Statistica infectărilor cu rujeolă la nivelul județului Mureș, în contextul epidemic actual

Marți, 5 decembrie, Ministerul Sănătății a declarant epidemie de rujeolă la nivel național, această decizie fiind consecința numărului crescând de noi cazuri depistate, precum și a cuantumul îngrijorător de copii internați în secțiile de pediatrie și bol infecțioase. Cauza acestor infectări în masă este aderența precară la programul de vaccinare împotriva acestei boli infecțioase, care se transmite cu ușurință mai ales la copiii nevaccinați, a cărei evoluție netratabilă poate conduce la complicații severe, în cazuri extreme chiar la deces.

Principala măsură adoptată de către Ministerul Sănătății în acest context îngrijorător este inițierea unei campanii de informare a părinților privind importanța vitală a vaccinării în prevenția instalării bolii. Procentual, acoperirea vaccinală cu prima doză, la nivel național, este de 78%, iar cu a doua doză, de 62%.

În ceea ce privește situația statistică a cazurilor de rujeolă depistate la nivelul județului Mureș, am cerut informații de la cea mai competentă persoană în acest sens, directorul executive al Direcției de Sănătate Publică (DSP) Mureș, Iuliu Moldovan: “Până astăzi avem confirmate 629 cazuri, respectiv 0 decese. Primul caz a apărut în luna martie. Astăzi avem în jur de 15-20 cazuri/săptămână. Cazurile sunt la copiii nevaccinați în marea majoritate. Vaccinarea împotriva rujeolei se face astfel: doza 1 la un an și doza 2 la 5 ani. Acoperirea vaccinală în județul Mureș la 1 an este de 80% iar la 5 ani de 65%, valori care se înscriu în media națională. Din martie și până în prezent am făcut 15 campanii de vaccinare suplimentară în comunități vulnerabile, fiind recuperate la vaccinare peste 500 de persoane”.

M.R.