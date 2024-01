Portofoliul „Miro”, mai bogat cu două noi produse

Distribuie

Prezentă de peste două decenii pe piață, societatea Prodimpex Monica SRL din municipiul Reghin, producătorul preparatelor din carne sub brandul „Miro” și-a făcut un frumos obicei, acela de a veni în permanență cu ceva nou, care să corespundă cerințelor pieței.

„În ultimii 7-8 ani, în fiecare an am dezvoltat două-trei produse noi. De ce? Fiindcă piața cere tot timpul ceva nou, în contextul în care în ultimii ani s-a schimbat semnificativ obiceiul de consum al oamenilor. S-a trecut foarte mult pe partea de semipreparate, produse care sunt mai ușor de consumat. Astfel, am fost și noi nevoiți să ne adaptăm noilor cerințe, în condițiile în care segmentul tânăr nu mai consumă ca acum 10-15 ani. Anul trecut am început cu produsele „crispy” și aripioare picante, iar pentru acest an dezvoltăm alte două produse, chifteluțe și perișoare”, explică inginerul șef Ovidiu Blaga, responsabil cu producția în cadrul SC Prodimpex Monica SRL.

De ce chifteluțe și perișoare?

„Am observat că chifteluța este un produs tradițional care n-a murit. Se cere în permanență. În cazul perișoarelor, s-ar dori să se folosească cât mai mult, dar care necesită foarte multă manoperă. Atunci noi venim exact pe partea aceasta, de a ușura munca celor care trebuie să pregătească mâncarea. Sunt două produse care se cer, produse cu manoperă foarte mare. Aici venin noi, în sprijinul clientului, pe partea de manoperă, având utilaje specifice acestor două produse, putem ușura enorm de mult munca celor din HoReCa”, spune Ovidiu Blaga.

Rețeta Rețeta este un factor esențial, este de părere Ovidiu Blaga, la fel și ingredientele care dau gustul tradițional specific zonei.

„Rețeta are două părți importante. Materia primă și condimentația. La aceste două produse nu te poți juca când vine vorba de materia primă. Dacă nu e calitatea I, la cele două produse, consumatorul simte orice greșeală. De asemenea, condimentația trebuie să fie specifică zonei. Degeaba facem noi chiftele cu mărar sau leuștean că nu le cumpără nimeni. La noi în zonă se cere pătrunjel, piper, usturoi, acestea fiind și ingredientele pe care le folosim. Pătrunjelul, de exemplu, poate fi de mai multe feluri, printre care și cel uscat. Nu e cazul la noi, la produsele noastre se folosește doar pătrunjelul verde, cel luat din piață. El e cel care dă gustul de chiftea, nu-l poți înlocui cu altceva. Am mers pe aceste rețete clasice, specifice zonei noastre și am dezvoltat trei sortimente de chifteluțe: de porc, vită și pui. Aceste produse noi le pregătim de undeva din prin martie și sperăm ca lansarea acestora să o facem în luna ianuarie. Pentru lanțurile de magazine, chiftelele vor fi în caserolă de 400 de grame, congelate individual, nu vor fi lipite una de alta, iar pentru HoReCa, ele vor fi ambalate la 2 kilograme, de asemenea congelate individual. În ziua în care le producem, le congelăm și atunci ele rămân proaspete până în momentul când cumpărătorul le prepară acasă. Timpii de preparare sunt undeva între 4 și 10 minute, depinde cum sunt preparate. Dacă sunt pregătite în baie de ulei, timpul de preparare este undeva între 4 și 6 minute. Dacă sunt pregătite în cuptor, pentru că există și această posibilitate, timpul de preparare este undeva între 8 și 10 minute. La perișoare avem același mod de ambalare. De asemenea, materia primă este cea care se folosea pe vremuri acasă, orez, carne și tot ce trebuie pentru un produs gustos. Ca mod de preparare, se fierb normal cu legumele, nu au un alt timp de preparare. Ele sunt gramate la dimensiuni destul de mici, tocmai ca să nu dureze foarte mult prepararea lor. O chiftea are undeva între 20 și 35 de grame, iar la perișoare aproximativ la fel, între 25 și 30 de grame. Asta înseamnă un timp rapid de gătire”, declară Ovidiu Blaga.

Rezultat deosebit

Potrivit interlocutorului nostru, rețetele sunt pregătite, urmează să fie definitivată partea de ambalare, după care cele două produse vor fi lansate pe piață atât în marketuri, cât și pe partea de HoReCa, piață care consumă foarte mult astfel de produse. „Dacă te uiți atent, multe din produse au dispărut de pe tradiționalele platoruri. În schimb chiftelele sunt tot acolo. De ce? Pentru că este un produs foarte bun. De aceea vrem să-l producem, de aceea avem toate șansele să-l facem și bun. În caz contrar nu va fi acceptat de către consumatori. Dacă rămâne pe platou, nu ai făcut nimic. Pentru un consumator, greu e până va gusta o dată. După aceea se vor convinge că tot ce am spus noi legat de aceste produse este adevărat. Păstrăm rețeta, punem materii prime de calitate și facem ceva deosebit. Este vorba de produse la care nu există cale de mijloc, ori îl faci bun și gustos, ori nu-l faci. Nu merge că îl faci așa și așa”, a conchis Ovidiu Blaga.

Alin ZAHARIE