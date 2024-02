Buget favorabil investițiilor pentru Deda

Distribuie

Joi, 8 februarie 2024, este data în care bugetul pe anul 2024 al comunei Deda a fost votat de către Consiliul Local, unul favorabil dezvoltării comunei Deda, după cum afirmă Lucreția Cadar, primarul localității.

„Valoarea totală a bugetului comunei Deda pentru acest an este de 31.863.000 de lei, din care peste 20 de milioane reprezintă partea de dezvoltare. Pot spune că Deda are un buget promițător pentru acest an”, a spus primarul comunei Deda.

Investițiile la nivelul comunei Deda continuă și în 2024, la care se adaugă altele noi ce vor deveni certitudine grație bugetului aprobat. „Am încheiat anul 2023 cu un plus financiar, respectiv cu suma de 850.000 de lei, bani pe care îi vom utiliza numai pentru dezvoltare și pentru investiții, în mod deosebit pentru terminarea lucrărilor la canalizarea în localitatea Bistra Mureșului. Am încheiat un an 2023 cu rezultate bune, cu investiții realizate, dispensarul medical de la Deda, lucrare terminată în valoare de 15 milioane de lei, căminul la Bistra Mureșului care s-a dat în funcțiune la finele anului trecut, lucrare a cărui valoare este de 19 milioane de lei. Pentru anul 2024 avem în plan alte noi și importante investiții, asfaltări de drumuri unde am alocat 500.000 de lei, realizarea unei remize de pompieri cu o valoare de 400.000 de lei. Avem, de asemenea, achiziționarea unei autospeciale pentru pompieri pe fonduri europene, unde contribuția proprie este de 50.000 de euro. Este o investiție de primă necesitate, deoarece asigurăm servicii tuturor comunelor din apropiere având și pompierii militari ai punctului de lucru de la Detașamentul de Pompierii Reghin”, a explicat primarul Lucreția Cadar.

Listă generoasă de investiții

Lista proiectelor ce urmează a fi implementare este extrem de generosă, cu un total de 22 de proiecte menite să ridice nivelul de trai al comunei etalon a Văii Mureșului Superior. „Avem cuprins în bugetul pe acest an realizarea prin PNRR a mai multor obiective importante, modernizarea Centrului medico-social din Deda, modernizarea și eficientizarea energetică a căminelor de la Filea și Pietriș. Vorbim aici de panouri fotovoltaice, partea de izolație și încălzire, la care se adaugă dotările necesare pentru cele două cămine. Mai avem un proiect a cărui valoare este de 19 milioane de lei, care are în vedere modernizarea și reabilitarea întregului Liceu Tehnologic ”Vasile Netea”, inclusiv o mansardare. Tot la acest capitol al educației, avem aprobată o creșă cu 110 locuri, așteptăm doar startul pentru începerea lucrărilor la această investiție. Sunt doat câteva astfel de creșe aprobate de la Guvern în județul Mureș. Va fi un obiectiv foarte important, așa cum se prezintă și Grădinița cu Program Prelungit din Deda, cu solicitări cărora nu le putem face față”, a menționat Lucreția Cadar.

Proiecte pe termen lung

Nu putem trece cu vederea și investițiilor pe termen lung care vor face din Deda un pol important al dezvoltării pe Valea Mureșului Superior. „Pe PNRR avem o pistă de biciclete, suntem în fază finală cu PUZ-ul și cu măsurătorile topo de pe Valea Bistrei care vor fi finalizate, dând astfel posibilitatea începerii lucrărilor la viitoarea stațiune turistică de interes local pe Valea Bistrei. Avem proiecte pe GAL care vor deservi și partea de turism, tot în sensul dezvoltării zonei, pentru agropensiuni sau pensiuni. Un lucru demn de menționat este aducerea gazului pentru Deda și pentru alte patru comune de pe Valea Mureșului Superior, Rușii Munți, Aluniș, Brâncovenești și Vătava. Săptămâna viitoare avem convocată o ședință a celor cinci primării în vederea stabilirii folosirii celor 44 de milioane de lei care ne-au fost alocate prin fondul de investiții „Anghel Saligny” pentru introducerea gazului. Lucrările la acest important proiect vor începe în acest an”, a precizat Lucreția Cadar.

Speranțe pentru un nou mandat de primar

„Îmi doresc sănătate și o nouă candidatură pentru funcția de primar având în vedere eforturile și realizările obținute împreună cu colectivul meu din Primăria Deda, cu care am muncit la realizarea a numeroase proiecte. Îmi doresc să avem o reușită în continuitatea acestor proiecte și în dezvoltarea comunității din Deda. Am avut întotdeauna alături colegii mei la realizarea acestor proiecte, ceea ce a semnat muncă pentru implementarea proiectelor. Împreună cu ei și cu cetățenii comunei îmi doresc ca în iunie 2024 să câștigăm un nou mandat pentru realizarea obiectivelor de investiții care ni le-am propus. Sunt 22 de proiecte pe fonduri europene, lucru care trebuie să dea de gândit, de aceea spun că trebuie să fie oameni care să știe ce au de făcut, oameni care au experiență în administrație. Consider că din acest punct de vedere este necesară continuitate. De altfel, schimbarea despre care se tot vorbește eu am adus-o în comuna Deda în 2004, în momentul în care am devenit primar al comunei. Se vede cu ochiul liber ce este Deda acum și ceea ce a fost acum 20 de ani”, a conchis primarul Lucreția Cadar.

Alin ZAHARIE