Luptă strânsă pentru câștigarea Balonului de Aur 2024: Lista favoriților

Lupta pentru câștigarea Balonului de Aur 2024 este mai strânsă ca oricând în ultimii ani. Parcursul din Liga Campionilor și de la EURO 2024 poate soluționa însă multe dintre semnele de întrebare.

Jucători ca Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Erling Haaland și Harry Kane sunt primii favoriți la câștigarea Balonului de Aur 2024. Trofeul va fi acordat în luna octombrie, pe baza evoluțiilor din sezonul 2023/2024.

Cotele la pariuri indică un echilibru cum nu s-a mai văzut în anii precedenți. Asta deoarece mai mulți fotbaliști s-au remarcat prin evoluțiile individuale. Un ușor avantaj la pariuri online îl are Jude Bellingham de la Real Madrid, însă multe se mai pot schimba până la finalul sezonului. Lista favoriților este următoarea:

Jude Bellingham – cota 5.00

Kylian Mbappé – cota 5.50

Erling Haaland – cota 6.00

Harry Kane – cota 7.00

Lionel Messi – cota 10.00

Jude Bellingham impresionează la Real Madrid

Adus de la Borussia Dortmund cu 103 milioane de euro, Jude Bellingham a arătat și o altă față după transferul la Real Madrid. El a impresionat și prin abilitățile sale ofensive și a marcat 14 goluri în acest sezon de La Liga, la care se adaugă 2 reușite în Supercupa Spaniei și 4 în Liga Campionilor.

Bellingham are și avantajul că evoluează într-o echipă capabilă să ajungă în fazele finale din Liga Campionilor și este și titular în naționala Angliei. Un parcurs bun în Liga Campionilor alături de evoluții solide la EURO 2024 îi pot aduce lui Bellingham primul Balon de Aur din carieră.

Kylian Mbappé, un nou sezon solid la PSG

Deși în vară a avut discuții contradictorii cu conducerea clubului și s-a pus problema să plece, Kylian Mbappé a confirmat valoarea pe care o are și este omul numărul unu din atacul lui PSG și după plecările lui Messi și Neymar. A marcat 19 goluri în 17 meciuri din Ligue 1, 5 în 2 partide din Cupa Franței și 3 goluri în Liga Campionilor.

Ca și în cazul lui Bellingham, va conta evoluția lui PSG în Liga Campionilor, dar și parcursul pe care îl va avea la EURO 2024. La Cupa Mondială din Qatar a arătat că este capabil să joace bine indiferent de nivel, iar Mbappé este unul dintre pretendenții la titlul de Balon de Aur.

Erling Haaland își menține ritmul

Chiar dacă în ultima lună a fost accidentat, Erling Haaland are în continuare cifre de top în tricoul lui Manchester City. A dat 14 goluri în 15 partide din acest sezon de Premier League și 5 goluri în 5 partide din Liga Campionilor. Mulți îl consideră adevăratul câștigător al trofeului acordat celui mai bun fotbalist al anului la gala FIFA The Best, pe care în cele din urmă l-a primit Lionel Messi.

Harry Kane, de neoprit la Bayern Munchen

Transferul de la Tottenham la Bayern Munchen i-a priit lui Harry Kane, care a marcat până acum de 22 de ori în 18 meciuri de campionat. Mai are și patru goluri în 6 meciuri din Liga Campionilor, ceea ce îl face pe Kane unul dintre cei mai în formă atacanți din Europa. Este capabil să înscrie din orice situație și mulți consideră că merită să i se încununeze cariera cu un trofeu major.

Mai produce Messi o surpriză?

Messi deține recordul de trofee câștigate, având 8 Baloane de Aur în palmares. Transferul la Inter Miami îl trage însă în jos, în condițiile în care joacă pentru o echipă mai mică și nu poate avea rezultate notabile. La această gală s-au văzut însă numeroase surprize în trecut.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.

Sursa foto: canva.com