Ajutor pentru copiii proveniți din familiile defavorizate din Târgu Mureș

Distribuie

Joi, 18 ianuarie, a avut loc prima întâlnire a Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul Municipiului Târgu Mureș din anul 2024, când s-a efectuat o ședință ordinară pe tema situației copiilor din familiile defavorizate și conceperea unor planuri de servicii integrate pentru aceștia. Consiliul s-a constituit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 382 din 23.11.2023 pentru perioada 2023-2025.

În cadrul întrunirii, membrii structurii comunitare au dezbătut analize ale situațiilor familiilor defavorizate regăsite pe raza municipiului, cu accent pe copiii proveniți din aceste familii care se află în situație de risc. Membrii au căutat soluții pragmatice la aceste probleme sociale care să contribuie la prevenirea, combaterea și diminuarea fenomenului separării copiilor de familie. S-a hotărât că acest obiectiv unanim poate deveni realizabil doar printr-o colaborare eficientă a instituțiilor care oferă servicii sociale, educaționale, de sănătate, precum și cele care pot oferi servicii de prevenție, reabilitare prin terapii. „Fiind o primă întâlnire după modificarea componenței, s-a făcut o prezentare a atribuțiilor și a rolului Consiliului Comunitar Consultativ, apoi o prezentare a noilor atribuții pe care le are Direcția de Asistență Socială în urma schimbării legislației de anul trecut în legea 156 pe 2023 care a venit să completeze legea 272 pe 2004 privind protecția drepturilor copilului, iar apoi am discutat pe cazuri concrete pe care le avem în evidență la acest moment. Avem în jur de 180 de dosare și de cazuri pe care le avem în monitorizare și evaluare. Am discutat pe cazuri concrete, cu accent pe situația copiilor dintr-una din zonele marginalizate de pe Malul Mureșului. Este vorba despre elaborarea unui plan de servicii pentru ei, care urmărește toate componentele: situația școlară, medicală, socială a lor și a familiilor lor. Urmărim implementarea acestor planuri de servicii, acesta este motivul pentru care ne-am întâlnit”, a declarat pentru cotidianul Zi de zi, Andreia Moraru, președinta Direcției de Asistență Socială (DAS) a Municipiului Târgu Mureș.

Mădălina ROHAN

foto: DAS Târgu Mureș