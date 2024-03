Interviu cu Zorro și Haneș: Zâmbetele devin tradiție la show-urile de stand-up și open mic ale celor de la 3G Hub

Distribuie

Fondat în toamna anului 2015, 3G HUB (3g Theater) este una dintre companiile de teatru independente din România, producând evenimente culturale care reflectă într-un mod sincer și direct actualitățile specifice comunității noastre. De la piese de teatru, la spectacole pentru copii, până la show-uri de improvizație, stand-up și open mic, echipa 3G Hub a adus în Târgu Mureș un nou suflu cultural.

„Activitatea noastră artistică are trei direcții principale: încurajarea dialogului intercultural, promovarea dramaturgilor contemporani români și crearea de spectacole care reflectă asupra problemelor relevante ale comunității noastre”, spun cu zâmbetul pe față cei din echipa asociației.

Aflat într-un mediu multinațional (român, maghiar, german, etnii de romi), încă de la început, 3g HUB cultivă spectacole multilingve, lucrând cu actori români, maghiari, germani și vorbitori de limba engleză. „Avem proiecte de teatru care abordează probleme sociale (Terapie Socială Prin Teatrul Contemporan), am produs primul proiect de artă stradală al comunității noastre (Metamorfoze – Un Proiect de Artă Stradală) și suntem atenți la noi abordări, sprijinind producția de piese progresiste (eurOpinii) și ajutând artiștii tineri să debuteze, asigurând astfel un cadru pentru noua generație de artiști independenți”, se arată pe site-ul oficial al asociației culturale.

„3G Hub este un „safe place” pentru artiștii care vor să se dezvolte într-un mediu cultural simplu”

Însă, printre piese de teatru și expoziții contemporane, doi dintre actorii echipei 3G Hub, Vlad Haneș, aka Haneș, și Narcis Zamfir, aka Zorro, au decis să aducă un suflu nou evenimentelor culturale din Târgu Mureș. După ce s-au gândit o perioadă bună de timp, cei doi actori au ajuns la concluzia că orașul are nevoie de zâmbete, ba chiar de hohote de râs și au dat startul unor seri inedite de stand-up și open mic. Ideea și-au pus-o în practică la începutul anului 2021, când motorul a demarat ușor dar sigur, sfios, dar sănătos. Însă, în 2022 spectacolele celor de la 3G Hub au devenit o tradiție, un reflex cultural, așa cum ne-a spus chiar Zorro.

Reporter: Ce este 3G Hub pentru voi și cum ați ajuns să faceți parte din echipă?

Haneș: Practic, pentru mine, colaborarea cu 3G Hub a început imediat după pandemie, când Zorro m-a chemat să fac parte ditr-o trupă de impro-show-uri, practic spectacole de improvizație, făcută de colegul nostru Cristian Bojan și Zorro, aici de față. După ce am intrat în trupa de improvizație, mi-am început demersul, să-i spun așa, și în cadrul teatrului 3G Hub, unde am început, împreună cu toți colegii mei, să ne construim visele și proiectele mult așteptate în acest spațiu.

Zorro: Ideea acestui spațiu a pornit ca un teatru independent, fondat de Andi Gherghe în timpul pandemiei. El a gândit acest spațiu ca fiind mai mult decât un teatru, s-a gândit că 3G Hub ar trebui să fie un „safe place” pentru artiștii care vor să se dezvolte într-un mediu cultural deschis, simplu și sincer. De aici și ideea denumirii asociației drept „hub” (traducere – centru) cultural. Pornind de la această denumire am ajuns să facem mai mult decât teatru. Imediat după ce s-a întâmplat aceastră tranziție, am apărut noi și ne-am gândit că, dacă tot e hub cultural, înseamnă că se pot întâmpla mai multe lucruri, nu doar teatru și concerte. Și așa ne-am săus „hai să mărim oferta culturală din acest spațiu”, să nu fie doar teatru.

Reporter: Cum va venit ideea de a aduce stand-up-ul la nivel local?

Zorro: Am început prin show-uri de improvizație și la un momentdat ne-a venit ideea de a începe să facem și stand-up. La scurt timp am fost invitați la aniversarea unui local din oraș, unde ni s-a dat mână liberă. A fost momentul perfect de a experimenta această idee, inițial trăsnită, de a face stand-up. Și am pus-o în practică.

Haneș: Teoretic ideea de a face stand-up la nivel local ne-a venit într-o seară în care ne-am adunat toți la 3G Hub și am început să ne spunem unul celuilalt povești haioase din viața noastră, formulându-le ca un material de genul acela. Urmărind constant stand-up-ul din țară, și nu numai, am realizat că totuși ne descurcăm și că ar fi super mișto să ne apucăm de făcut și treaba asta. Prima dată când am făcut-o public, la acel local de care spunea Zorro, a fost super în regulă. Atâta tot că nu aveam structura unui material de acest fel, nici încredere prea multă în material nu aveam. Însă, în timp. Tot făcând constant același lucru și scriind noi materiale, am ajuns cât de cât în regulă. Apoi am început cu open mic-urile.

Show-urile de open mic, un real succes printre mureșeni

Reporter: După ce ați început cu stand-up-ul v-ați gândit să mai aduceți o noutate în comunitatea mureșeană, și anume serile de open mic, cum va venit și această idee?

Zorro: Începând cu punctul acesta despre care vorbea Haneș, când am pus în practică serile de open mic, ne-am dat seama că Târgu Mureș, fiind un oraș relativ mic, merită să „primească” din partea noastră câte o seară de „altceva”. Până la momentul respectiv nu aveam un rulaj de show-uri atât de mare încât să ne permitem să facem spectacole peste spectacole, deci numai bine am avut ocazia de a ne testa și latura aceasta de comedianți. Și atunci am realizat că: „Măi! Nu există club de open mic în oraș, ce ar fi să facem noi, pentru prima dată așa ceva?”.

Haneș: Așa a apărut joia de open mic la 3G Hub, în care orice doritor poate să vină la microfon, să își încerce materialul timp de 10 minute. Noi în fiecare an sărbătorim asociația cu cât creștem în vârstă, cum ar veni. Iar când a împlinit asociația șapte ani de activitate, am zis ok, ce să propunem noi pentru o săptămână de aniversare? Și așa a apărut primul spectacol, sau seară, de open mic din oraș. Evenimentul a fost moderat de un coleg de la Cluj, au venit o groază de oameni, am testat noi pentru prima dată materialele și apoi i-am dat continuitate până în ziua de astăzi. Eu și Zorro prezentăm în paralel serile de open mic, ne mai testăm glumele și „ne punem pe picioare” în ceea ce privește cariera noastră de stand-up.

Reporter: Cum au răspuns oamenii din Târgu Mureș la acest nou stil de eveniment/spectacol?

Haneș: Într-o piață în care îți vin în orașul tău oameni din București, cu experiență, e clar că situația este mai rigidă, să îi spunem așa. Oamenii sunt obișnuiți să vadă pe scenă pe cineva cunoscut, noi fiind mai micuți în ale stand-up-ului eram priviți într-un mod mai reticent. Dar prin raportul open mic-ului văzându-ne super lejeri și degajați și dăruiți, au început să se deschidă față de noi și să vină din ce în ce mai des și mai mulți la show-uri. Dovada stă în faptul că aproape în fiecare seară de spectacol, peste 50% din participanți sunt oameni noi, necunoscuți.

Zorro: De la un timp, am început să vedem la show-uri fețe noi. La început, o perioadă bună de timp, am avut cam același public, însă încetul cu încetul vedem din ce în ce mai multe persoane noi. Eu personal, am bucuria să văd la open mic atât tineri, cât și persoane cu vârste de peste 40+, care vin să se simtă bine și să îi facă pe cei din jurul lor să zâmbească, dacă nu chiar și să râdă.

„Cred într-o diversitate culturală și că orașul are nevoie de astfel de evenimente”

Reporter: Cum vă poziționați voi, personal, față de experiența de stand-uper?

Zorro: Pot începe prin a spune că de la actor, meseria noastră de bază, să îi spun așa, până la stand-uper este o cale destul de lungă. De exemplu, primele show-uri pe care le-am avut ne-a dat un suflu nou, fiind vorba de o cu totul altă experiență. Practic te expui diferit în fața publicului, dezvoltându-se un alt soi de raport între tine și spectator. Deci pe lângă experiența de actor, ai nevoie și de tact pentru a câștiga încrederea celor care te privesc, relaționezi diferit cu ei, îi implici, căci vrei să îi faci să se simtă parte din povestea ta. La început simțeam o încrâncenare, era ușor mai încordat deși publicul și scena nu este nimic nou pentru noi.

Haneș: În teatru, de exemplu, ai nevoie de un partener pentru a transmite ceva, în timp ce în stand-up ești doar tu și maxim publicul cu care interacționezi. Este mult mai deschis ambientul, mult mai instabil, căci nu știi cum vor reacționa spectatorii, dacă o gafezi nu ai „după cine să te ascunzi” și așa mai departe. Ce repetam eu acasă, cu un fluier pe post de microfon, și ce se întâmpla la open mic sau la show-uri erau două lucruri, de cele mai multe ori, total diferite. Descopeream în timpul spectacolului ce e cu adevărat amuzant pentru oameni, lucru care „nu se pupa” deloc cu ceea ce credeam eu că „va rupe” când repetam acasă. Cu timpul, îți dai seama de stil, de umorul oamenilor și cum poți să îți îmbunătățești materialul. Și așa, ca și concluzie, pot spune că diferența dintre a fi actor și a fi stand-upper este publicul și modul în care relaționezi cu el.

Reporter: De ce ați rămas în Târgu Mureș și nu ați plecat în orașe mai mari, unde opinia publică spune că șansele unui artist sunt mult mai vaste?

Haneș: Eu mi-am terminat studiile aici la Târgu Mureș fix când a început pandemia. M-am întors în Arad, de acolo de unde sunt, dar mi s-a oferit oportunitatea de a intra în trupa aceasta mureșeană de improvizații și, ulterior, în asociație și mi-am spus „ok, haide să facem ceva bun aici!” De ce un oraș mai mic nu ar merita ceva frumos, nou? Și am rămas aici să încep să le ofer oamenilor, dar și mie, acel ceva nou de care toți avem nevoie.

Zorro: Încercăm să oferim Târgu Mureșului altfel de evenimente, ceva neașteptat, poate, pentru un oraș mai mic. Eu cred într-o diversitate culturală și cred că municipiul are nevoie de astfel de evenimente. Și de ce să nu o facem? Mai ales că oamenii de aici sunt extrem de curioși și doritori de altceva! Trebuie doar să ai răbdare și să investești timp și muncă, apoi se creează un reflex în comunitate. Să le intrăm „pe sub piele” până se obișnuiesc cu gândul că „am ce vedea bun și în orașul acesta”.

A consemnat Lorena PINTILIE

Sursa foto: 3G Hub