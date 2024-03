FOTOREPORTAJ: ”Gala Aniversară Zi de Zi 20 de ani” în peste 250 de imagini

Distribuie

Cotidianul mureșean Zi de Zi și-a sărbătorit cele două decenii de activitate în cadrul unui eveniment special, intitulat ”Gala Aniversară Zi de Zi 20 de ani”. A fost o seară a amintirilor, dar, în același timp, o bună platformă de a anunța dezvoltarea unei noi direcții media în viața cotidianului – ”Zi de Zi Live”, o televiziune online.

Sărbătoarea Zi de Zi, publicație care are ca motto ”O parte din viața ta” a avut loc joi, 14 martie, în eleganta locație a Centrului de Evenimente RAB din Sângeorgiu de Mureș, în prezența a aproximativ 400 de invitați.

La intrare, invitații au putut admira un aranjament din flori minunat, un 20 floral, realizat de mâinile îndemânatice ale doamnelor de la Florăria Magnolia din Târgu Mureș.

4.651 de ediții printate, în două decenii

Primul număr al celui mai influent cotidian mureșean a văzut lumina tiparului la data de 16 martie 2004, iar de atunci și până în prezent echipa redacțională a Zi de Zi a pregătit nu mai puțin de 4.651 de ediții. Astăzi, Zi de Zi apare în ediție printată de cinci ori săptămânal, de luni până vineri, într-un format de 12 pagini care cuprinde informații din domenii variate, de la Politică și Administrație la Educație și Cultură, de la Economic și Sănătate la Sport, Social, Agricultură și Eveniment.

Ediție specială, oferită invitaților

O serie de ediții speciale și suplimente completează gama largă de informații și analize pe care Zi de Zi le aduce, periodic, în fața cititorilor. Una dintre acestea a fost chiar ediția cu numărul 4.651, de joi, 14 martie, intitulată ”Ediție aniversară 20 de ani”, de 16 pagini full color, care a fost oferită cadou participanților la gală.

Prezență activă în mediul online

Ediția online a ziarului, www.zi-de-zi.ro, are 273.000 de vizitatori unici în luna februarie 2024, respectiv 886.000 de afișări în cele 29 de zile ale lunii februarie. Pagina Facebook Zi de Zi este urmărită de 39.000 de cititori, iar aparițiile Zi de Zi pe rețelele de socializare sunt completate de Instagram, YouTube și Linkedin.

Aplauze echipei Zi de Zi

”Gala Aniversară Zi de Zi 20 de ani” a debutat cu un moment emoționant, în care prezentatoarea evenimentului, Alexandra Cotoi, realizatoare la postul de televiziune Ardeal TV, a invitat în scenă actuala echipă a ziarului: Ioana Turc, Diana Cărburean, Lorena Pintilie, Mădălina Rohan, Adrian Murariu, Alexandra Bordaș, Gabriela Zogorean, Csiszer Ferenc, Ionuț Țîrdea, Baróti Eszter, Laura Pop, Valentin Covaciu, Cristina Johnson, Görög László, Ștefan Brumar, Gabriela Belean, Nicolae Pop, Ionel Albu, Răzvan Matei, Veres Emo, Ionuț Oprea, Amalia Vasilescu, Alin Zaharie, Anamaria Grama, Ligia Voro, Marius Morar, Alex Toth, Florin Marcel Sandor, Sidonia Grama și Aurelian Grama.

Totodată, Daniel Gliga, fondatorul Ardeal TV, i-a înmânat fondatorului Zi de Zi, Aurelian Grama, un tablou cu fotografii din istoria Zi de Zi, o amintire superbă pusă în ramă.

Momentul fondatorului

Prezentarea echipei Zi de Zi a fost completată apoi cu câteva mesaje transmise de câțiva dintre ”veteranii” ziarului.

Cei patru reprezentanți ai ziarului invitați să susțină discursuri au transmis mulțumiri cordiale și sincere foștilor și actualilor colegi, partenerilor, colaboratorilor instituționali și, nu în ultimul rând, cititorilor care au creat, în cei 20 de ani de existență, o frumoasă comunitate Zi de Zi.

“Mi-am notat, emoționat, astăzi, câteva rânduri. Vă doresc să fie o aniversare memorabilă. Vă anunțăm că noi continuăm cu ziarul print, deci puteți să-l căutați la chioșcuri sau să vă abonați sau în rețelele InMedio. Vom acorda, important, totuși, maximă noilor tendințe pe site, pe Facebook, pe Instagram, pe LinkedIn, pe YouTube, pe Trends, pe ce or mai inventa oamenii care dețin platformele sociale”, a afirmat Aurelian Grama, director fondator.

Nu în ultimul rând, directorul fondator al ziarului a făcut un anunț important pentru direcția în care se îndreaptă Zi de Zi: ediția printată se va ”încăpățâna” să apară în continuare pe piață întregind astfel ediția online, activă șapte zile din șapte, iar în viitorul apropiat va fi lansat un nou produs media, studioul ”Zi de Zi Live”, locul de unde vor fi transmise emisiuni pe diverse teme de interes.

Totodată, participanții la gală au aflat despre un alt moment… de gală petrecut cu o zi mai devreme, în incinta Palatului Culturii din Târgu Mureș, unde echipa cotidianului Zi de Zi a premiat într-un cadru festiv un număr de 40 de elevi din diverse localități mureșene pentru excelență în educație și sport.

“Reamintesc că am premiat 40 de elevi alaltăieri, în ideea că trebuie să arătăm celor tineri că suntem dispuși, ca de fiecare dată, în paginile ziarului, să le acordăm spațiu pentru valoare, muncă, pasiune, poveste care merită scoasă în evidență în ciuda trendurilor zilei”, a spus Aurelian Grama.

Fondatorul cotidianului și-a încheiat discursul astfel: “M-am gândit la vremurile grele pe care le-a trăit acest ziar și în care o mare parte dintre dumneavoastră ați fost alături de noi, pentru care vă mulțumim. Mulțumirile mele vin înspre cei trei redactori șefi pe care i-a avut ziarul – Ligia, Ionuț, care astăzi este la Nisa, și Alex – și maximă recunoștință pentru toți cei care au lucrat măcar trei luni de zile la Zi de Zi și sunt undeva la 300 pe lista noastră. Vom fi împreună o echipă care încearcă să păstreze ideea de reputație a unui ziar, care are grijă față de cuvintele pe care le folosește sau pe care le scrie sau pe care le transmite. Să fie o seară frumoasă!”.

Momentul (ex-)redactorilor-șefi



“Nu am să țin acum un discurs, ci am să mă rezum să transmit câteva gânduri de mulțumire. Am să încep cu foștii colegi care au lucrat la Zi de Zi, am să continuu cu actualii colegi care lucrează la Zi de Zi și, desigur, cu cititorii și cu susținătorii care au fost alături de noi în ultimele două decenii. Iar, la final, transmit mulțumiri și familiei mele care m-a susținut necondiționat în ultimii 16 ani de când lucrez la Zi de Zi. Vă doresc o seară cât mai reușită și închei cu un îndemn de-a rămâne alături de Zi de Zi, deoarece vă pregătim surprize frumoase”, a subliniat Alex Toth, redactor șef din 2008 al Zi de Zi.

Pentru colegul nostru, Alex Toth, cei 16 ani petrecuți la timona cotidianului Zi de Zi au și o importantă însemnătate personală. Alex a întâlnit-o pe soția sa, Arina, la acea vreme Moldovan, în redacția Zi de Zi.

“Vă mulțumesc că sunteți aici în număr atât de mare și că pe mulți dintre dumneavoastră îi știu încă de pe vremea Ziarului de Mureș, adică de prin 2002. Zi de Zi a reprezentat, și am și scris asta, un moment de turnură în presa mureșeană, din punctul meu de vedere. Un mic cutremur mediatic în 2004 și mă bucur că a rezistat 20 de ani în timp ce o grămadă de publicații au murit pe print. În 2003, revenind puțin, lucram la Zi de Zi, la facerea lui, și un alt coleg și-ar fi dorit să fie redactor-șef, dar Aurelian m-a învestit cu încrederea lui la acel moment și așa am ajuns eu, o tânără timidă și oarecum speriată de lumea asta mare, redactor-șef. Îți mulțumesc, Aurelian, pentru încrederea de atunci, le mulțumesc tuturor colegilor pe care i-am avut o săptămână, două săptămâni, chiar 22 de ani, cum e Florin Marcel, aici de față”, a spus Ligia Voro, redactor șef în perioada 2004-2007, actual senior editor și redactor șef al revistei economice Transilvania Business.

Momentul celui mai vechi coleg

“În primul rând, e o bucurie faptul că suntem împreună în această seară atât de mulți și atât de buni oameni din comunitatea mureșeană. Întreba cineva cum ne simțim? Ca la 20 de ani? E o vârstă frumoasă pentru un ziar, păcat că nu e și vârsta noastră biologică, dar ne bucurăm de această aniversare. Aș vrea să mulțumesc tuturor pentru prezență și, în special, aș vrea să mulțumesc partenerilor noștri de acum și de dăți trecute pentru responsabilitate și generozitate. Spun responsabilitate, gândindu-mă la faptul că au înțeles cât de importantă este presa pentru o comunitate, cât de important este un ziar bun pentru comunitate. Generozitate pentru că, așa cum au anunțat și colegii mei, marți am avut un eveniment, în cadrul Galei Aniversare Zi de Zi, la Palatul Culturii, unde am premiat 40 de elevi mureșeni buni la învățătură și la sport, cu premii în bani, obiecte, diplome, o recunoaștere a valorii lor. Mulțumesc Editurii EDU în special pentru cadourile oferite și celorlalți parteneri care au fost alături de noi. Mulțumesc tuturor și le dorim acestor copii să performeze în continuare”, a spus Florin Marcel Sandor, fost reporter, în prezent director de publicitate, prezent în echipa Zi de Zi de la înființarea acesteia.

Acesta a rememorat și momentul fondării Zi de Zi.

“Legat de două decenii de Zi de Zi, glumeam zilele trecute în redacție când mi-am amintit că acum vreo 20 de ani, într-un pamflet în Ziarul de Mureș, vorbeam despre un subprefect, cu multe mandate, că este mai vechi în funcție decât orașul. Așa și eu. Am venit în echipa Zi de Zi, lucrând deja cu Aurelian, cu Ligia, la Ziarul de Mureș, de doi ani deja. Da, exact acum 20 de ani, pe strada Cosminului, cu Aurelian, Ligia, Amalia, Ionuț Oprea pregăteam prima ediție din Zi de Zi. Aveam o echipă de 33 de oameni. Suntem și acum o echipă mare, frumoasă. S-au întâmplat multe în 20 de ani, fiecare zi cu povestea ei și s-au adunat mii de povești. Mai exact peste 4.600 de ediții. Am retrăit o parte din aceste amintiri sau o parte din acești ani zilele trecute, la bibliotecă, atunci când am fotografiat prime pagini ale Zi de Zi”, a adăugat Florin Marcel Sandor, care și-a amintit și de cartea despre Bölöni László, pe care a documentat-o și a scris-o într-o lună, la îndemnul lui Aurelian Grama în 2005.

“Mulțumesc, Aurelian, pentru încredere și pentru ce am învățat împreună. Mulțumesc colegilor că suntem în aceeași echipă și aș încheia cu începutul. Primul material din Zi de Zi, din 2004, era un editorial despre petrecerea timpului liber, despre faptul că într-o lume dominată de tehnologie, de calculatoare, de televizor, avem prea puțin timp liber, cu adevărat liber, în sensul că totul este calculat, prevăzut și îndemnam la petrecerea timpului liber în mod valoros. Vă îndemn și pe dumneavoastră să redescoperiți acest tip de timp liber, în primul rând la petrecerea din această seară cu noi. Vă mulțumesc mult și sperăm să ne revedem cu bine la 25 de ani Zi de Zi”, a încheiat cel mai vechi coleg al nostru.

Inspirație Zi de Zi!

Momentul discursurilor a fost întregit apoi de către reprezentanții unor parteneri importanți ai ”Galei Aniversare Zi de Zi 20 de ani”.

Sorin Cristea, CEO Maurer Imobiliare Târgu Mureș, ne-a urat, simetric, la începutul și la finalul discursului său: “La mulți ani cu inspirație Zi de Zi!” și “Le urez gazdelor de azi, să ne revedem și la sărbătoarea a încă 20 de ani de activitate”.

Totodată, acesta a prezentat compania Maurer Imobiliare, recunoscând, pentru început, “contribuția fiecărui membru al echipei noastre, fiecărui partener și tuturor autorităților care ne-au sprijinit în această călătorie remarcabilă”.

“Când fondatorul nostru, Simon Maurer, a pus bazele acestui brand, a făcut-o cu o viziune clară în minte: nu suntem doar dezvoltatori imobiliari, suntem creatori de comunități și furnizori de stil de viață. Și astăzi, după 17 ani de experiență pe piața imobiliară din România, putem spune cu mândrie că am realizat acest lucru și încercăm să ne depășim standardele impuse și să devenim inovatori în domeniu. Brandul Maurer Imobiliare reprezintă mai mult decât cifrele impresionante pe care le-am atins. Cu peste 11.500 de apartamente vândute și 9 proiecte imobiliare în 6 orașe importante din țară (Brașov, Târgu Mureș, Constanța, Cluj-Napoca, Sighișoara și Sibiu), am depășit granițele construcției de locuințe și am creat adevărate comunități vibrante, pline de viață și unitate. De-a lungul anilor, am crescut și ne-am dezvoltat, aducându-le clienților noștri proiecte care transced simplele ziduri și beton. Comunitățile noastre, amplasate strategic în punctele cheie ale României, devin adevărate orașe în interiorul orașelor – locuri perfecte pentru familii tinere, dar și pentru cei care caută liniște și comuniune. Dar nu sunt doar cifrele care ne definesc. Ceea ce contează cu adevărat este comunitatea pe care am reușit să o construim în fiecare locație. Brandul Maurer are la baza două cuvinte care îl pot defini, Acasă și Încredere”, a subliniat Sorin Cristea.

Un exemplu clar al acestui angajament este și proiectul din Târgu Mureș. De la începutul construcției în 2019, acesta s-a transformat, în doar 5 ani, într-o comunitate înfloritoare, oferind nu doar locuințe, ci un întreg stil de viață. Cu peste 1.500 de apartamente vândute și predate complet finisate, Maurer Imobiliare a creat Maurer Residence, un mediu în care familiile tinere, dar și investitorii se simt acasă.

Pilon care a ajutat la crearea comunității mureșene

Ioan Șandru, director general adjunct al E.ON România, ne-a emoționat cu mesajul pe care l-a transmis echipei noastre, subliniind, după optica sa, trei valențe pentru comunitatea mureșeană ale cotidianului aniversat.

“În mod normal aș vorbi despre E.ON, dar în seara aceasta voi vorbi despre sărbătoritul zilei, despre vedeta zilei, despre Zi de Zi. Aș vrea să zic trei lucruri. Noi considerăm că Zi de Zi este unul dintre pilonii care au ajutat crearea acestei comunități a Mureșului în ultimii 20 de ani. Faptul că Zi de Zi a adus presa locală, informațiile locale aproape de noi ne-a ajutat pentru că avem informații naționale pe toate posturile, însă este foarte important să primim informații locale și Zi de Zi reușește să facă acest lucru de 20 de ani foarte bine. În al doilea rând considerăm că Zi de Zi este o platformă de lansare și de promovare a oamenilor cu valoare din județul Mureș. Vorbim aici de la producători locali, de la elevi, cum am văzut mai devreme, elevi cu rezultate deosebite. Bineînțeles, este o platformă de promovare și a business-urilor locale, și nu doar locale, și noi, E.ON, ne-am ajutat foarte mult de această platformă pentru a promova ceea ce facem în E.ON în acești ani. Iar ca să închei, cred că în aceste timpuri în care viteza de dezvoltare și de transformare a lumii este foarte mare, ceea ce face foarte bine Zi de Zi este să țină pasul cu aceste schimbări și asta știm cu toții în business-urile pe care le avem, că încercăm continuu să fim relevanți pentru clienții noștri, pentru consumatori, pentru cititorii noștri în cazul acesta. Felicitări, Zi de Zi, felicitări, Aurelian Grama, pentru tot ceea ce faceți și să auzim cât mai multe știri de bine în continuare”, a subliniat Ioan Șandru.

Spumantele Silvania savurate la Gală

O aniversare frumoasă nu putea fi completă fără un vin de soi, iar alături de un vin de calitate e obligatoriu să fie un somelier pasionat care să spună povestea vinului. Mihai Manolache, promotor al vinurilor, somelier și viticultor, totodată, a oferit o prezentare a vinurilor din Podgoria Silvania, răsfățul bahic pentru invitații Zi de Zi.

„Avem un singur soi, Pinot Noir vinificat în trei feluri. Pinot Noir vinificat în alb, Pinot Noir vinificat în rosé și Pinot Noir vinificat în roșu. În același timp, noi cei de la Silvania, ne putem mândri cu partea de spumante. În seara aceasta am vrut să vă prezentăm un spumant Fetească Regală, Regal brut, un spumant extraordinar care completează gama de la Silvania. Avem, de asemenea, Blanc de Blanc obținut din Chardonnay, Blanc de Noir obținut din Pinot Noir și un Cuvee Brut care este obținut din Chardonnay. Ne mândrim cu calitatea vinurilor, cu specificitatea lor, în sensul în care condițiile pedoclimatice scot în evidență partea de aciditate, de mineralitate, de gust, de arome, și sperăm ca aceste vinuri să fie pe gustul oaspeților galei”, a prezentat Mihai Manolache.

Invitatul a tranșat, de asemenea, dilema vin bun vs. vin prost.

„Nu există un vin prost. Mai degrabă, este un vin care-ți place și unul care nu-ți place. Romanii aveau o vorbă: ”De gustibus non est disputandum“/ Gusturile nu se discută. Dacă mie îmi place un Pinot Noir vinificat în alb, altul poate apreciază un Pinot Noir vinificat în roșu sau alt vin, asta nu înseamnă că acel vin e prost, atâta doar că nu e pe gustul fiecăruia. Cea mai mare calitate a unui vin este aceea că dezleagă limbi și leagă prietenii”, a spus somelierul galei.

La final, Mihai Manolache a transmis și o urare Familiei Zi de Zi: „Pentru mine este o onoare să fiu prezent în această seară la această gală aniversară, 20 de ani de Zi de Zi. Este un ziar pe care-l citesc, vorbesc de varianta print, de fiecare dată când vin în Târgu Mureș. Sunt din Cluj-Napoca, dar și acolo mă întâlnesc cu cei care se îngrijesc de acest cotidian. Aș dori să fiu printre prietenii Zi de Zi”.

Gimnastică ritmică, muzică și modă

Seara festivă a cotidianului Zi de Zi a continuat cu un program sportiv și artistic în același timp, oferit de echipa de gimnastică ritmică a Liceului cu Program Sportiv ”Szasz Adalbert” din Târgu Mureș, pregătită de antrenoarele Mihaela Șandor și Ioana Matei.

„Ne bucurăm că suntem prezenți la acest eveniment important, ”Gala Aniversară Zi de Zi 20 de ani”. Echipa de gimnastică ritmică a Liceului cu Program Sportiv ”Szasz Adalbert” din Târgu Mureș a susținut aici un scurt spectacol artistic și sportiv. Gimnastica ritmică este un sport care dezvoltă armonios corpul, iar LPS Târgu Mureș este singura unitate de învățămant din județ în cadrul căreia se practică acest sport la nivel de performanță, cu participare la competiții naționale și internaționale, de la clasa pregătitoare până la clasa a XII-a. Sperăm că spectacolul oferit de fetele noastre a fost apreciat de cei prezenți la eveniment. Mulțumim cotidianului Zi de Zi pentru mediatizarea rezultatelor noastre, făcută de-a lungul timpului și îi urăm echipei ziarului La Mulți Ani plini de inspirație!”, a spus Mihaela Sandor.

Scena a aparținut apoi artiștilor de la Trupa Bigg Dima a’Band și lui Lorand the Saxman, ale căror acorduri muzicale au întregit atmosfera de sărbătoare.

Surprizele serii festive au continuat cu un desert savuros, respectiv înghețata artizanală Eldi, și cu prezentarea colecției vestimentare ”Infinite Love” marca Luminița Balazs Fashion. Iubitoare de artă și frumos, creatoarea de modă Luminița Balazs a deschis, în luna octombrie 2015, primul showroom ”Galeria de Stil Luminița Balazs” la Târgu Mureș, un spațiu plin de emoție, locul în care pot fi admirate poveștile care prind viață. Creațiile semnate ”Luminița Balazs Fashion” sunt realizate cu măiestrie și pasiune fiind dedicate femeilor pentru care eleganța, rafinamentul și finisajele rochiilor sunt neprețuite. Astfel, fiecare rochie are o poveste, fiecare femeie care calcă pragul Galeriei are propria poveste care îi îmbracă trupul și îi face sufletul să vibreze.

Mulțumiri partenerilor

”Gala Aniversară Zi de Zi 20 de ani” a fost organizată cu sprijinul următorilor parteneri: DAW Bența, E.ON România, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” Târgu Mureș, Maviprod, Azomureș, IRUM, CardioMed, Clini-Lab, Dafcochim, Hirschmann Automotive, Insta Grup, Concept 9, Grupul de firme Astor – Valpet, Silvania, Eldi Bread, InstGaz, Editura Edu, Aliat, Aages, Gedeon Richter România, Centrul de Sticlă, Grupul de firme Geiger, Dora Optics, Lasprom, Nakita, Darina, Coralia, Casa de Vis, Apotheka, Maurer Residence Târgu Mureș, Florăria Magnolia, Grădina de Vară, Vet Hub, Security Services, Rotecom, Eldi Gelato, Mureș Runners, Ceragrim, Luminița Balazs Fashion, BoB, Premaco, Egreta și Silvana.

De asemenea, suntem onorați de toate mesajele de felicitare, chiar de încurajare, transmise prin viu grai, prin intermediul reportajelor realizate de către colegii noștri de la Ardeal TV, TVR Târgu Mureș și M9 TV și pe platformele de socializare.

Text: Ligia VORO, Alex TOTH & Alin ZAHARIE

Foto: Cristina GÂNJ (Bristena)