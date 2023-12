Școala mureșeană. Waldorf Mureș, mai mult decât o școală: „Cu toții suntem o mare familie”

Distribuie

Importanța educației în existența individului a fost de nenumărate ori evaluată, demonstrată și legată în mod direct de traiul zilnic al acestuia. Astfel, rubrica „Școala mureșeană” își propune să creeze un dialog între mureșeni și instituțiile educaționale ale județului, pentru a putea promova această ramură ontologică, vitală. Discutând cu Minodora Ioana Băltățanu, președinte al asociației părinților din alternativa Waldorf, secția română și membru al comitetului de inițiativă care a înființat ceea ce astăzi numim Școala Waldorf Mureș, am realizat o „radiografie” a ceea ce înseamnă școala, aflând, astfel, despre principiile după care-și ghidează întregul corp activitatea – și nu numai.

Un demers progresiv – din 2015 în prezent

Școala Waldorf Mureș şi-a început activitatea din anul școlar 2015-2016, când, la cererea părinţilor, s-au înfiinţat 3 clase în alternativa Waldorf, fiind aprobate în planul de școlarizare al județului Mureș 2 clase pregătitoare cu limbile de predare română și maghiară și o clasă I cu predare în limba maghiară. În fiecare an școlar următor, atât la secția română cât și la secția maghiară s-a mai adăugat câte o generaţie, prin deschiderea unei clase pregătitoare.

În prezent, în cadrul Școlii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu”, funcţionează 10 clase de învățământ primar și 8 clase de nivel gimnazial în alternativa Waldorf, cu predare în limbile maghiară și română şi sunt școlarizați 376 de elevi ai claselor pregătitoare, până în clasa a VIII-a.

Discutând despre buna funcționare a instituției, Minodora Ioana Băltățanu a mărturisit că „secretul” constă „tocmai în multele și diversele evenimente la care participă nu doar elevii și colectivul didactic ci și familiile. Școala Waldorf Mureș este mai mult decât o școală. Este o comunitate, cu toții suntem o mare familie”.

Ființa umană ca întreg, cel mai important principiu didactic

„Cele mai importante dintre principiile acestei pedagogii ar fi abordarea ființei umane ca întreg, adresându-se nu doar intelectului, ci și simțirii și voinței. Accentul se pune pe dezvoltarea armonioasă a copilului în toate aspectele sale: intelectual, emoțional, fizic și spiritual. Pedagogia Waldorf ține cont de dezvoltarea firească a copilului, învățământul fiind adaptat etapelor de dezvoltare ale copilului, concentrându-se pe joc, creație și experiențe practice pentru a susține evoluția sa naturală. De asemenea, în școlile Waldorf, materiile artistice au un rol foarte important; se pune mare accent pe artă, muzică, mișcare și alte forme de expresie creativă ca mijloace de învățare și dezvoltare a potențialului copilului”, a transmis Minodora Ioana Băltățanu.

Totodată, un lucru relevant în cunoașterea principiilor unei școli constă în relația elev-profesor pe care instituția o menține. Astfel, în pedagogia lui Rudolf Steiner, relația se construiește în mod natural și presupune o cunoaștere profundă a elevului. „Profesorii Waldorf își cunosc foarte bine elevii, înțelegându-le nu doar abilitățile academice, ci și caracteristicile individuale, nevoile și provocările cu care aceștia se confruntă în diverse etape ale dezvoltării lor. Elevii au încredere în profesorii lor, leagă o relație profundă cu aceștia și se simt în siguranță să pună întrebări atunci când nu înțeleg ceva sau au nelămuriri”, a explicat președintele asociației părinților din alternativa Waldorf, secția română și membru al comitetului de inițiativă.

Acestui raport se adaugă și implicarea părinților, o relație care, pentru Școala Waldorf Mureș, este una foarte importantă, aceasta construind un mediu favorabil dezvoltării copiilor, deoarece elevii se află în centrul pedagogiei Waldorf, susținuți fiind de adulții din jurul lor: profesorii și părinții. Comunicarea deschisă și încrederea sunt fundamentale în această relație. Cele două se clădesc și se consolidează prin multele evenimente școlare și sărbători, la care părinții se implică și participă de-a lungul fiecărui an școlar, pe lângă întâlnirile lunare ale fiecărei clase, cunoscute ca “Seri cu părinții”.

Relația elev-profesor-părinte dezvoltată prin activități extrașcolare

Pe firul anului școlar, în funcție de perioada și sărbătorile anului, în Școala Waldorf au loc mai multe evenimente și activități extrașcolare, dintre care Minodora Ioana Băltățanu a amintit: Sărbătoarea Epocii, când părinții sunt invitați la ore deschise, Sărbătoarea Recoltei, Jocurile Curajului, Sărbătoarea Lampioanelor, Atelierele și Bazarul de Crăciun, Sărbătoarea Crăciunului, Carnavalul, Atelierele și Bazarul de Paști, Construcția Casei (clasele a III-a), Epoca de Agricultură (clasele a IV-a), Olimpiada Greacă (clasele a V-a), Piesa de teatru (clasele a VIII-a), excursiile și serbările finalului de an școlar. La aceste activități participă, în general, întreaga familie a elevilor, alături de colectivul didactic, format din 38 de învățători și profesori.

„Bazarul de Crăciun”, eveniment despre valori și tradiții

„În totalitatea sa, bazarul de Crăciun în școlile Waldorf este un eveniment care susține valorile și tradițiile, adunând comunitatea într-un spirit de colaborare și bucurie. Bazarul de Crăciun reflectă valorile specifice Waldorf, punând accent pe lucrurile făcute manual, pe creativitate și pe calitatea produselor naturale. În același timp, aduce în prim-plan atmosfera caldă și tradițională a sărbătorilor de iarnă, dar este adesea un eveniment important pentru strângerea de fonduri necesare pentru diferite proiecte sau activități școlare. Aici, părinții, profesorii și comunitatea își pot vinde creațiile, obiecte lucrate cu multă migală, dăruire și pricepere, din materiale naturale sau reciclate. La atelierele premergătoare bazarului, părinții se organizează pe grupe și ateliere de meșteșuguri, unde toți cei prezenți au ocazia de a învăța să creeze diverse obiecte și decorațiuni specifice. Fiecare dintre evenimentele și activitățile în care elevii văd și iau parte la implicarea directă a părinților lor în viața școlară, îi apropie pe copii de școală și le dă acestora sentimentul de apartenență la comunitate, ceea ce duce la aprofundarea relației copii, părinți, dascăli”, a transmis Minodora Ioana Băltățanu.

În cazul instituțiilor educaționale, evaluarea este absolut necesară, mai ales evaluarea elevilor – indivizilor direct implicați și influențați de școală – și părinților. „Având în vedere că organizăm „Bazarul de Crăciun” și „Ziua Porților Deschise” încă din anul 2016, iar feedback-urile și rezultatele au fost pozitive în fiecare an, în acest an am profitat de oportunitatea de a participa cu bazarul nostru și la Târgul de Crăciun organizat în Piața Teatrului. Astfel, în perioada 14-17 decembrie, am ieșit din curtea școlii și am încercat să ne apropiem de comunitatea târgumureșeană, făcându-ne cunoscuți atât prin intermediul produselor expuse, cât și prin discuții cu cei interesați de școala noastră. Reacțiile au fost foarte pozitive, vizitatorii standului nostru fiind încântați de lucrușoarele făurite cu drag și migală de părinții, dascălii și copiii din comunitatea Waldorf, şi ne-am bucurat că trecătorii şi-au manifestat interesul şi aprecierea pentru școala noastră și pedagogia Waldorf. Acest lucru ne confirmă că facem bine ceea ce facem și contribuie la „combustibilul” nostru pentru a duce lucrurile mai departe și a face să crească acest proiect frumos, unic în judeţul nostru”, a adăugat Minodora Ioana Băltățanu.

Nu în ultimul rând, în dialogul meu cu președintele asociației părinților din alternativa Waldorf, secția română și membrul comitetului de inițiativă, m-am axat pe viitorul Școlii Waldorf Mureș, anume planurile instituției ce vizează dezvoltarea acesteia. „Cel mai important plan de viitor al nostru este continuitatea la nivel liceal. Lucrăm la acest proiect de peste 3 ani și ne dorim ca Liceul Waldorf Mureș să devină realitate în cel mai scurt timp posibil, pentru a oferi elevilor noștri șansa de a-și continua studiile în cadrul acestei frumoase pedagogii”, a încheiat Minodora Ioana Băltățanu.

Elevii școlii Waldorf Mureș la Târgul de Crăciun

Alexandra BORDAȘ