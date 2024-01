Ministrul Agriculturii: Vom dezvolta un soft prin care unitățile administrativ-teritoriale să declare pășunile concesionate

Distribuie

În cadrul întâlnirii de luni, 22 ianuarie, de la Târgu Mureș, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a declarat că începând cu anul 2025 ministerul va dezvolta un soft prin care unitățile administrativ-teritoriale vor declara contractele de concesiune ale pășunilor, astfel încât să fie evitate situațiile în care orice fel de asociații sau societăți comerciale să încheie mai multe contracte de concesiune pe aceleași animale sau în mai multe localități.

„Haideţi să vă explic cu păşunile din anul 2025, ca să încheiem chestia asta cu păşunile, că sunt probleme de subvenţionare. În anul 2025, Ministerul Agriculturii dezvoltă un soft prin care toate unităţile administrativ-teritoriale trebuie să declare contractele de concesiune. În cazul în care anumite societăţi, anumite asociaţii care au concesiune pe aceleaşi animale în mai multe unităţi administrativ-teritoriale, pentru că în 2-3 săptămâni, nu vă ascund, voi intra în Guvernul României cu act normativ privind încadrarea şi încărcarea cu UVM (Unitate Vită Mare) la păşune, atât la bovine, cât şi la caprine. Pentru că mi s-au adus la cunoştinţă, şi nu mă feresc să spun, foarte multe păşuni concesionate pe care se ia subvenţia pe aceleaşi animale din mai multe unităţi administrativ-teritoriale şi din mai multe judeţe. Şi atunci primăriile vor declara într-un soft toate concesiunile care le au în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale”, a explicat ministrul Agriculturii.

Totodată, Florin Barbu a mai precizat că acolo unde se identifică societăți care au contracte cu mai multe unități administrativ-teritoriale și nu dețin încărcătură de animale pentru a pășuna, contractele de concesiune vor fi reziliate. Toate acestea vor fi verificate printr-un soft reglementat prin Totărâre de Guvern. De asemenea, ministrul a mai susținut că nu se va mai acorda subvenția pe crotali și se va ține cont de vârsta animalelor.

„Se va face o economie destul de mare la bugetul Uniunii Europene, inclusiv în programul naţional strategic. Şi, probabil, acolo pot să mai vin iarăşi cu încă 150 euro, plată directă pe porumb siloz, aşa cum am făcut şi anul acesta, să mutăm banii dintr-o parte în alta, pentru că în ultimii ani s-au luat foarte multe subvenţii şi le ştim cum s-au luat. Nu vreau să mă uit în spate, aşa cum spuneam, eu vreau să reglementez acum. Voi reglementa inclusiv încărcătura UVM pe animale şi, în România, AND şi SCZ nu vor mai lua ovină care are vârsta mai mare de 8 ani, iar la vaca de lapte şi vaca de carne, mai mult de 10. În România, în sectorul ovin sunt 2,8 milioane de capete care au vârsta peste 12 ani! Şi am declarat-o şi o declar în continuare că nu se vor mai lua subvenţii în România pe crotalii, pe care unii le au în geantă”, a susţinut Florin Barbu.

Lorena PINTILIE