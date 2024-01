„Ești bolnav și în concediu medical? PSD și PNL ți-au crescut taxele. Muncești mult și ai un salariu bun? Pregătește-te de un impozit mai mare”

Distribuie

Anul 2024 a început cu discuții despre taxe. Nu în sensul reducerii poverii fiscale, ci se dezbat și chiar adoptă deja taxe noi pentru popor. „Minciuna pesedisto-penelistă cum că nu vom avea taxe noi anul acesta a ținut doar 3 zile. Prima victimă a noilor taxe sunt angajații bolnavi, aflați în concediu medical. Pentru că cei de la guvernare nu au pic de scrupule, angajații în concediu medical vor plăti din februarie 10% CASS pe indemnizația de concediu medical. Practic, este impozit pe impozit, pentru că acea indemnizație vine din ceea ce angajatul a achitat deja la CASS. Nici bolnav nu mai poți să fii în România, că Guvernul îți va băga mâna adânc în buzunar”, declară deputatul USR.

Pe un calcul simplu, angajații aflați în concediu medical nu vor mai primi 75% din salariu ca indemnizație, ci doar 65% pentru zilele de concediu medical. Afectate de creșterea CASS vor fi și mamele în concediu de lăuzie și bolnavii cronici.

„Peste 100.000 de femei care abia au născut vor primi mai puțini bani din cauza acestui duo profund imoral format din Ciucă și Ciolacu. Bugetarii de lux rămân cu salariile neatinse, dar noile mame și bolnavii de cancer vor plăti mai mult la stat. Asta înseamnă să nu ai pic de respect pentru poporul român, cocoșat deja de inflație. Este a doua lovitură pentru sănătatea poporului român, la scurt timp după ce a crescut impozitarea pe alimentele sănătoase și abonamentele de sală. După ce a devenit un lux să mănânci sănătos și să mergi la sală, nici bolnav nu te lasă Ciolacu să fii pe gratis. Dacă își imaginează că așa vor rezolva criza medicilor și asistentelor din toată țara să știți că se înșeală amarnic. Colapsul din sistemul medical poate fi oprit doar prin alocarea unui procent decent din PIB către sănătate, nu prin pasarea costurilor tot către cetățenii contribuabili”, adaugă deputatul USR Adrian Giurgiu.

PSD-PNL pregătesc terenul pentru creșterea taxelor pe muncă

După ce prețurile de la rafturi au crescut în medie cu 18% doar în ianuarie și a intrat în vigoare taxarea la sânge a microîntreprinderilor, următorii pe lista neagră a guvernanților par să fie angajații cu contract de muncă. Creșterea impozitului pe venit nu a avut loc încă doar pentru că premierul Ciolacu așteaptă să treacă alegerile înainte să înfurie oamenii și mai tare.

„Știți de la ce venit începe bogăția în România? Nu de cei 16.000 de lei încasați de Nicolae Ciucă, pensie specială, pe lângă salariul de 38.000 de lei de la Senat. Nici de la cele 16 salarii pe an de câte 10.000 euro ale incompetenților de la ASF, în timp ce prețurile RCA se dublează. Nici de la avioanele de lux cu care călătorește primul turist al țării, Președintele Iohannis. Nu. Bogăția începe atunci când încasezi un salariu de 8.000 de lei, adică un salariu decent, care să-ți permită să trăiești o viață demnă. Și pentru că ești bogat, trebuie să fii impozitat ca atare, cu 30% în loc de 10%. Tu, <<bogatul>>, vei cotiza mai mult la stat din munca ta ca să întreții adevăratul lux din România, al șmecherilor de la stat”, declară deputatul.

Varianta introducerii impozitului progresiv, cu care PSD amenință de mai mulți ani, ar presupune două praguri de taxare, respectiv 10% pentru salariile de până în 8.000 de lei și 30% pentru salariile care depășesc această sumă.

„Precum poate vedea oricine, planul lui Ciolacu nici măcar nu ar ajuta românii cu salarii mici, căci ei vor fi taxați ca până acum. Este un jaf la drumul mare și pe față a celor care mai reușesc să facă un ban prin muncă cinstită în România. Cine să mai lucreze la alb când peste jumătate din salariul său va ajunge în mâinile lui Ciolacu? Sărăcie sau muncă la negru, acestea vor fi alegerile pentru români din 2025 dacă gașca hoților pune iar ghearele pe Guvern. USR a susținut întotdeauna degrevarea aparatului de stat, astfel încât să scadă taxele pe muncă pentru oameni. Un stat suplu și decuplarea de la butoanele puterii a bugetarilor de lux ne-ar permite să punem în aplicare măsura Zero Taxe pe Salariul Minim pentru toți românii care muncesc. 2024 este anul de cotitură în care cetățenii români pot alege între noi taxe sau zero taxe, între socialismul de caviar, care duce România la faliment, sau un pol politic de dreapta dedicat reconstrucției României”, conchide președintele USR Mureș, Adrian Giurgiu.

