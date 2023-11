Proiect universitar unic în România, prezentat laborios de prof.univ.dr. Ovidiu Cotoi

Distribuie

În contextul conferinței regionale “Infrastructura de sănătate și finanțarea serviciilor medicale- Dilemă. Provocare. Noua Abordare”, desfășurată azi, 23 noiembrie, începând cu ora 10:00 la Centrul de Evenimente Europa Ballroom, organizată de revista Transilvania Business și cotidianul mureșean Zi de Zi, la care au participat o suită amplă de personalități marcante ale domeniului sănătății din România, prezidiul a avut ocazia de a asculta prezentarea prof. univ. dr. Ovidiu S. Cotoi, un om care a știut să îmbine armonios cunoștințele sanitare teoretice cu aptitudinile administrative, pe care le-a armonizat în cadrul funcției sale de Decan al Facultății de Medicină a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, funcție pe care o exercită începând cu anul 2016.

În cadrul discursului său, profesorul universitar a prezentat unul dintre cele mai importante proiecte actuale ale universității, care se dorește a fi unic la nivel național și chiar internațional, proiect care constă într-un parc universitar amplu, modern, care va încorpora instituții medicale și tehnologice inovatoare. Proiectul este fundamentat pe trei componente-cheie care au fost abordate individual pentru a oferi o înțelegere pe larg a infrastructurii și a obiectivelor vizate. Cele trei componente ale proiectului sunt: Spitalul Universitar „George Emil Palade”, Centrul Integrat de Cercetare în Tehnologii medicale „Med Tech” și Incubatorul Tehnologic de Afaceri.

Infrastructura Spitalului Universitar „George Emil Palade”

În componența spitalului universitar vor intra trei segmente medicale importante, anume: clinical lab, reading lab și virtual hospital, fiecare dintre acestea fiind concepute într-un mod inovator și modern. „Partea aceasta de laborator clinic, nu este doar un laborator, ci un spital propriu-zis. Însă, fiind un concept nou și foarte inovativ, pe lângă aspectele medicale din specialități relevante din medicină și din cadrul universității din Târgu Mureș, aici vom avea foarte multe activități de cercetare și mai ales transfer tehnologic medical. Asta înseamnă că pornim de la intervențiile chirurgicale, tratamente, până la studii clinice. Serviciile oferite sunt foarte diferite, pornim de la secții și clinici de Ortopedie, Ginecologie, Urologie, Neurologie, Chirurgie, Gastroenterologie, Chirurgie ecologică, Cardiologie, Cardiologie intervențională, Imagistică, Imagistică intervențională și servicii de laborator, pornind de la cel de analize medicale, până la cel complex de anatomie patologică, imunologie și de biologie moleculară și genetică, laboratoare de endoscopie și ambulator de specialitate, care va fi practic partea care integrează aceste servicii. Suntem optimiști și dornici de a aduce un program de reproducere umană asistată, inclusiv de a deveni centru de transplant pentru organe solide. Sigur, partea de transplant cardiac va rămâne în cadrul <<Institutului inimii>>. Partea a doua este cea de reading lab care presupune, de fapt, ca toate activitățile medicale care se desfășoară în prima componentă medicală, să fie dublată de partea de studii și de validări prin studii clinice și prin partea de transfer tehnologic. A treia componentă a spitalului este partea de virtual hospital pentru că vorbim foarte mult despre partea de digitalizare și de telemedicină, dar și de inteligență artificială. Aici vom avea echipamente foarte performante, de ultimă generație, începând de la softuri performante și de comunicații. Partea această de telemedicină ne va permite accesul la profesioniști din întreaga lume. Prin acest program vom putea oferi consultanță medicală pacienților noștri și ne vom putea adresate oricărui medic din orice parte a globului”, a explicat acesta referitor la infrastructura spitalului universitar în cadrul prezentării sale.

Med Tech- Centrul integrat de cercetare în tehnologii medicale

Fiind o structură integrată, această instituție este fundamentată pe mai multe subunități care au fost abordate în detaliu de către decanul Facultății de Medicină a UMFST: „Acesta cuprinde mai multe unități sau subunități. Prima dintre acestea se referă la partea de biomateriale și biotehnologii medicale care are ca direcție de dezvoltare biomaterialele, nano-tehnologiile și generarea și extinderea biomoleculelor. Toate aceste lucruri vor fi dublate de partea de inginerie clinică. În cadrul universității noastre, avem un program de inginerie medicală care este deja la al 4-lea sau al 5-lea an de promovare și am constatat că nu este nevoie să faci medicină sau farmacie ca să fi un tehnician în domeniu medical. În universitate, avem un program de informatică și informatică medicală, astfel încât a treia componentă este partea de modelare comportațională și de analiză a datelor care, de asemenea, are ca și axă de dezvoltare analiza biotehnicii în domeniul inteligenței artificiale, științei, datelor și a biostatisticii. Avem o componentă care se numește robotică și microelectronică unde vor fi testate și validate dispozitivele medicale implantabile, începând de la electrofiziologie, circuite integrate specifice. Ultima parte a acestui centru este partea de biomecanică și bioingineria reabilitării”.

Incubatorul tehnologic de afaceri

Ultima componentă a acestei structuri complexe și unicate la nivel național este Incubatorul tehnologic de afaceri. “Noi ne dorim să dezvoltăm și să contribuim atât la start-up-uri cât și spin-off-uri de-a lungul acestui proiect și ne dorim ca toate proiectele noastre să treacă printr-o maturitate tehnologică de la tipul 1 până la tipul 9. Avem cercetători atât de la universitatea noastră, cât și de la universități de prestigiu din țară. În acest moment avem o deschidere și o susținere în orice spital din Europa sau din America de Nord. Un alt element este partea de sprijinire a IMM-urilor și al corporațiilor din domeniu tehnologic și medical și al serviciilor medicale și farmaceutice. Universitatea noastră are o colaborare foarte bună cu diverse firme pe partea de inginerie medicală sau pe partea de inginerie și toate aceste lucruri sunt orientate în jurul ramurii medicale Un proiect foarte important este Centrul UniX, un centru modern și frumos pentru teaching și examinare, în acest spațiu avem laboratoare de realitate virtuală și realitate virtuală augmentată în care atât studenții, cât și rezidenții pot să facă pregătire și simulări”, a conchis Ovidiu Coroi referitor la proiectul parcului universității.

Mădălina ROHAN