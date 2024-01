FOTO – Liderii agriculturii din Transilvania, premiați la Gala Fermierilor PRIA

Distribuie

PRIAevent, sub egidia Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, APIA și AFIR, a organizat, sâmbătă, 27 ianuarie, cea de-a doua ediție a Galei Fermierilor, la Universitatea Sapientia din Târgu Mureș. În cadrul evenimentului, mai mulți fermieri din Ardeal (Mureș, Harghita, Covasna, Cluj, Bistrița Năsăud, Alba, Sibiu și nu numai) au fost premiați pentru efortul, contribuția și munca depusă de-a lungul anului 2023, dar și inovația, diversitatea, seriozitatea, creșterea de care au dat dovadă aceștia de-a lungul anilor.

Organizatorii, și cei care au luat cuvântul, au abordat subiecte de interes pentru comunitatea fermierilor ca de exemplu: măsurile pe care ar trebui să le ia statul pentru bunul mers al lucrurilor în companiile din agricultură, rolul fermierilor în societate, stadiul plăților subvențiilor în acest moment, agricultura de precizie, împăduriri, rolul cooperativelor, asociațiilor și clustelor agricole, dar se vor atinge și subiecte precum medicina veterinară și consultanță agricolă. De asemenea, mai mulți agricultori, fermieri și pomicultori din Ardeal, cu un palmares recunoscut în întreaga țară, au fost premiați cu distincția Pro Agricultura Transilvania. Printre aceștia se numără cercetător ing. Iustina Lobonțiu, cercetător dr. veterinar Mircea Roman, dr. ing. veterinar Miahi Toncean și cercetător horticol dr. Ioan Platon. A urmat apoi premierea mai multor fermieri, agricultori și zootehniști din zona Ardealului, mulțumiri speciale primind și principalii parteneri.

Agricultori, fermieri și cercetători, premiați cu distincția Pro Agricultura

„Trebuie să le mulțumim celor din mediul asociativ, cel academic și cel științific, astfel, am considerat că este necesar să le răsplătim munca depusă de-a lungul a mai multor decenii și să le arătăm recunoștința noastră prin diplome de merit și câte un Premiu Agricultura Transilvania. Vom începe gala de premiere cu un citat care spune așa: „Dintr-o generație dată, foarte puțini oameni simt nevoia că ar trebui împinsă căruța comună, ci nu numai o fracție a omenirii are posibilitatea să facă acest lucru, din cauza circumstanțelor, silinței, perseverenței, sănătpții, din cauza eventualelor conflicte și din cauza altor o mie de condiții. Să faci ceva pentru comunitate nu este obligatoriu, nimeni nu te va critica dacă nu faci, dacă încetezi să faci ceva, dacă obosești, dar niciodată să nu aștepți recunoștință. Trebuie să te gândești și la faptul că, dacă alegi această cale, atunci viața ta va fi o încăierare și un conflict continuu, pentru că nici celor puternici, nici mulțimii nu îi plac performanțele care sunt peste medie. Omul nu vrea să conducă o unitate, și nu pentru recunoștință, ci pentru că simte nevoia acesteia, pentru că este membru al comunității. Pentru că nu îi este indiferent ce va veni odată cu comunitatea în care s-a născut. Tu decizi! Dacă nu faci nimic, nimeni nu va avea ce să reproșeze, dar dacă da (faci ceva) să nu aștepți de la nimeni recunoștință, pentru că nu vei avea de la cine. Dar, dacă comunitatea ta îndrăgită apreciază eforturile tale, atunci este o întâmplare norocoasă, dar nu de la sine înțeleasă”. Vom începe, așadar, prin decernarea diplomelor de merit și Premiilor Agricultura Transilvania”, au fost cuvintele preşedintelui Asociației Agricultorilor Maghiari din România (AAMR) Mureș, Fazakas Miklós, care a deschis gala de premiere din cadrul evenimentului.

Preşedintele Asociației Agricultorilor Maghiari din România (AAMR) Mureș, Fazakas Miklós

Primul fermier de seamă premiat de către PRIA a fost ing. Iustina Lobonțiu. Cu o activitate de peste 60 de ani în domeniul cercetării și dezvoltării agricole, și peste 45 de ani în județul Mureș, ing. Iustina Lobonțiu, cercetător principal Gradul III SCDCB (Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor) Târgu Mureș, a fost caracterizată de colegii săi de breaslă drept o persoană meticuloasă, răbdătoare și cu o dăruință ieșită din comun față de ceea ce face. „Vă mulțumim, și oi fermierii, din suflet pentru munca depusă în favoarea agriculturii, pentru că am beneficiat de experimentele, descoperirile și de munca dumneavoastră”, a felicitat-o Fazakas Miklós. „E firesc să am emoții, dar, cu toate acestea, vreau să vă spun, că lucrez în cercetarea vegetală, în agricultură, de peste 60 de ani. De 45 de ani, întreaga mea activitate de cercetare a fost dedicată pentru a servii agricultura și oamenii din județul Mureș. În tot acest timp, am lucrat cu același elan pentru a slujii agricultura mureșeană și nu numai. Mulțumesc celor care au considerat că activitatea și contribuția mea merită astăzi elogiată și aș dori să le urez, la rândul meu, tuturor celor aflați aici să aibă parte de multe cunoștințe, căci se știe că unde nu este cercetare, nu e progres!”, le-a transmis inginera celor prezenți în sală.

Ing. Iustina Lobonțiu, cercetător principal Gradul III SCDCB (Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor) Târgu Mureș

Dr. Mircea Roman: „Nu putem evolua fără cercetare„

Fostul director Semtest BVN Mureș, cercetător dr. veterinar Mircea Roman, a fost următoarea personalitate in domeniul agricol și zootehnic premiată în cadrul galei. Actualul director al Semtest BVN Mureș, ing. Valer Sician a ținut să aducă numai vorbe de laudă la adresa medicului veterinar care a pus zootehnia mureșeană pe harta întregii țări. „Aș dori să spun că domnul director Mircea Roman, o viață de om, aproape 50 de ani, s-a dedicat unei meserii nobile, creșterii vitelor și a producției de lapte din județ și nu numai. Dumnealui și-a dedicat prima jumătate a vieții ca și coordonator al Stațiunii de Cercetare de la Târgu Mureș și, cea de-a doua parte, ca și director și coordonator al Centrului de colectare de material seminal la bovine, Semtest BVN din Sângeorgiu de Mureș. Semtest BVN Mureș a reușit să depășească limitele județului Mureș, cele ale României și chiar și cele ale Europei cu ajutorul dumnealui”, a precizat, cu mulțumirile de rigoare, actualul director al Semtest BVN Mureș, Valer Sician.

Actual director al Semtest BVN Mureș, Valer Sician

Cu vocea tremurândă, dr. veterinar Mircea Roman a precizat că „a primit prea multe laude”, scoțând la iveală modestia specifică meseriei lui. „Am lucrat 30 de ani la Stațiunea de Cercetare, trecând prin toate treptele științifice și administrative, și, ca să verific dacă am fost bun sau nu în ceea ce am făcut, am mai lucrat cinci ani în consultanță științifică și am constatat că m-am descurcat și în această activitate. Suntem într-un mediu academic și mă bucur că văd colegi din acest domeniu prezenți aici. De ce spun asta? Pentru că nu se poate să evoluăm fără știință, fără cercetare. Ce vă pot sfătui eu, e un „clișeu” pe care cu siguranță l-ați mai auzit, și anume, că orice vreți să realizați veți putea doar prin muncă”, au fost cuvintele dr. veterinar Mircea Roman.

Fostul director Semtest BVN Mureș, cercetător dr. veterinar Mircea Roman

A urmat, plin de emoții, dr. ing. veterinar Miahi Toncean, recompensat la Gala Fermierilor nu numai cu o distincție onorifică Pro Agricultura Transilvania, ci și cu un discurs al decanului Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, prof. dr. Roxana Vidican. „Cuvintele sunt prea puține pentru a spune tot ceea ce a realizat domnul doctor pentru agricultura din țară. Aș vrea doar să spun că dumnealui este dovada vie a faptului că agricultura are nevoie de știință pentru a progresa, așa cum au menționat și antevorbitorii mei. Domnul doctor, prin devotament, prin susținere și implicare în activitatea profesională a reușit să își creeze o imagine demnă de un adevărat om de știință, de un om care poate reprezenta cu ușurință interesele tuturor. Și cred că în aceste momente în care fermierii au nevoi de voci autorizate în orice domeniu, vocea domnului doctor este cea mai bună și ce de care trebuie să ținem cont cu toții, pentru că ani la rând a reprezentat cu succes interesele fermierilor”, au fost cuvintele de laudă adresate de către decanul USAMV către dr. Mihai Toncean.

Decanul USAMV Cluj-Napoca, prof. dr. Roxana Vidican

„Cel mai instruit va fi cel mai bogat”

„Laudele care mi s-au adus nu sunt ale mele sunt ale tuturor celor din generația mea. Ale sutelor, miilor de agronomi, horticultori, zootehniști, veterinari, care au fost, și încă mai sunt, contribuitori la modernizarea și tehnologizarea agriculturii românești. Aș dori să îi rog pe toți cei care slujesc glia strămoșească să aibă în față motto-ul: „cel mai instruit va fi cel mai bogat”, apropo de ce zicea doamna decan Roxana Vidican. Avem nevoie de instruire și de cunoștințe, care, din păcate, în ziua de astăzi sunt precare. Agricultura este șansa națiunii române de a trăi la un nivel mai elevat”, a subliniat dr. Mihai Toncean.

Doctor inginer veterinar Miahi Toncean

Următorul nume care s-a auzit în sala plină de fermieri a fost cel al directorul Staţiunii de Cercetare și Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa, dr. Ioan Platon, un adevărat maestru în dezvoltarea soiurilor noi de pomi fructiferi din România. Acesta a fost așteptat la prezidiu de către directorul executiv al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Centrul Județean Mureș (APIA Mureș), Ovidiu Săvâșcă, care a subliniat faptul că dr. Ioan Platon este nu numai un bun pomicultor, ci și un orator desăvârșit. „Printre personalitățile care ne-au onorat cu prezența astăzi, aici, se află și domnul pomicultor Ioan Platon, chiar dacă nu este din județul Mureș, merită pe deplin menționat printre oamenii de seamă care și-au pus amprenta asupra agriculturii din România. Domnul Platon este un bun orator, tocmai de aceea îl voi lăsa pe dumnealui să continue”, au fost cuvintele lui Ovidiu Săvâșcă.

Director executiv APIA Mureș, Ovidiu Săvâșcă

„Lucrez în pomicultură de 44 de ani din care nouă ani am lucrat în cadrul unei întreprinderi agricole de stat, iar după, Staţiunea de Cercetare și Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa, în cadrul căreia am parcurs toate treptele ierarhice în cariera de cercetător și după, ca și conducător de unitate pentru 25 de ani. Această ramură a agriculturii este, cum îmi place să spun, știință și artă. Știința de a cultiva și arta de a conduce plantele. O problemă care s-a pus de-a lungul timpului a fost că unitățile de cercetare nu au fost ajutate deloc. Cercetarea, la începutul anilor 90 a fost Cenușăreasă. Cu toate acestea, cu muncă multă și dăruință, am reușit să aducem cercetarea pomicolă la adevărata ei valoare”, le-a spus Ioan Platon celor aflați în fața sa.

Directorul Staţiunii de Cercetare și Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa, dr. Ioan Platon

Ulterior, mai mulți fermieri importanți din zona Ardealului au fost premiați de către PRIA pentru munca istovitoare depusă în ultima vreme. Aceștia au fost distinși cu o diplomă de onoare și câteva suprize, printre care și o tombole și vouchere pentru creșterea animalelor, respectiv pentru irigarea plantelor.

Lorena PINTILIE

Foto: Paul VASIU