iar suprafața de patinare va trebui ajustată după fiecare serie de patinat deoarece mai pot apărea mici desprinderi astfel încât cei care patinează să beneficieze de o suprafață foarte bună”, a subliniat Chiș Bălan Ilie, primarul comunei Rușii Munți.

Alin ZAHARIE