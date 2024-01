Ministrul Agriculturii la Târgu Mureș: „Îmi asum toate revendicările pe care fermierii mi le-au solicitat”

Distribuie

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a declarat, luni, 22 ianuarie, în cadrul unei discuţii cu fermierii la Târgu Mureș, că își dorește să îi sprijine cum și cu ce poate agricultorii din întreaga țară.

„Am răspuns prompt fermierilor din Ardeal, am reacționat imediat ce mi s-a solicitat prezența aici și, bineînțeles, am reacționat imediat pentru a veni și a discuta cu dumneavoastră toate problemele din agricultură. Știu că vă confruntați cu probleme multe și diverse, dar în special există probleme cu finanțările pentru începerea culturilor de primăvară. Am avut deja o întâlnire cu fermierii din zona Bucureștiului care au ieșit în stradă și în urma acestei întâlniri am fost de acord să îmi asum printr-un proces verbal toate revendicările pe care aceștia mi le-au solicitat”, a explicat ministrul Agriculturii, Florin Barbu, la începutul discuției cu fermierii mureșeni.

Sistemul Bugetar pe domeniul agriculturii în 2024

„În primul rând vreau să vă spun că strategia și bugetul Ministerului Agriculturii este pentru pentru prima oară, în România, când are 2% din PIB-ul țării. Sunt foarte mulți bani prinși în bugetul Ministerului Agriculturii pentru anul 2024 și vreau să fac o scurtă prezentare a bugetului, ca toți fermierii să știe ce finanțări au, cum își pot face planul pe anul în curs și, bineînțeles, cu ce putem interveni noi pentru a rezolva problemele din agricultură cu care dumneavoastră vă confruntați”, a plusat ministrul.

În domeniul vegetal, agricultorii vor primi o sumă de 100 de euro pe hectar pentru toate culturile din anul toamna anului 2022. Această ordonanță a fost publicată deja în Monitorul Oficial. În plus, la rectificarea bugetară se vor adăuga încă 100 de euro pe hectar pentru culturile de primăvară. În domeniul zootehniei, crescătorii de vite vor primi 100 de euro pe cap de animal la vaca de carne, iar la vaca de lapte nu s-a putut oferi niciun fel de sprijin pentru că a fost dat deja pe cadrul Ucraina anul precedent. În sectorul suinelor există un sprijin direct de aceeași sumă pe cap de animal, la fel și în sectorul avicol. S-a publicat, după începerea protestelor din întreaga țară, în monitorul oficial, o ordonanță conform căreia se asimilează categoria B de pe permisul de conducere cu TR și TR1, astfel că, oricine deține permisul pe categoria B poate conduce și utilaje agricole pe drumurile publice, a explicat Florin Barbu.

„Trebuie să punem presiune pe Comisia Europeană”

Preşedintele Federaţiei Naţionale PRO AGRO, Ionel Arion, a fost următoarea persoană care a luat cuvântul în fața reprezentanților fermierilor ardeleni. Acesta a vorbit despre presiunea pe care fermierii români trebuie să o exercite asupra Comisiei Europene, o presiune fizică asemeni celei depuse la nivel național.

„Am venit la Târgu Mureș știind că este necesar să avem și dialog în teritoriu. Dacă prin formele asociative se consideră că nu se pot rezolva problemele, poate reușim să rezolvăm astăzi o parte din ele. O parte bună din problemele noastre nu pot fi rezolvate la nivel național, ci avem nevoie de ajutorul Regulamentelor și Directivelor Europene. Știm cu toții că o parte din condiționalitățile în fermele noastre țin de deciszie politică europeană. Indiferent cât de mult efort ați face dumneavoastră, sau noi, să știți că lucrurile se rezolvă la nivel european. Trebuie să fim vigilenți și să punem presiune fizic pe Comisia Europeană. Chiar săptămâna trecută, Comisarul European pe Agricultură a declarat public că este împotriva fermierilor, ori așa ceva este de neconceput. Eu consider că așa cum ne-am făcut auzite problemele la nivel național, așa ar trebui să procedăm și la nivel internațional”, a susținut președintele Federației Naționale PRO AGRO.

Lorena PINTILIE