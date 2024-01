Jason Derulo va concerta la VIBE Festival

Distribuie

Cântăreţul, compozitorul şi dansatorul american Jason Derulo este capul de afiş al ediţiei din acest an a VIBE Festival de la Târgu Mureş, care va avea loc în perioada 4 – 7 iulie.

Cântărețul și compozitorul de pop și R&B, cu cei 58,1 milioane de urmăritori, nu este numit întâmplător regele TikTok-ului: în prezent el este al patrulea cel mai urmărit bărbat de pe TikTok, iar videoclipurile sale de dans sunt mereu pe val cu cele mai virale melodii din mediul online.

A urcat pe scenă încă de la vârsta de cinci ani și avea doar opt ani când a scris prima sa melodie. La 16 ani colaborase deja cu artiști precum Puff Daddy sau Pitbull. Primul său album a apărut în 2010, iar ulterior a urcat rapid în topuri cu vânzări de peste 250 de milioane de single-uri la nivel mondial și 15 hituri de platină, precum Whatcha Say, Wiggle, Talk Dirty, Want to Want Me, Trumpets, Marry Me, Swalla, Savage Love și Take You Dancing.

Festivalul VIBE va avea loc în acest an între 4 și 7 iulie, pe malul Mureșului, cu participarea celor mai cool artiști din țară și din străinătate. Festivalul se remarcă cu un mix de stiluri muzicale de la pop, hip-hop, rap, trap, techno până la rock, și multe concerte live, care crează o energie unică între artiști și spectatori.

„În șase ani, Festivalul VIBE și-a depășit caracterul de festival studențesc și a devenit unul dintre cele mai mari festivaluri din Transilvania, cu sute de mii de participanți. În perioada următoare, obiectivul nostru este să consolidăm acest statut și să ducem festivalul la un nou nivel”, a declarat Rés Konrád-Gergely, organizatorul principal al festivalului.

Potrivit unui anunț făcut de organizatori, trei formate de bilete au fost deja epuizate, inclusiv biletele Super Early, biletele VIBE Christmas BOX și biletele de 299 de lei, iar în prezent, un abonament costă 369 de lei, care poate fi achiziționat de pe site-ul vibefestival.ro, de la promoteri și de la organizațiile partenere.

