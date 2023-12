FOTO: Colindătorii din Băița primiți cu căldură la Primăria Lunca

Distribuie

Primăria comunei Lunca a răsunat marți, 19 decembrie de colindele aduse de elevii Școlii Gimnaziale din localitatea Băița. Însoțiți de profesoarele Teodora Corina Cotoi și Angela Cotoi, elevii au vestit Nașterea Mântuitorului, la final fiind răsplătiți cum se cuvine de către gazde.

„Am venit cu colindul împreună cu 24 de elevi, în ideea în care am considerat că este important să participe elevi din toate clasele la această activitate. Este prima zi în care, alături de copii am pornit la colindat, și primul popas a fost aici la Primăria Lunca. Vom continua să ducem vestea Nașterii Mântuitorului și în alte locații. Vom colinda la Reghin, la sediul Mobila Dalin, la fabrica de procesarea laptelui Mirdatod, la Kaufland și la Kastamonu. De la aceștia din urmă am obținut o sponsorizare în urmă cu un an. Prin acest gest, prin frumosul colind vrem să le mulțumim tuturor pentru că sunt alături de noi dar mai ales de copilașii noștri. Am încercat să îmbină colindele tradiționale cu cele mai moderne. Copiii sunt foarte entuziasmați atunci când desfășurăm astfel de activități. Avem copii extrem de talentați, unii chiar au făcut canto sau studiază un instrument, cum este cazul Ionuț Marian Cotoi, elev în clasa 8-a la școala noastră, cel care ne însoțește cu saxofonul în locurile unde vestim Nașterea Domnului. Este important pentru acești copii, pe lângă ceea ce învață în familie, să deprindă și la școală ce înseamnă istoria și tradiția poporului român. La școală avem activități legate de 1 Decembrie, 24 ianuarie, Ziua Eroilor. De asemenea, discutăm foarte mult despre tradiții, despre obiceiurile locului și ale altor zone iar copiii sunt foarte interesați și participă cu interes la astfel de activități”, ne-a declarat Teodora Corina Cotoi, coordonatorul Școlii Gimnaziale din Băița.

Teodor Vultur: „Să fim gazdă bună pentru toată lumea”

„Ca în fiecare an, mă bucur să văd colindători atât de frumoși și minunați care ne trec pragul și pe care îi primim cu căldură de fiecare dată. Suntem o primărie modestă, nu ne putem mândri cu un buget foarte mare, dar important e sufletul omului și căldura cu care sunt primiți de fiecare dată când vin la primăria Lunca. Așa îi primim pe toată lumea, indiferent că sunt din Lunca, Frunzeni, Băița, Logig sau Sântu. Asta e menirea noastră, să fim gazdă bună pentru toată lumea, indiferent din ce sat provin”, a precizat Teodor Vultur, primarul comunei Lunca.

Alin ZAHARIE