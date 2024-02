VIDEO-FOTOREPORTAJ: Parteneriat al Excelenței, la Simpozionul Tehnic DAFCOCHIM Agro

Distribuie

Tradiționalul Simpozion Tehnic de Primăvară DAFCOCHIM Agro, eveniment la care au participat aproximativ 600 de fermieri transilvăneni, și-a scris marți, 30 ianuarie 2024, un nou capitol de succes.

Simpozionul a avut loc în incinta Centrului de Evenimente RAB din Sângeorgiu de Mureș și a fost organizat de către echipa DAFCOCHIM Agro, parte a Grupului Dafcochim din Târgu Mureș, în parteneriat cu companiile multinaționale Adama România, Azomureș Târgu Mureș, Bayer Crop Science România, Corteva România, FMC Agro România și Summit Agro România.

Întâlnirea dintre principalii fermieri transilvăneni și reprezentanții celor șase companii multinaționale a fost bogată, din nou, în informații valoroase despre utilizarea unor inputuri și tehnologii de ultimă oră din domeniul geneticii și a protecției plantelor, și s-a încheiat cu dorința comună ca parteneriatul în trei – DAFCOCHIM – Companii Multinaționale – Fermieri – să continue înspre binele agriculturii din România.

Colaborare de tip ”win-win”

Lucrările simpozionului au fost deschise și în acest an de către consultantul tehnic al DAFCOCHIM Agro, Dr. Ing. Gheorghe Boțoman, în binecunoscutu-i stil liric, foarte apreciat de către fermieri: ”După cât de bun cuvânt are harul vostru viu,/ Cu iubire de pământ sub văzduhul străveziu,/ Din livadă până-n lan să aveți un an sublim,/ Parteneri și-n noul an cu al nostru DAFCOCHIM”.

”Fiecare partener dintr-o afacere trebuie să câștige, nimeni nu trebuie să piardă”, a afirmat reputatul consultant tehnic al DAFCOCHIM Agro, un promotor cu rezonanță națională al virtuților pe care le dețin produsele de protecție a plantelor distribuite de DAFCOCHIM Agro.

Parteneriat onest, de trei decenii

În mesajul adresat fermierilor transilvăneni, Dr. Ing. Gheorghe Boțoman a transmis cordiale urări de ”La Mulți Ani” echipei companiei DAFCOCHIM, aflată de peste trei decenii într-un onest parteneriat cu fermierii transilvăneni.

”Trebuie să vă spunem că anul trecut firma DAFCOCHIM a împlinit 30 de ani de activitate. Sunt mândru că fac parte din echipa DAFCOCHIM de foarte mulți ani, și la propriu și la figurat, cu sufletul chiar de foarte mulți ani”, a subliniat distinsul consultant tehnic al DAFCOCHIM Agro.

”Dumneavoastră, fermierii, primiți aceste inputuri pentru agricultură la prima mână și cu mare, mare dăruire, pentru că echipa tehnică a Dafcochim încearcă să fie și cât mai operațională. O comandă ajunge în curtea dumneavoastră în 24 de ore, maxim 48 de ore”, a mai punctat Dr. Ing. Gheorghe Boțoman.

Dafcochim Agro, ”furnizor al stabilității în Transilvania”

Administratorul Dafcochim Agro, Liviu Cojoc, a subliniat faptul că după trei decenii de activitate, DAFCOCHIM Agro ”a devenit un pionier în domeniul furnizării de inputuri pentru agricultură”, iar prin extinderea afacerilor și în județele limitrofe din Centrul Transilvaniei ”a adus beneficii unui grup larg de fermieri, acționând ca un furnizor al stabilității în acest areal, fiind un adevărat promotor al viziunii în domeniu, un furnizor avid de inovații, un prestator discret de servicii de formare în domeniul agricol și, totodată, un partener de încredere pentru celelalte două părți ale tripletei – companii multinaționale sau naționale și fermierii transilvăneni.”

”Cu viziune, pasiune și prin muncă susținută, am reușit ca în ziua de astăzi, DAFCOCHIM Agro să fie distribuitor al celor mai mari producători de inputuri pentru sectorul agricol din lume, oferind întreaga gamă de produse pentru protecția plantelor. Avem peste 30 de colaboratori naționali și internaționali în domeniul protecției plantelor, a fertilizanților și a geneticii și mii de fermieri cărora le furnizăm produse inovatoare, de ultima generație. Totodată, acum mai bine de un deceniu, am considerat că nu putem vorbi și lua decizii pe deplin profesionist în agricultură dacă nu suntem implicați mai profund în acest sector strategic al economiei românești, astfel încât am hotărât să investim direct în agricultură, dezvoltând ferma de la Seuca din comuna Gănești, județul Mureș. În paralel, de peste 20 de ani, asigurăm liantul dintre marii furnizori de inputuri din România și fermierii din Centrul Transilvaniei din opt județe diferite, prin organizarea unor simpozioane tehnice, în care sunt prezentate ofertele partenerilor noștri și cele mai inovatoare molecule pe care aceștia le pun la dispoziția fermierilor din România pentru a obține recolte din ce în ce mai valoroase”, a declarat Liviu Cojoc.

Mulțumiri partenerilor

Prezentat de către Dr. Ing. Gheorghe Boțoman ca fiind ”puntea dintre furnizorii de inputuri și fermieri”, Marinel Ștefan, director general al companiei DAFCOCHIM, s-a adresat apoi fermierilor prezenți, cărora le-a urat să aibă parte de recolte cât mai mănoase și sănătoase.

”Vă doresc ”bun venit”, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră. Pentru că suntem la început de an aș dori să vă urez un călduros ”La Mulți Ani”, multă sănătate, recolte bogate și bineînțeles sănătoase, alături de Dafcochim. Pentru că azi ortodocșii sărbătoresc trei nume, Vasile, Ioan și Grigore, urez și celor care poartă acest nume ”La Mulți Ani” și multă sănătate!”, a afirmat Marinel Ștefan.

La finalul simpozionului Radu Fodor, acționar al Grupului DAFCOCHIM, a transmis un sincer ”Mulțumesc” atât reprezentanților companiilor partenere prezente, cât și fermierilor.

”Mulțumesc tuturor companiilor care au fost aici, pentru prezentările lor. De fapt, ați fost în fiecare an lângă noi, așa cum și noi am fost lângă dumneavoastră. În primul rând, vă mulțumesc dumneavoastră, dragi fermieri, pentru că sunteți an de an lângă noi, așa cum de altfel și noi suntem lângă dumneavoastră de foarte mult timp. Vă doresc să aveți un an bun, fără sincope”, au fost cuvintele lui Radu Fodor.

Corteva Agriscience, dedicație pentru inovație și performanță

Corteva Agriscience a venit, la primul Simpozion Tehnic al DAFCOCHIM Agro din acest an, cu o delegație numeroasă. Jean Ionescu, Country Leader, Corteva Agriscience România și Republica Moldova, Maria Cîrjă, Marketing Manager, Corteva Agriscience România, Republica Moldova și Ungaria, Vasile Bodnar, Director Tehnic pe Centrul și nord-vestul României, precum și echipa de promotori ai Corteva din centrul Transilvaniei.

“Încep prin a vă aplauda pe dumneavoastră, pe toți, sunteți niște eroi, rezistați într-o agricultură cu atâtea probleme. Mulțumim încă o dată pentru că sunteți astăzi alături de noi. Dar în primul rând trebuie să mulțumim parteneriatului pe care Corteva l-a dezvoltat în Transilvania împreună cu DAFCOCHIM Agro. Mulțumim, DAFCOCHIM Agro, pentru toți anii petrecuți împreună în sprijinul și în ajutorul agriculturii din Transilvania”, i-a salutat și i-a felicitat Maria Cîrjă, Marketing Manager, Corteva Agriscience România, Republica Moldova și Ungaria, la începutul prezentării atât pe partenerii lor fermierii, cât și pe gazdele simpozionului, specialiștii DAFCOCHIM Agro.

Un colos inovator

Corteva Agriscience s-a născut acum câțiva ani prin fuziunea a trei mai coloși americani DOW, DuPont și Pioneer.

“Corteva este o companie globală, eminamente agricolă, tranzacționată la bursă, ce combină inovația la vârf din industrie, implicarea clienților și execuția operațională pentru a oferi soluții la cele mai mari provocări agricole din lume. Suntem compania lider de piață în vânzările consolidate de semințe și protecția plantelor”, a punctat, pentru Zi de Zi, Jean Ionescu, Country Leader, Corteva Agriscience România și Republica Moldova.

Compania are ca principal deziderat să sprijine fermierii în producția de hrană atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ.

“Obiectivul nostru major este să îmbogățim viața dumneavoastră, a celor care produceți hrană, a celor care consumă și, nu în ultimul rând, să ne gândim la progresul generațiilor viitoare. Fiecare dintre dumneavoastră, fiecare dintre noi astăzi este aici cu gândul la copiii lui, ce putem face ca să le oferim o viață mai bună, să producem hrană mai ieftină și să hrănim cât mai mulți semeni din jurul nostru. Unul dintre obiectivele Corteva Agriscience pe care și le-a impus pe următorii 20 de ani a fost să fie în sprijinul fermierilor. Și noi astăzi considerăm că suntem în sprijinul fermierilor prin investițiile mari pe care le-am făcut în România în ultimii ani și ne putem lăuda cu o investiție de peste 74 de milioane de euro în stația de condiționare semințe din Afumați, stațiunea de cercetare care este cea mai mare din Europa. Și încă o realizare a fost faptul că în 2022 am finalizat stația de condiționare semințe de floarea soarelui în Afumați. Toate aceste investiții sunt realizate pentru un singur scop: să aducem produse mai performante și mai repede pe câmpurile dumneavoastră. Și nu putem face acest lucru decât prin dedicație, prin oameni foarte bine pregătiți și produse de performanță majoră”, a subliniat Maria Cîrjă.

Portofoliu bogat pentru culturile speciale

Managerul de marketing a prezentat apoi portofoliul de produse pe care Corteva îl oferă pentru tratamentele la culturile speciale – viță-de-vie, pomi fructiferi și cultura cartofului.

“La vița de vie putem combate dăunătorii folosind insecticidele Laser și Suvisio. Suvisio este a doua denumire a produsului Coragen pe care Corteva l-a achiziționat de la compania FMC. Din acest an punem pe piață produsul Suvisio, același clorantraniliprol, aceleași omologări, aceleași doze pe hectar”, a punctat Maria Cîrjă.

Pentru combaterea manei, Corteva Agriscience pune la dispoziția fermierilor gama Zorvec.

“Dacă vrem să combatem mana la vița-de-vie, există un produs extraordinar de eficient și sistemic, un fungicid cu o substanță activă care se comercializează sub numele de Zorvec, care poate fi utilizată atât la cultura viței-de-vie, cât și la cartof, la legume sau oriunde avem mană. Produsele care se vând pentru combaterea manei la vița-de-vie se numesc Zorvec Zelavin Bria, este un pachet tehnologic care conține Zorvec și Folpet pentru 5 hectare, și noul produs gata formulat Vinabel care conține Zorvec plus Zoxamid”, a prezentat aceasta.

Pentru combaterea făinării, specialiștii Corteva recomandă gama Talendo.

“Dacă avem nevoie de produse pentru combaterea făinării, atunci apelăm la Talendo și Talendo Extra. O substanță activă pe care o întâlnim în produsul Verben – proquinazid – este substanța de bază în aceste produse pentru combaterea făinării la vița-de-vie și la pomi fructiferi, este cea mai eficientă moleculă pentru combaterea făinării. Bineînțeles, produsul cunoscut de foarte mulți ani – Karathane – a rămas în continuare în portofoliul nostru, un fungicid, de asemenea, pentru combaterea făinării”, a arătat Maria Cîrjă.

La cartof, pentru combaterea dăunătorilor, directorul de marketing al Corteva Agriscience a prezentat insecticidul Laser, cu un spectru foarte larg de acțiune. Acesta combate inclusiv gândacul de Colorado și are certificat de produs ecologic.

În ceea ce privește combaterea manei la cartof poate fi utilizat Zorvec Entecta – Zorvec + amisulbrom, Curzate, cu substanța activă – cimoxanil -, sau dacă cultura este invadată de buruieni – erbicidul Titus -, care poate fi folosit până când planta de cartof nu depășește 10-12 centimetri.

Pentru combaterea făinării la pomi fructiferi, Corteva recomandă fungicidul Fontelis, iar pentru combaterea rapănului – fungicidul Talendo. Pentru combaterea tuturor dăunătorilor, mai puțin afide, este recomandat Delegate, un insecticid cu spectru foarte larg de combatere, care conține ca substanță activă – spinetoram.

Tehnologiile recomandate pentru cultura mare

“Suntem aici pentru a împărtăși cu dumneavoastră cunoștințele noastre, pentru a crește împreună și pentru a pune baza unui viitor mai verde și mai prosper pentru agricultura din centrul țării. Aș dori ca această întâlnire pe care o avem să fie o platformă de schimb de idei și de experiențe pentru a ajuta în a crește succesul și sustenabilitatea fermelor dumneavoastră”, a fost mesajul de început al lui Vasile Bodnar, Director Tehnic pe Centrul și nord-vestul României.

Acesta a prezentat ultimele inovații și tehnologii din portofoliul de produse de protecția plantelor al Corteva Agriscience, dar și din portofoliul de semințe de porumb și floarea soarelui.

„Avem un portofoliu foarte bine structurat, un portofoliu care se pliază pe toate nevoile și pe toate problemele pe care le întâmpinați în cultura de cereale păioase. Fermierii care au reușit să aplice produsul Bizon în toamnă sunt foarte liniștiți pentru că în primăvară nu trebuie să mai să intervină cu un alt erbicid pentru combaterea buruienilor dicotiledonate. Erbicidul Pixxaro Super, un produs inovator care conține trei substanțe active – cea mai performantă moleculă Arylex, cunoscutul fluroxipir și cloquintocet-mexil. Erbicidul combate tot spectrul de buruieni cu frunză lată, anuale și perene. (…) Chiar dacă faceți rotații scurte, puteți folosi Pixxaro Super”, a explicat acesta.

Fungicid complex, cu două substanțe active, o moleculă foarte importantă pentru combaterea făinării, proquinazid, dar și singurul produs care conține cea mai concentrată substanță de prothioconazol într-un produs ready-mix, Verben este cel mai utilizat și cel mai eficace produs utilizat de către cele mai mari companii din țară și, mai ales, din Insula Mare a Brăilei în T1 în cultura de grâu.

Verben combate tot ce înseamnă boli precum făinarea, septorioza, ruginile, pătarea în ochi, sfâșierea frunzelor, arsura frunzelor, iar anul acesta are și omologare pentru combaterea fuzariozei.

Verben prezintă o eficacitate mult mai ridicată față de multe produse din piață, o protecție ridicată, de 3-4 săptămâni, și poate fi aplicat chiar și la temperaturi consecutive timp de 48 de ore de 7 grade, fiind un produs foarte flexibil, care oferă protecție asupra bolilor țintă și în aceste condiții.

Pentru combaterea insectelor dăunătoare la cereale și rapiță, specialistul Corteva a recomandat insecticidul Rapid® 060 CS, care conținegamma cihalotrin.

“Este un insecticid care după aplicare, dacă la 30 minute survin precipitații, nu avem probleme de spălare. Este un insecticid contact ingestie care combate o anumită specie din afide, ploșnițe, cicade etc.”, a explicat Vasile Bodnar.

Portofoliul de hibrizi

Corteva deține peste 33 de hibrizi de porumb în portofoliu, dintre care șase sunt utilizați în fermele din Centrul Transilvaniei cu rezultate foarte bune. Vorbim de hibrizii Pioneer AQUAmax P8834, P9398, P9610, P9889, P9757 P9944 (nou).

“Tehnologia AQUAmax înglobează cele mai importante caracteristici: productivitate, stabilitate și toleranță ridicată la secetă. Hibrizii AQUAmax garantează un spor de producție între 3 și 5%”, a arătat directorul tehnic zona de centru și nord-vest.

Pentru protecția culturii de porumb în postemergență, Corteva deține, în portofoliu, erbicidul Principal® Forte, un erbicid selectiv pentru combaterea în postemergență a buruienilor graminee și buruienilor cu frunză lată, anuale și perene la porumb.

Pentru cultura de floarea soarelui, Vasile Bodnar a recomandat un hibrid semitimpuriu – P64LE162, cea mai potrivită alegere pentru arealul din centrul Transilvaniei.

La finalul prezentării, reprezentantul Corteva a vorbit despre Utrisha N.

“Utrisha N reprezintă inovația portofoliului, un produs mult așteptat, care vine să ne ajute să obținem o doză de azot mai ridicată în plantă, adică producții ridicate. Utrisha N are și certificat biologic, astfel că poate fi utilizat și în cultura biologică și, bineînțeles, tot ce înseamnă cultura mare și culturi speciale”, a arătat Vasile Bodnar.

De altfel, gama de produse biologice a Corteva Agriscience va fi lansată, în 13 martie, la București, a anunțat Maria Cîrjă.

Adama, tehnologii inovatoare pentru fermieri

Compania Adama s-a numărat printre prezențele în cadrul Simpozionului de Primăvară DAFCOCHIM Agro, în frunte cu Gabriela Vila, general manager Adama Agricultural Solutions România și Republica Moldova, Adrian Sâmbotin, director comercial, alături de echipa responabilă cu zona de centru în frunte cu Nicolae Budelecean.

„Adama este una dintre cele mai importante companii producătoare de produse de protecția plantelor cu o experiență de aproape 80 de ani în spate și cu o prezență în peste 150 de țări. Anul acesta compania împlinește 10 ani de când poartă cu mândrie numele de Adama, prilej cu care am lansat un nou concept vizual, un nou concept de comunicare care reflectă mult mai bine ceea ce este Adama. Provocările cu care s-a confruntat industria în ultimii ani, precum și dorința noastră de a veni în întâmpinarea fermierilor cu produse care să contribuie semnificativ la îmbunătățirea profiturilor fermierilor ne-au determinat să pornim pe un drum nou, un nou drum strategic care are în centru patru piloni, excelența în formulare fiind elementul care va modela viitoarele produse Adama. Noua strategie Adama aduce valoare adăugată prin produse noi, inovatoare, prin îmbunătățirea substanțelor active existente și prin reducerea impactului asupra mediului înconjurător, asupra utilizatorilor și asupra consumatorilor finali. Excelența în formulare este principalul nostru obiectiv. De ce este atât de importantă formularea? La aplicarea produselor de protecția plantelor, substanțele active trebuie să străbată o serie de bariere pentru a ajunge la locul țintă. Proporția de substanță activă care ajunge la locul țintă, la locul de acțiune, pe sol, pe plante, în interiorul plantelor sau interiorul dăunătorilor este puternic influențată de o serie de caracteristici cum ar fi driftul, rezistența la spălare, capacitatea de penetrare, mobilitatea în sol și în plante și alți factori. Toți acești factori sunt puternic influențați de tehnologia de formulare, astfel că în absența coformulanților, marea majoritate a substanțelor active nici măcar nu ar ajunge la locul de acțiune”, a precizat Nicolae Budelecean, Director de Vânzări zonal, Centru.

Printre produsele Adama prezentate în cadrul simpozionului se numără cele bazate pe tehnologia inovatoare de formulare Asorbital.

„Este o nouă tehnologie de formulare de la Adama, o tehnologie de formulare patentată care are în compoziție un sistem complex de adjuvant și solvenți, un sistem de formulare care va sta la baza viitoarelor fungicide Adama. Principalele avantaje ale noii tehnologii de formulare, avantaje evidențiate în peste 600 de teste efectuate în ultimii ani în Europa, sunt creșterea eficacității substanțelor active în medie cu 10%, îmbunătățirea absorbției substanțelor active, creșterea mobilității substanțelor active, sporirea rezistenței la spălare și îmbunătățirea protecție de durată împotriva bolilor. Toate acestea în condițiile în care siguranța pentru cultură, pentru utilizatori și pentru mediu sunt de asemenea îmbunătățite”, a precizat reprezentantul Companiei Adama.

Printre produsele din portofoliul Adama prezentate în cadrul simpozionului s-au numărat Leander, Custodia, Concordia, Phoenix, Tomigan XL pentru cereale, Pyxides pentru porumb, Agil, Leopard, Mavrik, Toprex pentru rapiță, precum și Leopard și Saltus pentru floarea soarelui.

Aplicație Adama

„Doresc să vă atrag atenția asupra aplicației Adama. Dacă vă descărcați această aplicație și vă invit să o faceți în telefoanele dumneavoastră, pe lângă faptul că veți avea acces la o serie importante de informații despre produse Adama, veți avea acces și la o serie de instrumente utile în recunoașterea bolilor, dăunătorilor și a buruienilor din culturile dumneavoastră. De asemenea, veți fi beneficiarii și unui program de prognoză și avertizare care are în spate o serie de stații meteo fizice și virtuale răspândite pe întreg teritoriul României. Continuăm campaniile noastre de vouchere prin care răsplătim loialitatea dumneavoastră și încurajăm parteneriatele de durată, singurele care asigură succesul în orice activitate. Din acest an voucherele vor avea un format electronic, unul mai rapid, mai modern și mai blând cu mediu înconjurător. Adama Cash+ este programul nostru de fidelizare, un program hibrid care răsplătește fidelitatea dumneavoastră prin restituirea unei părți din prețul plătit pentru achiziția produselor de protecția plantelor. Pentru aceasta trebuie să intrați pe platforma www.adamacashplus.ro, să vă faceți acolo un cont, să încărcați documentele solicitate. Pe urmă, la fiecare achiziție de produse Adama veți acumula o sumă de bani pe care o puteți folosi, fie cerând restituirea în conturile dumneavoastră, fie transformând în diverse beneficii pe care le descoperiri de asemenea pe platformă”, a spus Nicolae Budelecean.

Bayer Crop Science România, soluții relevante pentru agricultori

Una din companiile care colaborează cu succes cu DAFCOCHIM Agro este Bayer Crop Science România, reprezentată la simpozion de directorul comercial Mihai Gheorghe. Înainte de a prezenta cunoscutele produse ale diviziei Crop Science Bayer, Mihai Gheorghe a vorbit despre problemele de care s-au lovit cultivatorii români în ultima perioadă, oprindu-se asupra unor teme precum schimbările climatice și creșterea populației și, implicit, a cererii de hrană la nivel global.

„Zona aceasta a județului Mureș, și zona centrală a României, este o zonă importantă pentru economia Bayer România. Prezența noastră aici este rezultatul colaborării de lungă durată și a parteneriatului pe care îl avem cu Dafcochim. Lucrăm de foarte mult timp împreună și, astfel, prin intermediul dumnealor am reușit să aducem toate produsele noastre, la timp, în zona dumneavoastră. Deviza noastră este să rămânem cu picioarele pe pământ, dar cu privirea spre viitor. Ceea ce avem de făcut în anul 2024? Ei bine, din păcate, trebuie să producem mai mult cu mai puține resurse, acesta fiind un lucru foarte important de menționat și, de asemenea, trebuie să avem grijă să fim atenți la câteva elemente importante pe care trebuie să le urmărim. Vorbim aici de costuri, disponibilitatea inovației, dar și despre problemele care sunt legate de substanțele disponibile pentru unele culturi în acest moment, reglementările și provocările globale, forța de muncă și, nu în ultimul rând, schimbările climatice”, a explicat Director Comercial al Crop Science Bayer România.

Schimbări climatice și evoluție tehnologică

Reprezentantul Bayer s-a aplecat apoi asupra schimbărilor climatice din ultimii ani, făcând o comparație, statistică, între anii 80 și ultimii cinci ani.

„Dacă e să ne uităm atent la anumite tendințe la nivel global, precum creșterea populației, creșterea cererii de hrană de calitate cu peste 50%, cele două fiind corelate cu faptul că avem o pierdere a potențialului de producție cu 17% cauzat de schimbările climatice și, totodată, scăderea terenului arabil, ne vom putea explica multe cauze care duc la scumpirea în magazine a alimentelor. Un fenomen care a dus la scăderea producției multor fermieri și agricultori din țară este legat de schimbările climatice din ultimii ani. Temperatura a avut o creștere ușoară până în anii 80, după care a crescut din ce în ce în ce mai mult, ajungând ca în 2023 să avem cel mai călduros an din istoria statisticilor meteorologice din România”, a mai prezentat acesta.

Un alt subiect adus în prim-plan de către Mihai Gheorghe a fost cel al omologării produselor de protecția a plantelor, un proces anevoios și rigid, toate acestea din cauza, sau datorită evoluării tehnologiei agricole.

„Astăzi ne aflăm aici să spunem că producem hrană de calitate, hrană cu costuri, și trebuie să știți și dumneavoastră că cel mai reglementat domeniu de activitate este domeniul de fabricare a produselor de protecție a plantelor. Trebuie, de asemenea, să știți că el este supus unei legislații extrem de stricte și din acest motiv suntem absolut siguri că oferim produse de o calitate înaltă. Procesul de omologare al unui produs nou se face foarte meticulos, un proces care durează până la șase ani. Din 1923 până astăzi 750 de substanțe active au fost retrase din utilizare, ceea ce ne demonstrează că standardele la care trebuie să ne ridicăm sunt extrem de înalte. Tehnologia evoluează constant, iar acest lucru se aplică inclusiv în agricultură. Am ajuns să avem utilaje performante, drone, imagini din satelit, toate combinate într-un singur dispozitiv, și anume: Climate Fieldview. Cu acest dispozitiv reușim să interconectăm diferite tipuri de mașinării agricole, pornind de la semănat, până la recoltat, toate acestea putând să le facem în timp real”, a mai precizat Mihai Gheorghe.

Spicuiri din portofoliu

Mihai Gheorghe a vorbit apoi despre produsele companiei Bayer, care pot ameliora, dacă nu chiar soluționa, problemele agricultorilor români din ziua de astăzi. Acesta a început prin a prezenta un nou produs ieșit de curând pe piață, un erbicid cu o rată de succes foarte mare.

„Încep prezentarea mea cu cerealele păioase prin a vă arăta culturile din zona dumneavoastră, care arată exemplar, aș putea spune. Din păcate, în același timp avem și prezența bolilor la plante, de asemenea, întâlnim deja și buruieni în culturile de cereale din toată România, nu doar din regiunea Mureșului. Pentru a controla toate acestea, compania Bayer are o inovație, un produs nou pe care l-a lansat de curând, și anume Incelo, care are două substanțe active, doza lui omologată fiind de 0,2 – 0,33 kilograme/ hectar plus un litru de adjuvant de Biopower. Produsul este absorbit atât radicular cât și foliar și circulă prin sistemul de vase al plantelor. La doza de 0,33 kilograme/ hectar avem o eficacitate foarte bună pe tot ceea ce înseamnă graminee, pornind de la ovăz sălbatic, firuță, coada vulpii și altele, continuând cu promus, care este și ea o buruiană dificil de controlat. Perioada lui de aplicare este cea clasică, în care buruienile sunt în faza mică de dezvoltare și sunt ușor de controlat. Produsul poate fi amestecat cu alte erbicide, însă nu se amestecă niciodată cu uleiuri minerale sau cu îngrăsăminte lichide pe bază de azot. Produsul are o selectivitate foarte bună și este flexibil în aplicare”, a arătat Directorul Comercial al Bayer Crop Science România.

„Programul nostru, și produsele din portofoliul nostru de erbicide pe care îl avem pentru culturile de cereale este extrem de vast, cuprinzând produse, care pot fi folosite încă din toamnă, până la finalul primăverii. Recomandăm aplicarea tratamentului cu RoundUp, înainte de semănat, continuăm cu Complete și celelalte produse marca Bayer care se aplică în primăvară: Atlantis Flex și Incelo. De asemenea, avem pachetele Falcon Pro, pachetul cereale T1 și pachetul Imput”, a adăugat acesta.

Portofoliu impresionant de produse inovatoare dezvoltat de FMC

Echipa Food Machinery and Chemical (FMC) Romania și Republica Moldova a fost reprezentată la Simpozionul Tehnic al DAFCOCHIM Agro de către Vasile Iosif, Country Leader, FMC România și Moldova, Cătălin Viziru, directorul de marketing al companiei, Horia Pop, director regional Transilvania, și de Ionel Vălean Ileasă, reprezentant de vânzări în zona de centru.

În salutul său, Vasile Iosif a remarcat buna colaborare cu echipa DAFCOCHIM Agro, dar a oferit și câteva sfaturi fermierilor prezenți.

“Vreau să mulțumesc echipei DAFCOCHIM Agro, pentru că aici nu vorbim doar despre a face comerț, aici vorbim despre sănătate și cred că trebuie să apreciați sfaturile pe care le primiți din partea lor, acel know-how dacă aveți o cultură bolnavă sau o problemă. Cred că trebuie să fim de acord că noi oamenii, dacă nu suntem sănătoși, nu ne atingem potențialul. Și culturile dvs. dacă nu sunt sănătoase, nu veți avea niciodată satisfacția pe care contați. De aceea, vă rog foarte mult ca, atunci când vă îmbrăcați halatul de „doctor în protecția plantelor”, să aveți grijă ce medicație aplicați.

Nu există neapărat medicamente proaste, există decizii greșite și v-aș ruga ca atunci când aveți o dilemă, să întrebați pe cineva care se pricepe”, a punctat Vasile Iosif la începutul discursului său.

FMC, inovator de top în industrie

Vasile Iosif a subliniat, mai departe, importanța științei și a inovației în viața de zi cu zi, ca un preambul la dezvoltarea de noi molecule în industria de protecția a plantelor.

“Faptul că avem un Iphone în buzunar fiecare dintre noi și este mult mai puternic decât un calculator precum 286 sau 386, faptul că folosim mașini la care strămoșii noștri nici nu au visat, faptul că zburăm cu avionul, ne arată categoric că știința aduce inovația și viața noastră devine mai bună”, a spus Vasile Iosif.

În prezent, numărul produselor fito-sanitare este în scădere, Vasile Iosif subliniind că este o iluzie că acestea ar exista din abundență.

“În Codexul pesticidelor sunt 920 de substanțe active, România folosește 198, iar Uniunea Europeană în jur de 280. Nu vorbesc de produse biologice, ci doar de „medicamente pentru plante”. Și aș vrea să vă rog să încercați ca, de fiecare dată când puneți mâna pe un pesticid, să vă gândiți la medicația pe care o aveți de la farmacie. Este mai mult sau mai puțin același lucru”,consideră acesta.

Unul dintre motivele de reducere a numărului de produse de protecția a plantelor e reprezentat de reglementările dure care guvernează această industrie, iar altul e legat de cheltuielile exorbitante pe care le presupune punerea pe piață a unei noi molecule.

“După industria farmaceutică, industria de protecție a plantelor este cea mai reglementată, pentru durează aproximativ 12 ani ca să aduci un produs nou în piață și o investiție de aproximativ 280 de milioane de dolari. De multe ori, companiile cheltuiesc banii aceștia și nu pot omologa nimic la finalul perioadei. Vă puteți imagina că astăzi mai sunt doar cinci companii care investesc semnificativ în cercetare și inovare”,a explicat Vasile Iosif.

Cu aceste remarci de context, Country Leaderul FMC Romania și Republica Moldova a făcut trecerea spre activitatea de cercetare-dezvoltare din cadrul companiei de origine americană și spre portofoliul impresionant de noi substanțe active la care cercetătorii FMC lucrează.

Compania FMC a preluat cercetarea de la compania DuPont, atunci când companiile DOW și DuPont au fuzionat, deoarece Uniunea Europeană a decis că mai este nevoie pe piață de o companie de cercetare și dezvoltare, pentru a nu avea o situație de oligopol cu jucători prea puțini și prea puternici, ceea ce ar fi influențat în sens negativ procesul de inovare.

“Astfel, FMC a preluat aproape integral personalul din DuPont, inclusiv cercetarea, și sunt mândru să vă spun că astăzi FMC continuă inovația lui DuPont și circa 6% din cifra de afaceri în fiecare an este destinată cercetării, care se realizează în cele 17 centre de cercetare deținute la nivel global. De asemenea, la ora actuală, puține companii pot spune că au atât de multe substanțe noi în dezvoltare precum FMC și anume 35 de substanțe noi, atât sintetice, cât și biologice, cu peste 20 de moduri noi de acțiune. FMC își dorește ca până în 2030 să obțină cel puțin 2 miliarde de dolari vânzări noi din produsele inovative și în jur de 3-3,5 miliarde de dolari până în 2035. Acest rezultat nu poate fi obținut decât dacă venim cu produse care să se potrivească și să răspundă nevoilor dumneavoastră”, a subliniat Vasile Iosif.

Noi produse inovatoare

Printre produsele noi pe care FMC le va pune în piață se numără Isoflex Active care în 2025 va fi lansat în Marea Britanie.

“Britanicii unt norocoși pentru că nu mai sunt în Uniunea Europeană, altfel așteptau până în 2026 pentru omologarea produsului. Este vorba despre un erbicid cu un nou mod de acțiune care va rezolva problemele de rezistență la trei culturi foarte importante – porumb, rapiță și cereale păioase”, l-a prezentat Vasile Iosif.

Un al doilea produs inovator este erbicidul ce va conține substanța activă Tetflupyrolimet.

“Este un produs spectaculos pentru orez, dar l-am văzut în testele companiei realizate la Timișoara anul trecut în cultura de cereale păioase și în cultura de porumb, este un antigramineic foarte bun”, a punctat acesta.

Alte inovații menționate au fost: un Bio-nematocid și un nou aficid.

“Cu siguranță veți avea nevoie de acest aficid pentru că este sistemic, va lucra extraordinar de bine împotriva dăunătorilor și este o generație nouă de substanțe active”, a arătat speakerul FMC.

Vasile Iosif s-a oprit asupra produselor feromonale pe care FMC le dezvoltă, în prezent fiind în pregătire cinci astfel de produse.

“În 1959, un cercetător german descoperea primul feromon pentru Bombyx mori, adică viermele de mătase, iar de atunci se cunosc peste 2.000 de tipuri de feromoni. Compania FMC a achiziționat acum 2 ani de zile o companie specializată în producerea de feromoni. Întotdeauna aceste produse feromonale au fost foarte atent studiate, dar ca să obții un litru de produs feromonal, întregul proces costa aproximativ 10.000 dolari. FMC, prin noua tehnologie pe care a cumpărat-o, obține un litru de produs feromonal cu doar 80 dolari. Astfel că, în curând veți aplica pentru controlul dăunătorilor un tratament cu insecticidul Coragen, iar, ca al doilea tratament, veți folosi un produs feromonal, un produs total “verde”. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dezorientăm adulții, întrerupem acel semnal chimic sexual între femelă și mascul, astfel că cei doi fluturi nu se vor mai întâlni, nu vor copula, deci nu vor procrea, iar în această situație vom avea întotdeauna dăunătorii sub pragul economic de dăunare. Ceea ce va avea consecințe benefice din punct de vedere al protejării mediului și al ușurinței dumneavoastră de a aplica produse feromonale în diferite tehnologii”, a prezentat Vasile Iosif.

Portofoliul FMC pentru România și Moldova

Cătălin Viziru, director de marketing, FMC România și Republica Moldova, a prezentat portofoliul companiei pentru cultura de cereale păioase, de la erbicide care se pot aplica în toamnă, în pre-emergență sau post-emergență timpurie, precum Battle Delta, la Foxtrot sau Fenova Super, pentru controlul ierbii vântului, ovăz sălbatic și alte buruieni graminee din culturile de cereale păioase și o serie întreagă de erbicide care controlează un spectru foarte larg de buruieni cu frunză lată – Omnera, Provalia, Granstar Super, Cameo Max, Laren Pro, două fungicide – Azaka și Zantara, insecticidele Vantex și Nexide și o serie de biostimulatori și fertilizanți foliari precum Seamaxx, Vertex, Bo-La, Foliar Extra, Hi-Phos Turbo și multe alte produse.

Pentru tratamentul culturii de floarea soarelui, specialistul a recomandat erbicidele – Successor Pro sau Koban, Evorelle Express, Express 50 SX sau Targa Max.

Pentru cultura porumbului, unde fermierii trebuie să facă față la trei dăunători problemă, Ostrinia nubilalis, Helicoverpa armigera și Diabrotica virgifera, compania FMC a implementat o aplicație de monitorizare a doi dintre acești dăunători – ARC Farm Intelligence – în urmă cu 5 ani de zile, care monitorizează acești dăunători și îi notifică pe fermieri atunci când există prezență ridicată de dăunători în zonă și trebuie intervenit cu celebrul insecticid din portofoliul FMC – Coragen. Acesta este un insecticid cu spectru larg în combaterea insectelor dăunătoare la măr, prun, cais, piersic, nectarin, viță de vie, cartof, porumb și legume, care este eficient la temperaturi foarte ridicate, de până la 33-34 grade, controlează toate stadiile de dezvoltare – ou, larvă și adult, și poate fi utilizat în managementul integrat al dăunătorilor sau al rezistenței dăunătorilor datorită modului de acțiune diferit și oferă o protecție foarte bună pe o perioadă de timp îndelungată etc.

Alte insecticide din portofoliul FMC sunt Exirel, cu omologare la viță de vie și pomi fructiferi și care a primit în anul 2023 o derogare pentru utilizarea împotriva unor dăunători deosebit de periculoși precum molia verzei (Plutella xylostela), gărgărița tulpinilor de rapiță (Ceuthorrhynchus napi), gândacul lucios al rapiței (Meligethes aeneus) și afide (Aphis spp.) din cultura de rapiță și Nexsuba, pe bază pe spinosad – un insecticid biologic utilizat pentru combaterea dăunătorilor la legume, cartofi, viță de vie, pomi, ce poate fi folosit și la culturile ecologice/organice.

Din portofoliul de biostimulatori, Cătălin Viziru a amintit Accudo, declarat cel mai bun produs la nivel global în 2020 și 2022, un biostimulator microbiologic pentru culturile agricole, cu omologare pentru legumicultură și căpșuni, care poate aduce sporuri de producție de peste 5% la căpșuni, 8% la tomate, 15% la ardei, 22% la castraveți și 26% la salată, dar și Seamac® Rhizo, un biostimulator realizat dinextract de alge marine Ascophyllum nodosum, îmbogăţit cu macroelemente: azot, fosfor, potasiu şi microelemente: bor, cupru, fier, mangan, molibden și zinc. Biostimulantul Seamac Rhizo este omologat la culturile de cereale păioase, porumb, rapiță, cartof, sfecla de zahăr, legume, pomi fructiferi și viță de vie, care ajută plantele să tolereze mai bine factorii de stres abiotici și să-și atingă potențialul genetic. Seamac® Rhizo determină creșterea nivelului hormonilor în plantă, în special citochinine şi auxine, care stimulează metabolismul plantei şi rezistenţa la stres cauzată de îngheţ, temperaturi ridicate şi secetă.

Ionel Vălean Ileasăa vorbit despre portofoliul de erbicide și fertilizanți destinat culturii porumbului. Pentru tratamentele în preemergență și postemergență timpurie a amintit de erbicideleSuccessor TX și Successor PRO, iar pentru aplicarea în postemergență, acesta a prezentat erbicidele Diniro, Starship și Innovate.

Producția Azomureș, la 65% din capacitate

Directorul de Vânzări al combinatului Azomureș pentru România, Robert Fulga, inginer agronom Lajos Vass, și Managerul pentru Clienți pentru Zona Centru, Cristian Anton, au fost cei trei reprezentanți din partea Azomureș la Simpozionul Tehnic de Primăvară DAFCOCHIM Agro.

Despre nivelul de producție la care se află Azomureș a vorbit Robert Fulga.

„Am un mesaj scurt și simplu pentru voi. În primul rând, producem. Am reînceput producția de câteva zile după o pauză de o lună și jumătate. Suntem cam la 65% capacitate în momentul de față. Un singur produs ne lipsește acum din portofoliu, și anume uree granulată, iar în rest avem orice vă doriți dumneavoastră. Al doilea lucru pe care vreau să îl spun este că nu importăm marfă, deoarece a fost și este încă un zvon în piață cum că importăm și ambalăm. Tot ce găsiți astăzi în sacii de Azomureș este marfă produsă de noi. Vă mulțumesc pentru încrederea pe care ne-o acordați, pentru că dacă există consum de îngrășăminte de Azomureș undeva în țara asta, cu siguranță în Centru este cel mai mare. Ne dorim să ne fiți în continuare parteneri și vom face și noi tot ce este mai bine, să avem produse de calitate. Țin să mulțumesc și partenerului Dafcochim, care face multe lucruri atât pentru noi, cât și pentru dumneavostră”, a declarat acesta.

Cea de-a doua parte a prezentării i-a aparținut inginerului agronom Lajos Vass.

„Prezentarea de astăzi este structurată în trei capitole. În prima parte aș vrea să mă rezum la situația din câmp. Dacă vrem să ajutăm fermierii, trebuie să începem să studiem situația curentă sau din câmp, de la fața locului. A doua parte ar fi o scurtă recomandare pe care o putem ridica cu sprijinul dumneavoatră, să soluționăm problemele cauzate de situația curentă. În ultima parte vă voi prezenta o mică noutate. Întrebarea este: ”Cum am încheiat anul agricol precendent?”. Pot spune că recoltele din culturile de toamnă au fost bune, iar cele semănate primăvara sunt satisfăcătoare, aș spune. Am constatat o ușoară scădere de producție. Este foarte interesant că prețul produselor agricole s-a dovedit a fi mult mai mic, decât cel preconizat. În schimb, asta s-a corelat cu creșterea de costuri pe necesarul de aprovizionare”, a declarat acesta.

Condițiile agroclimatice, un impediment

În ceea ce privește începutul anului, condițiile agroclimatice nu au fost prea favorabile, după ce în perioada septembrie-octombrie agricultorii s-au confruntat cu lipsa de precipitații, în lunile următoare acestea fiind în exces.

„Efectul asupra lucrărilor agricole au fost foarte clare. Semănăturile s-au executat în multe locuri cu întârziere. Am văzut și locuri în care nu s-a mai semănat deloc și se trece pe culturile de primăvară. Din punctul nostru de vedere, fertilizările s-au redus. Din motive obiective, în multe cazuri nici măcar nu s-a putut realiza. Dacă aceste fertilizări deficitare s-au întâmplat din motive obiective, putem vedea o scădere de producție cauzată de dezechilibrul nutrițional de 10-15%. Dacă această situație persistă, atunci scăderile de producție induse se pare că se situează între 20-50%. La rapiță situația poate fi exact la fel”, a mai adăugat reprezentantul companiei Azomureș.

Prin intermediul unor experimente realizate în anii precedenți cu fertilizări faziale inovative, s-a apelat la îngrășăminte complexe, cu conținut ridicat de azot, care să vină în completare, în special pe perioada de primăvară, la culturile de toamnă, în cazul în care fertilizările nu s-au putut efectua din diverse motive.

„Este de menționat faptul că acest sortiment este cunoscut de toată lumea, dar se folosea în special pentru fertilizarea de bază. Mulți au spus că au obținut rezultate foarte bune la porumb și floarea soarelui. Noi am testat aceste produse pe o fertilizare de bază acceptabilă și am obținut rezultate. O parte din rezultatele bune se pot pune și pe baza faptului că aceste sortimente au un conținut de oxizi de azot. Am adunat câteva exemple după experimentele făcute în anii precedenți și menționez că toate costurile îngrășămintelor din aceste tabele, cât și prețul produselor folosite sunt aduse la zi și sunt la prețul din ianuarie 2024”, a spus inginerul agronom.

Soluții performante propuse de Summit Agro România

Portofoliul propus fermierilor autohtoni de Summit Agro România, companie înființată în anul 1997, parte a Grupului cu capital japonez Sumi Agro Europe, care la rândul său aparține Grupului Sumitomo Corporation din Japonia, a fost prezentat de către Ing. Bogdan Radu, Director Comercial.

Gratitudine fermierilor

În prezentarea sa, Ing. Bogdan Radu s-a declarat încântat de întâlnirea cu fermierii aflați ”în inima României” și și-a arătat apoi gratitudinea pentru fermierii din întreaga țară.

”Dumneavoastră dați de mâncare acestui neam. Ați dat și în trecut, dați și acum și veți da și în viitor. Într-adevăr, tehnologia avansează, avem inovație, dar dacă nu avem apă și dacă nu mâncăm, nu mai are cine să cumpere acele tehnologii, acele lucruri noi care vin să ne ajute, să ne ușureze viața. Pe lângă faptul că dumneavoastră hrăniți neamul acesta și puteți să hrăniți și alte multe popoare, mai aveți încă o mare responsabilitate, și anume să transmiteți noilor generații dragostea față de Dumnezeu, dragostea față de pământ și față de oameni. De aceea vă încurajez să mergeți mai departe, oricâte provocări vom avea. Prezența dumneavoastră aici împreună cu partenerii noștri de la Dafcochim Agro spune o foarte mare poveste despre dumneavoastră, o poveste de succes, o poveste de loialitate”, a transmis fermierilor directorul comercial al companiei Summit Agro România, care a fost însoțit la eveniment de către Ing. Vasile Pop, Manager AgriTech & Director de Vânzări pentru județele Mureș, Brașov, Covasna, Harghita și Sibiu.

Tradiție de patru secole

În continuare, Ing. Bogdan Radu a făcut o scurtă prezentare companiei pe care o reprezintă. În România, Summit Agro are o activitate de peste 26 de ani în sectorul comerțului cu produse pentru protecția plantelor, fertilizanți, biostimulatori și produse pentru combatere biologică, și reprezintă peste 40 de producători de produse agrochimice.

”Summit Agro este o companie japoneză care în momentul de față face parte dintr-un grup ce înglobează aproximativ 80.000 de angajați și 900 de companii. Dacă ne gândim la Grupul Sumitomo, vă rog să rețineți: acest grup a fost înființat în urmă cu 409 ani. Deci este mai vechi decât Statele Unite ale Americii. Ce spune acest lucru? Sunt multe lucruri pe care noi le putem extrage de aici. Dar foarte importante sunt: continuitate, investiție, loialitate și foarte, foarte multă muncă”, a subliniat directorul comercial al companiei Summit Agro România.

Portofoliu bogat de produse

Femierii prezenți la Simpozionul de Primăvară Dafcochim Agro au făcut apoi cunoștință cu portofoliul de produse al companiei Summit Agro România.

La capitolul erbicide, fermierii au la dispoziție următoarele produse: Arbiter, Barracuda, Click Pro, Click Trio, Lancelot Super și Pledge 50 WP.

”Portofoliul companiei Summit Agro aduce în fața dumneavoastră erbicide pentru controlul buruienilor din cultura de cereale păioase, din cultura porumbului și nu numai”, a explicat Ing. Bogdan Radu.

În privința fungicidelor, Summit Agro România propune următoarele produse: Cyflamid 5 EW, Cupertine Super, Curenox 50, Legado, Protiostar 250 EC, Triumf 40 WG și Zetanil.

În ceea ce privește insecticidele, fermierii au la dispoziție următoarele produse propuse de compania Summit Agro România: Deca 2.5 EC, Mimic, Mospilan 20 SG, Trika Expert, Wizard și Yagos.

Totodată, protofoliul de produse al companiei Summit Agro România mai conține insecto-acaricide (Kanemite SC și Nissorun 10 WP), fertilizanți (Elite, Fertigofol Ultra, StartPhos și Sulfomax Fluid), moluscocide (Optimol), dezinfectanți sol (Nemasol 510) și produse Bio, din gama Seipro (BrasiPro, Kaishi, Kinactiv Fruit, NoFly WP, Shigeki și Taikyu).

”Misiunea Summit Agro România aste aceea de a se integra în agricultura din România și de a pune la dispoziția partenerilor săi soluții performante, produse pentru protecția plantelor, fertilizanți de înaltă calitate, biostimulatori și produse pentru combatere biologică, create în urma unor ample activități de cercetare-dezvoltare de înaltă performanță, dar și servicii de consultanță în asigurarea culturilor, punând accentul pe importanța gestionării riscurilor și asigurarea în fața neprevăzutului”, a conchis Ing. Bogdan Radu.

Noutățile APIA prezentate fermierilor

Prezent la simpozion, Directorul Executiv al APIA Mureș, Ovidiu Săvâșcă, a prezentat câteva din noutățile APIA legate de subvențiile oferite fermierilor.

„În acest moment APIA a autorizat la plată 96% din fermierii care au depus cereri la APIA Mureș. Într-adevăr, avem o plată restantă, PD-04, fosta ecoschemă legată de înverzire. Sper undeva după 15 februarie, cel târziu la debutul lunii martie, să reușim să virăm fermierilor și acei 58 de euro pe hectar. Tot atunci, sunt acele documente care trebuie depuse pentru sprijinul cuplat în sectorul vegetal. După data de 31 martie se pot implementa în sistem și drepturile de plată pentru lucernă, sfeclă, soia și toate culturile care beneficiază de sprijin cuplat în sectorul vegetal. Un alt element de noutate este faptul că începând de astăzi, 30 ianuarie, și până pe 8 martie, așa cum s-a promis de la nivel guvernamental, se acordă acel sprijin de 100 de euro pentru hectarul de culturi înființat în toamna anului 2022, cu promisiunea ministrului Agriculturii ca la rectificare bugetară să se aloce această schemă de sprijin și pentru culturile înființate în primăvara anului 2023. Pentru prima etapă pentru care avem ordonanță de urgență fermierii pot depune cerere la APIA. Mai mult decât atât, o pot face direct la funcționarii care au preluat cererea unică de plată. Aceste cereri sunt într-un format oarecum copy-paste, o cerere destul de ușor de depus, inclusiv online. Vă sfătuiesc să luați legătura cu funcționarii care v-au preluat cererea mică în campania 2023, ca în cel mai scurt timp să puteți depune și de ce nu, să terminăm și controale administrative și să reușim să plătim și aceste scheme de sprijin”, a precizat Ovidiu Săvâșcă.

În așteptarea derogărilor…

Alt subiect atins de Directorul Executiv al APIA Mureș a fost legat de derogările de la standardele de mediu ce vizează rotația culturilor (GAEC 7), precum și condiția de a lăsa o parte din suprafața fermei nelucrată, respectiv pârloagă (GAEC 8).

„Așteptăm cu interes, atât noi cât și fermierii, derogările potențiale pentru Caietul 7 și Caietul 8 care ne dă atât nouă, cât și fermierilor din România și a celor care solicită subvenții la nivelul Uniunii Europene. Se face presiune inclusiv la nivelul Comisiei Europene pentru a obține această derogare. Dacă este nevoie, poate trebuie să ajungem să pichetăm și acolo la nivelul Comisiei Europene, să înțeleagă întâi legiuitorii de la nivelul Bruxelles-ului că este o chestiune care nu duce la prea bune lucruri, dimpotrivă, vorbim de criza alimentară, vorbim de situații în care, pe de altă parte, normele și tot ceea ce înseamnă aceste GAEC-uri care impun fermierilor ca între 5 și până la 9% din terenuri să fie lăsate pârloagă. Sunt niște chestiuni, probleme punctuale, pe care sperăm, bineînțeles, cu presiunea pe care se face de către toți fermierii Uniunii Europene către Comisia Europeană că aceste derogări să treacă”, a menționat Directorul Executiv al APIA Mureș.

Text și foto: Diana CĂRBUREAN, Lorena PINTILIE, Alex TOTH, Ligia VORO, Alin ZAHARIE