UDMR Târgu Mureș, despre bugetul local 2024: „Un buget al grijii și al dezvoltării”

Uniunea Democratică Maghiară din România (UDMR) Târgu Mureș a organizat joi, 8 februarie, o conferință de presă în care s-a discutat despre organizarea bugetului local din municipiul Târgu Mureș pentru anul 2024. În cadrul discuției, președintele UDM Mureș, Kovács Mihály Levente, alături de alți doi consilieri locali, Kelemen Atilla Márton, respectiv, Frunda Csenge, au vorbit despre cheltuielile și veniturile administrației locale din oraș, dar și despre proiectele de infrastructură, cultură, din învățământ și din sistemul medical demarate în trecut și continuate anul acesta, sau care vor demara începând cu anul 2024.

„Vom prezenta poziția organizației municipale a Uniunii Democratice Maghiare din România referitor la bugetul pe anul 2024 a municipiului Târgu Mureș. Acum patru ani, când am preluat conducerea orașului și am câștigat alegerile locale, preluat un oraș care a stagnat mult timp, care a fost blocat în dezvoltare. De aici am pornit, dintr-un punct extrem de jos, am putea spune. Știam că dezavantajul și handicapul pe care acest oraș l-a avut în perioada respectivă, comparativ cu celelalte municipii de reședință, nu se poate schimba de pe o zi pe alta și că tot ceea ce nu a fost făcut timp de două decenii nu se poate recupera într-un mandat de patru ani”, a precizat la începutul conferinței președintele UDMR Târgu Mureș, Kovács Mihály Levente, făcând referire la problemele cu care administrația locală actuală a fost nevoită să se lovească la începutul mandatului.

Kovács Mihály Levente: „Am adus o nouă perspectivă despre cum ar trebui să fie condusă o reședință de județ”

De asemenea, acesta a ținut să precizeze că, din punctul său de vedere, UDMR Târgu Mureș a reușit să estompeze acele probleme și să facă din municipiul Târgu Mureș „un oraș mai grijuliu și mai sensibil”.

„Însă, nu numai din perspectiva dezvoltării am reușit să punem pe un trend ascendent orașul Târgu Mureș, ci, cred eu, că am dat ți un nou curs al orașului și o nouă perspectivă despre cum ar trebui să fie condusă o reședință de județ. Acest lucru s-a văzut, consider eu, având în vedere că nu ne-am concentrat doar pe renovarea drumurilor și a clădirilor, ci avem și o schimbare mare de mentalitate, deoarece, practic acest oraș a devenit mai grijuliu și mai sensibil față de toate păturile sociale care au fost neglijate în anii anteriori”, a mai explicat acesta.

Președintele UDMR Târgu Mureș, Kovács Mihály Levente

Fără doar și poate, președintele UDMR Târgu Mureș a subliniat, cu orice ocazie, ideea că în cei patru ani de conducere, partidul său a reușit să „îmbunătățească sistemul educațional din oraș”, vorbind și despre atenția sporită îndreptată spre domeniul asistenței sociale.

„Prin urmare, caracterul grijului despre care vorbeam fusese, în trecut, neglijat de administrația trecută și din în această perspectivă am reușit să mărim ajutorul financiar atât pentru biserici cât și pentru ONG-urile care lucrează în domeniul asistenței sociale. Am reușit, de asemenea, să dăm bursele neplătite în trecut elevilor care au așteptat mult și bine după ele până la sosirea noastră la conducere și, totodată, am început îmbunătățirea și o investiție majoră în sistemul educației”, a mai subliniat Kovács Mihály Levente.

Consilierul local și președintele Comisiei de Buget, Kelemen Atilla Márton, a detaliat, mai apoi, cheltuielile și veniturile pe care le-a avut și le va avea în continuare orașul Târgu Mureș, explicând potențialele probleme legate de fondul bugetar local și subvențiile mai mici venite din partea Uniunii Europene și din fondul bugetar național.

„Am să vă explic, în mare, cum se compune capitolul de venituri și cel de cheltuieli. Veniturile proprii din taxe și impozite au rămas stabile. Am decis să nu ridicăm aceste taxe deși am fi avut această posibilitate, după cum probabil știți, să mărim cu diferite cifre. Însă, am decis să rămânem stabili dat fiind faptul că oricum este un an destul de complicat. Componenta națională din așa numitele Sume defalcate din impozitul de venit, respectiv, TVA cumulat s-au micșorat destul de mult. Astfel, din București vin mai puțini bani, cu aproximativ 30 de milioane (din sumele defalcate din impozitul de venit) mai puțin. Iar, deși sumele din TVA au crescut puțin, acestea nu au reușit să compenseze pierderile pe care le avem în general. Așadar, banii care ne vin de la București s-au diminuat”, a precizat președintele Comisiei de Buget.

Vom avea parte de foarte puține fonduri europene în anul 2024

Potrivit lui Kelemen Atilla Márton, anul 2024 va fi un an „mai sărac” din punct de vedere al accesării de fonduri europene de către municipiul Târgu Mureș. Însă, scăderea aceasta drastică este cauzată de accesarea unor astfel de fonduri în anul anterior, declară el, fonduri „epuizate” în anul 2023.

„Diferența majoră, însă, constă în subvențiile pe care le primim, și anume finanțările europene. După cum știți foarte bine , aceste proiecte europene au o anumită dinamică, ceea ce înseamnă, că abia după ce proiectul a ajuns la maturitate, adică spre finalul acestuia, vin majoritatea sumelor spre administrațiile locale. Anul 2023 a fost ultimul an în care s-au implementatr mai multe proiecte mari, de genul acesta, ceea ce înseamnă că am avut foarte multe venituri din fonduri europene, iar în anul 2024 vom avea foarte puține. Scăderea în total fiind de aproape 200 de miliaoane în acest sens, singura componentă de subvenție care crește este cea în care sunt implicate proiectele prin PNRR. Acum ce am început și noi demersurile pentru astfel de fonduri. Evident, sunt o serie de proiecte mari, precum centura ocolitoare și altele, care sunt în procesul de dezvoltare și abia în anul următor vom ajunge la gradul de maturitate despre care vă vorbeam înainte”, a specificat Kelemen Atilla Márton.

Președintele Comisiei de Buget, consilier local UDMR Târgu Mureș, Kelemen Atilla Márton

Referitor la cheltuieli, consilierul local a sesizat mai multe probleme cauzate de reducerea semnificativă a cheltuielilor pe unele paliere ale orașului. Pentru a exemplifica, consilierul a vorbit despre schimbările ce trebuie făcute în cadrul Grădinii Zoologice, dar pentru care nu a existat buget.

„Ideea de bază, în ciuda problemelor cu veniturile, a fost să ne menținem pe o traiectorie pozitivă și să nu abandonăm inițiativele pozitive din anii anteriori. Astfel, am reușit să menținem această pozitivitate la o serie de componente majore bugetare pe care le considerăm importante, cum ar fi salubritatea, învățământul, cultura, infrastructura etc. Referitor la probleme în dezvoltarea bugetului, de exemplu din bugetul pentru reparații a trebuit să reducem semnificativ și aici mă refer la eventualele renovări și reparații ale instituțiilor subordonate administrației locale. De exemplu, la Grădina Zoologică, unde am investit extrem de mult în repararea infrastructurii existente în anii precedenți, anul acesta am tăiat mult din bugetul lor. Iar, din păcate, dacă până în primăvară nu rezolvăm aceste componente, cu siguranță vom avea limitări serioase ale vizitatorilor. Tot aici, avem probleme și în cadrul resurselor umane, unde nu am reușit să rezolvăm problemele cu numărul angajaților, iar asta ne pune în imposibilitatea de a oferi servicii de calitate. Urmează, totuși, ca prevederile bugetare în acest sens să le rectificăm în cursul anului, după alegeri. Eu zic că totuși, am reușit să alocăm, în ședința despre bugetul anului 2024, resurse financiare pentru majoritatea, dacă nu chiar toate, problemelor identificate”, a mai menționat consilierul local la finalul explicațiilor sale.

Frunda Csenge: „Un buget al grijii și al dezvoltării”

De asemenea, consilierul local Frunda Csenge a menționat, printre altele, sumele ce vor fi cheltuite începând cu anul 2024 în diverse domenii de interes pentru târgumureșeni. Principalul punct „bifat” pe listă fiind bugetarea învățământului local.

„Așa cum a prezentat și domnul președinte Covaci, bugetul de anul acesta este al grijii și al dezvoltării. Așa cum am promis în 2020 vom cheltui toate sumele posibile pentru a ne asigura că locuitorii din Târgu Mureș se simt bine și în siguranță. Ca urmare, în bugetul din acest an vom cheltui aproape 50 de milioane de lei pentru școlile noastre. Și fără să exagerez, pot spune că toate școlile din oraș beneficiază de lucrări de îmbunătățire, fie că este vorba de digitalizare (achiziții de table inteligente sau dezvoltarea rețelei de internet) sau achiziție de mobilier, fie că este vorba despre achiziții structuale cum ar fi înlocuirea acoperișului sau extinderea clădirilor. În acest ciclu de 4 ani, am cheltuit mai mult decât în ultimii 20 de ani la un loc”, a specificat consilierul local.

Consilier local UDMR Târgu Mureș, Frunda Csenge

„În acest an am alocat 78 de milioane pentru renovarea a 33 de blocuri de locuințe , asta înseamnă 1342 de apartamente. Mai mult de atât, am alocat sume, spun eu mari, pentru investiții pe domeniul public: 56 de milioane de lei pentru parcarea subterană din spatele Hotelului Park, 67-47 de milioane de lei pentru parcările supraetajate de pe străzile Hațeg, respectiv Ceahlău, în plus, continuăm să renovăm străzile din cinci cartiere din oraș precum Dâmbul Pietros, Cornișa și Ady Endre. Vom începe, de asemenea, renovarea străzilor din Cartierul Tudor și Unirii”, a mai explicat aceasta.

Frunda Csenge a revenit, în final, la un sibiect destul de discutat și dezbătut în ultima vreme de târgumureșeni, și anume, flota de autobuze electrice achiziționată în trecut și pusă doar acum în funcțiune. Totodată, nu a uitat să menționeze detalii despre noua linie dedicată transportului public din oraș, linie care va merge până în zonele limitrofe ale municipiului.

„În ultimii doi ani, după cum știți deja, au ajuns 126 de autobuze noi electrice, hibride, dar și diesel, înlocuindu-le pe acestea cu cele din flota veche, autobuzele care au luct foc în mijlocul străzii, și nu ne oprim aici. Stațiile de autobuze continuă să fie reînoite, suplimentăm inclusiv liniile de autobuz pentru a reduce numărul de autovehicule care circulă în oraș, iar din primăvară vom implementa sistemul de E-ticketing (cumpărare digitalizată de bilete). Până la sfârșitul verii vom conecta localitățiile limitrofe cu municipalitatea și prin acest lucru încercăm să rezolvăm problema cetățenilor care nu locuiesc în oraș. S-a construit o linie separată pentru transportul în comun va fluidiza și mai mult traficul din municipiul. Continuăm să sprijinim inclusiv elevii mureșeni, cu o sumă de 50 milioane de lei destinată burselor școlare, 153 de mii de lei destinați Premiilor Excelsior. Pentru diversele cheltuieli legate de asistența socială, am alocat 63 de milioane de lei, o sumă cu 50% față de acum patru ani. Pentru cultură, domeniul sportiv, dar și cel religios, bugetul se ridică la aproape 25 de milioane de lei și astfel reușim ca târgumureșenii să aibă parte de evenimente de înaltă calitate”, a încheiat Frunda Csenge conferința de presă.

Lorena PINTILIE