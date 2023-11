Socrii mureșeni ai primarului din Baia Mare, arestați pentru 30 de zile. Soția edilului, vizată ca și complice în același dosar

Distribuie

Socrii edilului din Baia Mare, Claudia și Petru Gliga, au primit mandate de arestare pentru 30 de zile, în urma audierilor de la Tribunalul Târgu Mureș, după ce au fost surprinși în flagrant în timp ce ofereau mită mamei judecătoarei care trebuie să dea sentința în dosarul de corupție care-l vizează pe ginerele lor.

Claudia Gliga, soacra primarului Cherecheș, originară din municipiul Reghin, județul Mureș, a fost reținută pentru 24 de ore, miercuri 8 noiembrie, pentru dare de mită, astăzi fiind adusă la Tribunalul Mureș cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile. De asemenea, a fost reținut și socrul primarului, pentru complicitate la dare de mită. Cei doi au fost prinși în flagrant în timpul unei întâlniri cu mama judecătoarei care se ocupă de cazul primarului din Baia Mare. În urma audierilor din Târgu Mureș, care au durat 2 ore și 15 minute, s-a dispus reținerea preventivă pentru 30 de zile a celor doi mureșeni cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită, respectiv complice la aceasta infracțiune. Claudia Gliga, cât și soțul acesteia s-au abținut de la orice comentariu în momentul ieșirii din Tribunal. La audieri a fost prezentă și fiica acestora, Tabita Gliga, soția edilului din Baia Mare.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data 09 noiembrie 2023, a celor doi inculpați.

„Astăzi, 9 noiembrie, 2023, pe rolul secției penale a Tribunalului Mureș a fost înregistrat dosarul cu nr. 6226/102/2023, respectiv propunerea formulată de Parchetul de pe lângă ÎCCJ, Direcția Națională Anticorupție Cluj, privind arestarea preventivă a două persoane cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de dare de mită și complicitate la dare de mită. Prin încheierea penală cu nr.59/DL pronunțată în dosarul penal nr. 6226/102/2023 judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Mureș a admis propunerea formulată de Parchetul de pe lângă ÎCCJ, DNA Cluj, având ca obiect arestarea preventivă a două persoane, cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de dare de mită prevăzute de art. 290 alin. 1 Cod penal rap. La art. 6 din Legea 1 Cod penal rap. La art. 6 din Legea nr. 78/2000 și a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile începând cu data de 9.11.2023 și până la data de 8.12.2023 inclusiv”, a transmis Președintele Tribunalului Mureș, judecătorul Veronica Szasz.

Ce a declarat avocatul familiei Gliga în urma audierilor

La finalul audierilor, avocatul Vasile Costea a declarat că cei doi clienți ai săi au fost pus sub arestare preventivă timp de 30 de zile, adăugând că nu dorește să ofere prea multe detalii despre ancheta aflată în curs.

„Nu am acceptul familiei să fac comentarii, doar încerc să îmi fac treaba cât și cum pot de bine. Fiecare are argumentele lui, Parchetul le are pe ale sale, apărarea de asemenea, însă eu cred că lucrurile se vor lămurii cu trecerea timpului. Deocamdată a fost vorba doar despre o analiză a probelor aduse împotriva clienților mei și, implicit, despre o propunere de arestare preventivă pe numele acestora. Justiția își va face treaba cu siguranță, până acum, ce vă pot spune este că în urma probelor aduse, ambii au fost arestați preventiv timp de 30 de zile. Orice întrebare se raportează la un probatoriu pe care eu nu pot să îl comentez, momentan, pentru a nu periclita imaginea și siguranța clienților mei”, a declarat avocatul odată cu finalizarea audierilor.

„Este un caz ca oricare alt caz, în care justiția trebuie să își spună cuvântul. Întotdeauna nu ar trebui ca arestarea preventivă să împrumute caracterul de impunere a unei pedepse. Dacă oamenii aceștia au săvârșit vreo faptă, sigur că vor plăti pentru ea, dar în starea preventivă nu se poate vorbi despre o siguranță a săvârșirii a unei fapte ilegale”, a adăugat acesta.

Tabita Gliga, fiica suspecților și soția primarului Cătălin Cherecheș, vizată în același dosar

Prezentă la audieri a fost și Tabita Gliga Cherecheș, fiica mureșenilor Petru și Claudia Gliga și soția primarului băimărean, Cătălin Cherecheș, a fost chemată la audierile în dosarul dării de mită deschis pe numele părinților săi. La finalizarea întâlnirii, femeia a ieșit odată cu avocatul familiei, dar nu a dorit să acorde niciun fel de declarație plecând ulterior în trombă cu mașina.

Potrivit datelor din dosarul de la Tribunalul Mureș, în care s-a decis arestarea soților Gliga, se arată că procurorii DNA Cluj au extins urmărirea penală din dosar în personam și față de soția primarului. „Prin ordonanța (…) din data de 08.11.2023 a DNA – Serviciul teritorial Cluj, s-a dispus extinderea urmăririi penale cu privire la comiterea de către suspecta Denisa Tabita Cherecheș şi suspectul Petru Dorin Gliga, a infracțiunii de complicitate la dare de mită prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 290 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000”, se arată în textul din dosarul de la instanța mureșeană.

Surse judiciare susțin că mureșeanca nu a dat niciun fel de declarație la sediul DNA Cluj, după ce i s-a adus la cunoștință faptul că și ea a fost pusă sub acuzare. Potrivit conversațiilor dintre soacra edilului și mama judecătoarei din Cluj, Tabita ar fi fost cea care ar fi trebuit să transporte banii de la Mureș la Cluj.

Convorbirea dintre Claudia Gliga și mama judecătoarei

Potrivit stenogramelor din dosar, soacra primarului, ar fi discutat cu mam judecătoarei, pe care o cunoștea de mai multă vreme, și căreia i-ar fi promis o sumă de bano pentru a obține o condamnare mai blândă pentru ginerele ei. Astfel, cele două au vorbit codat despre sumele de bani predate, perioade de timp, întâlniri și modul în care mita va fi oferită. În cadrul discuțiilor, Claudia Gliga a menționat-o de mai multe ori pe fiicasa, privind felul în care ea urma să participe la „acțiune”.

Mai jos redăm o parte din discuția celor două femei (Claudia Gliga și mama judecătoarei)

Claudia Gliga: Că urma să mergeți cu „prăjitura” de la mine. Eu mă duc după „prăjitură”, aduc „prăjitura”, să aduc „prăjitura” gata făcută… Nu?

Mama judecătoarei: Păi…

Claudia Gliga: Sau nu-i bine cifra… sau ce?

Mama judecătoarei:Nu știu.

Claudia Gliga: Că nu știu.

Mama judecătoarei: Nici eu. No atunci vorbesc, ne auzim la telefon, vorbesc eu să… Că și eu trebe să merg, că nu pot aici să vorbesc, că Doamne ferește. Și amândouă…?

Claudia Gliga: Îmi spuneți la telefon. Rămâne ”prăjitura” care ai zis sau schimbăm ”prăjitura”. Nu?

Mama judecătoarei: Da. O plătesc pe asta?

Claudia Gliga: Nu. (…neinteligibil…) Și miercuri Tabita să-mi aducă „prăjitura” la Cluj.

Mama judecătoarei: Nu știu. Ne auzim la telefon și hotărâm.

Claudia Gliga: Da ne auzim, da nu înțeleg ce, ce să hotărască…, noi nu am hotărât nimica, acuma tre să hotărâm. Mă sunați dumneavoastră deseară că acuma-i după-masa? Mă sunați dumneavoastră după ce vorbiți?

Mama judecătoarei: Cum…cum să fac?

Claudia Gliga: Păi io nu știu cum să fac… Că io…dacă ziceți io mă duc…Oricum io tre să mă duc să vorbesc.

Mama judecătoarei: No…

Claudia Gliga: Dacă ziceți că ea îi de acord, io mă duc sa rezolv problema.

Mama judecătoarei: No…Io i-am transmis mesaju cum am zis…

Claudia Gliga: Da.

Mama judecătoarei: Cum am vorbit noi la Piață și am zis „io nu aș vinde-o” și o zis „Bine. Da doamna ți-o zis că se revanșează în orice moment”.

Claudia Gliga: Da păi io…am zis așa. Asta o fost ca să nu audă cei din jur. Am făcut așa un semn că cât ii aici tot (cu referire la suma de bani). Când aveți…când aveți (…neinteligibil…) numa să (…neinteligibil…) „adă prăjitura”. Mă și duc. Deseară mă urc în mașină și am plecat. La noapte îs înapoi. Numa să fie rezolvată treaba. Să știu că l-am rezolvat.

Mama judecătoarei: No bun.

Claudia Gliga: Bine. Aștept. Până in 6 sunați-mă, ca să am timp să rezolv. Fac trei ore până acolo.

Judecătoarea și mama acesteia, cele care au sesizat procurorii DNA

Atât magistratul cât și mama acestuia ar fi cele care au sesizat procurorii DNA Cluj cu privire la interferențele cu iz penal ale soacrei lui Cherecheș în problematica soluționării speței de corupție a edilului. În acest context, magistratul vizat de ancheta DNA Cluj în cazul soacrei lui Cherecheș s-a abținut conform legislației actuale aflate în vigoare. Cu toate acestea cererea sa de abținere a fost respinsă de completul desemnat pentru analizarea sa.

Lorena PINTILIE

Foto-video: Diana CĂRBUREAN & Lorena PINTILIE