Stima de sine scăzută, dușmanul sănătății mintale?! Aflați cum o puteți crește Distribuie Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), în colaborare cu Centrul Național de Supraveghere a Bolilor Netransmisibile, a demarat o campanie de conștientizare cu privire la importanța vitală a stimei de sine în viața adolescentină, în contextul în care luna februarie a anului 2024 este dedicată prevenirii depresiei și a tulburărilor de anxietate în rândul populației infantile. Ce este stima de sine?

Stima de sine este percepția și evaluarea pe care o avem despre propria noastră valoare, competență și importanță. Ea influențează modul în care ne percepem pe noi înșine, cum ne comportăm și cum interacționăm cu ceilalți. O stima de sine sănătoasă înseamnă să ne simțim bine în propria piele, să avem încredere în abilitățile noastre și să ne respectăm pe noi înșine, în timp ce o stima de sine scăzută poate duce la insecuritate, anxietate și probleme în relațiile interpersonale. Stima de sine poate fi influențată de o varietate de factori, inclusiv experiențele din copilărie, relațiile cu părinții și alți membri ai familiei, succesul sau eșecul în diferite domenii ale vieții, feedback-ul din partea celor din jur, precum și comparația cu alții. Stima de sine influențează toate aspectele vieții noastre, inclusiv relațiile personale și profesionale, succesul în carieră, sănătatea mentală și fizică, precum și nivelul de fericire și satisfacție generală în viață. Cum ne putem construi stima de sine? În cadrul campaniei de informare, INSP a emis o prezentare care să constituie un sprijin auxiliar pentru adolescenții care se confruntă cu o stimă de sine scăzută. Astfel, în cadrul prezentării sunt amintite o serie de modalități care pot contribui la consolidarea stimei de sine, anume: autocunoașterea- identificarea punctelor forte sau a celor slabe ale propriei persoane; asumarea calitățiilor și ale realizăriilor individuale; setarea de obiective realiste, realizabile; evitarea comparării cu alte persoane; dezvoltarea pasiunilor și a intereselor; renunțarea la relațiile toxice; renunțarea la vicii sau obiceiuri nesănătoase; comunicarea deschisă cu cei din jur; amabilitate și deschidere către colectivitate; urmarea unui stil de viață sănătos; gândirea pozitivă; acceptarea eșecului etc… Stima de sine VS egocentrism O stimă de sine exagerată poate fi nocivă totuși. De ce?! Căci poate deveni narcisistă sau egocentrică. Egocentrismul este caracterizat de o preocupare excesivă față de sine, în detrimentul altora. O persoană egocentrică este adesea prea concentrată pe propriile nevoi, dorințe și realizări, ignorând sau neglijând perspectivele și sentimentele celor din jur. Egocentrismul poate duce la lipsă de empatie, lipsă de considerație față de ceilalți și la comportamente egoiste sau manipulative în relațiile interpersonale. Este recomandat să n iubim pe noi înșine, dar această iubire să nu umbrească iubirea față de ceilalți. Mădălina ROHAN Sursa foto: Freepik

